Lancaster County archer Casey Kaufhold completed her first Olympic competion Thursday night (Friday morning in Japan), landing 17th in the women's individual ranking round.

Kaufhold, 17, was one of three archers to finish with 653 points in the preliminary event. Place was decided by tiebreakers. Kaufhold also helped the American contingent to a third-place 1,970 points in the women's team standings.

Teammate Mackenzie Brown was fifth in the ranking round with 668 points, while Jennifer Mucino-Fernandez was 24th with a 649.

South Korea had the top three finishers in the round — An San (680), Jang Minhee (677) and Kang Chaeyoung (675) — to grab the team lead with 2,032 points. Mexico (Alejandra Valencia, fourth, 674; Aida Roman, sixth, 665; and Ana Pavla Vazquez Flores, 32nd, 637) stood second overall with 1,976.

The men's ranking round was contested after the women's late Thursday night, and Friday night will see the next step in the archers' week of competition, the mixed team event. Eliminations are slated to begin at about 8:30 p.m. Eastern time (9:30 a.m. Saturday in Japan). Kaufhold, Brown and Mucino-Fernandez will compete alongside the U.S. men, Brady Ellison, Jack Williams and Jacob Wukie.

Women’s Individual Ranking Round

1. An San, South Korea, 680.

2. Jang Minhee, South Korea, 677.

3. Kang Chaeyoung, South Korea, 675.

4. Alejandra Valencia, Mexico, 674.

5. Mackenzie Brown, United States, 668.

6. Aida Roman, Mexico, 665.

7. Azusa Yamauchi, Japan, 665.

8. Ksenia Perova, Russia, 664.

9. Deepika Kumari, India, 663.

10. Chiara Rebagliati, Italy, 658.

11. Michelle Kroppen, Germany, 655.

12. Denisa Barankova, Slovakia, 655.

13. Lisa Barbelin, France, 654.

14. Yang Xiaolei, China, 654.

15. Sarah Bettles, Britain, 653.

16. Ren Hayakawa, Japan, 653.

17. Casey Kaufhold, United States, 653.

18. Wu Jiaxin, China, 652.

19. Yasemin Anagoz, Turkey, 652.

20. Gabriela Schloesser, Netherlands, 652.

21. Lin Chia-En, Taiwan, 651.

22. Elena Osipova, Russia, 651.

23. Lucilla Boari, Italy, 651.

24. Jennifer Mucino-Fernandez, United States, 649.

25. Maja Jager, Denmark, 649.

26. Lisa Unruh, Germany, 647.

27. Tan Ya-Ting, Taiwan, 646.

28. Long Xiaoqing, China, 646.

29. Karyna Dziominskaya, Belarus, 642.

30. Lei Chien-Ying, Taiwan, 640.

31. Miki Nakamura, Japan, 639.

32. Ana Pavla Vazquez Flores, Mexico, 637.

33. Ane Marcelle dos Santos, Brazil, 636.

34. Marie Horackova, Czech Republic, 636.

35. Veronika Marchenko, Ukraine, 635.

36. Diya Siddique, Bangladesh, 635.

37. Madalina Amaistroaie, Romania, 634.

38. Bryony Pitman, Britain, 634.

39. Hanna Marusava, Belarus, 633.

40. Diananda Choirunisa, Indonesia, 631.

41. Anastasiia Pavlova, Ukraine, 631.

42. Sylwia Zyzanska, Poland, 630.

43. Syaqiera Mashayikh, Malaysia, 630.

44. Evangelia Psarra, Greece, 630.

45. Svetlana Gomboeva, Russia, 630.

46. Stephanie Barrett, Canada, 630.

47. Naomi Folkard, Britain, 629.

48. Ines de Velasco, Spain, 628.

49. Nguyet Do Thi Anh, Vietnam, 628.

50. Valentina Acosta Giraldo, Colombia, 627.

51. Alexandra Mirca, Moldova, 627.

52. Tatiana Andreoli, Italy, 627.

53. Reena Parnat, Estonia, 626.

54. Lidiia Sichenikova, Ukraine, 623.

55. Christine Bjerendal, Sweden, 622.

56. Karma, Bhutan, 616.

57. Alice Ingley, Australia, 616.

58. Urantungalag Bishindee, Mongolia, 614.

59. Rihab Elwalid, Tunisia, 609.

60. Charline Schwarz, Germany, 607.

61. Karyna Kazlouskaya, Belarus, 607.

62. Adriana Espinosa de los Monteros, Ecuador, 606.

63. Amal Adam, Egypt, 570.

64. Marlyse Hourtou, Chad, 553.

Women’s Team Ranking Round

1. South Korea (An San; Jang Minhee; Kang Chaeyoung), 2032.

2. Mexico (Aida Roman; Alejandra Valencia; Ana Pavla Vazquez Flores), 1976.

3. United States (Mackenzie Brown; Casey Kaufhold; Jennifer Mucino-Fernandez), 1970.

4. Japan (Ren Hayakawa; Miki Nakamura; Azusa Yamauchi), 1957.

5. China (Long Xiaoqing; Wu Jiaxin; Yang Xiaolei), 1952.

6. Russia (Svetlana Gomboeva; Elena Osipova; Ksenia Perova), 1945.

7. Taiwan (Lei Chien-Ying; Lin Chia-En; Tan Ya-Ting), 1937.

8. Italy (Tatiana Andreoli; Lucilla Boari; Chiara Rebagliati), 1936.

9. Britain (Sarah Bettles; Naomi Folkard; Bryony Pitman), 1916.

10. Germany (Michelle Kroppen; Charline Schwarz; Lisa Unruh), 1909.

11. Ukraine (Veronika Marchenko; Anastasiia Pavlova; Lidiia Sichenikova), 1889.

12. Belarus (Karyna Dziominskaya; Karyna Kazlouskaya; Hanna Marusava), 1882.