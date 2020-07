Here is a listing of youth and recreational sports results reported to LNP on July 9.

To report scores, email sports@lnpnews.com.

LANCASTER COUNTY YOUTH BASEBALL LEAGUE

GAMES PLAYED JULY 9

14U

Section One

Cocalico Eagles 7, L-S White Sox 1

Section Two

Mountville Red Sox 13, Manheim Tigers 3

Solanco Black 16, Lampeter-Strasburg White 0

Donegal Indians 14, Lampeter-Strasburg Black 3

Lititz VFW 16, Bowmansville 10

Elizabethtown Black 18, Lampeter-Strasburg Blue 6

Section Three

Penn Manor Blue 15, Mount Joy 1

12U

Section One

Hempfield 9, Solanco Gold 3

Donegal 11, Penn Manor 10

Section Two

Garden Spot Blue Sox 14, St. Leo Gold 6

Manheim VFW 11, Solanco Black 0

Cocalico White 5, Lancaster Rec 1

Garden Spot Royals 13, Solanco White 10

Section Three

Mountville Tigers 15, Solanco Grey 12

10U

Section One

Mountville Cubs 12, Donegal Indians 6

Section Two

Mountville Pirates 7, Mount Joy Blue 2

Mountville Nationals, 12 Penn Manor White 2

Garden Spot 9, Lancaster SALSA 5

Mountville Giants 19, Manheim VFW 7

GAMES PLAYED JULY 8

12U

Section Three

Donegal Black 12, Lancaster Rec 2

10U

Section Two

Cocalico Eagles 10, Donegal White 2

BOWLING

222 DUTCH LANES

JR ADULT

Brandi Whitmyer, 234-214-215—663

Ryan Muckle, 183-192-256—601

ROCKY SPRINGS

STORM SUMMER SLAM

Todd Sigeti, 191-202-239-268—900

LANCASTER COUNTY JUNIOR GOLF TOUR

FA INSURANCE & DONEGAL INSURANCE GROUP JUNIOR

At Manor Golf Club

Thursday, July 9

Boys Gold Division

Garrett Engle, 67

Jared Foltz, 72

Colton Yenser, 74

Ben Wilson, 74

Derek McGlaughlin, 76

Evan Jozwiak, 77

Trevor Snyder, 77

Jeet Patel, 79

Trey Rios, 80

Sawyer Marten, 80

Simon Domencic, 80

Dante Billoni, 81

Matthew Wilson, 82

Brock Smith, 82

Tyson Mitchell, 83

Derek Jopp, 83

Tanner Fackler, 83

Ben Feeman, 83

Brady Wiggins, 91

Girls Gold Division

Hannah Barrett, 82

Kayla Maletto, 82

Tristan Groff, 84

Elle Overly, 86

Jillian Fidler, 90

Amanda Wolf, 96

Greta Plechner, 140

Boys Silver Division (Holes 8-17)

Jesse Shue, 74

Joseph Sembrot, 76

Jamesson Radwanski, 78

Ryan Hilyard, 78

Ian Stefanchik, 79

Joseph McGinty, 82

Austin Bortz, 82

Isaiah Hansen, 82

K. Holt Albertson, 84

Carter Winters, 85

Brad Hoffman, 86

Nicholas Stramara, 86

Hayden Hampshire, 87

Zachary Lessley, 87

Evan Sipe, 88

Matthew Lapp, 88

Aiden Doyle, 90

Joseph Krynock, 90

Vivek Patel, 91

Justin Kemper, 92

Gavin Bereschak, 93

Gavin Badger, 94

Alexandre Truong, 94

Joseph Callahan, 96

Drew Wilson, 96

Ian Kennett, 97

Ethan Rader, 101

Nicholas Edelman, 103

Landon Reylek, 103

Dylan Ackerman, 105

Christopher Hager, 106

Lachlan Keith, 108

Kiran George, 111

Girls Silver Division

Taylor Hicks, 73

Piper G. Smith, 85

Mary Emma Guldi, 94

Claire Hill, 96

Maggie Eckroat, 96

Madeleine Kemmick, 108

Boys Bronze Division

Chase Yenser, 79

Christopher Everly, 87

Braedan Stringer, 92

Chase Mitstifer, 96

Boys Futures Division

Miles McGinty, 42

Chase Dizel, 50

Austin Perovich, 53

AJ Everly, 57

Girls Futures Division

Vivienne Powers, 54

Kyla Quimby, 64

GOLF

CROSSGATES

SENIOR LEAGUE — July 9. A Flight: First, Jack Manotti, 60; second, Ed Bhopa, 61; third (tie), Charles Wear, Michael Hoffman, 62; fifth, Mike O’Day, 63.

B Flight: First, Jerry Miller, 63; second, Howard Pryor, 64; third (tie), Brad Hengst, Keith Hunsicker, 65; fifth, Jeff Wolgemuth, 67.

C Flight: First (tie), Marc Frampton, Gary Krupa, 64; third, Charles Smith, 65; fourth (tie), Carl Frey, Rick Gayeski, 67.

D Flight: First, Burt Aulisio, 60; second, Jim Fox, 64; third (tie), John Palmer, Mike Pidgeon, Stan Saellam, 65.

E Flight: First, Don Kauffman, 56; second, Joe Driscoll, 57; third, Walt Ledzinski, 61; fourth, Ron Ross, 62; fifth (tie), Gene Brown, Frank Hoke, 64.

Closest to the Pin: No. 3, Charles Smith, 2 feet, 6 inches; No. 13, Jack Manotti, 3-2.

FOUR SEASONS

LADIES NINE-HOLE LEAGUE — Medal Play, July 9. Flight A: (tie) Katie Brown, Barb Pontz, 34. Flight B: (tie) Irene Kiphorn, Vicki Gillmore, 31. Flight C: Marcia Trach, 35.

HAWK VALLEY

SENIOR LEAGUE — Points System, July 9, 39 players. First: Scott Herber and Jon Ensminger, plus-17. Second: Mike Chism and Will Eagleson, plus-15. Third: Dave Wert and Dave Sarley, plus-13. Fourth (tie): Joe Schumacher and Tony Weinhold, Jere Stick and Dave Bowers, plus-11.

Greenies: No. 2, Herman Arters; No. 8, Jeff Bohler; No. 11, Jere Stick; No. 17, Ted Parmer.

MEADIA HEIGHTS

LADIES’ 18-HOLE LEAGUE — Junk, July 8. First: Mary Fleig, 32. Second: Fran Sensenig, 25. Third (tie): Carolyn Salisbury, Nancy Cummings, 24. Fifth (tie): Cindy Wenger, Julianne Futcher, 20.

WEDENESDAY NIGHT MEN’S LEAGUE —Team Quota, July 8. First: Tom Holben, Craig Trout, Richard Frey and Tom Bell, +5. Second: Ken Long, John Enck, Brian Cline and Jorge Carvajal, -5.

PILGRIM’S OAK

WEDNESDAY MEN’S LEAGUE — Point Quota, July 8. White Tee Flight: First, John Simansky, +4; second (tie) Rich Gotti, Brad Beiler, +3; fourth, Steve Stewart, +2; fifth (tie), David Nissley, Troy Miller, +1.

Gold/Red Tee Flight: First, Jackie Beam, +11; second, Doss Sams, +6; third (tie), Bart Bartholomew, Joe Scott, +4; fifth, John Hnat, +3; sixth, Dick Garverich, +2.