• Ted Rupp Jr. High Sportsmanship Award: Lebanon.

• Neil Turner Service to Wrestling Award: Corby Ziegler, Manheim Central.

• Joseph Geesey Official of the Year: Steve Hess.

• Junior High Coach of the Year: Andrew Hinkel, Donegal.

• Class 3A Wrestler of the Year: Kaedyn Williams, Manheim Township.

• Class 2A Wrestler of the Year: Aaron Seidel, Northern Lebanon.

SECTION ALL-STARS SECTION ONE

FIRST TEAM

• 107: Nick Horton, Conestoga Valley and Caden Rutt, Solanco.

• 114: Gavin Boland, Penn Manor.

• 121: Travis Clawson, Penn Manor.

• 127: Seamus Mack, Hempfield.

• 133: Zy McCain-Murray, Hempfield.

• 139: Jared Fulton, Solanco.

• 145: Braden Edwards, Hempfield.

• 152: Andrew McClune, Warwick.

• 160: Luke Needham, Conestoga Valley.

• 172: Kevin Olavarria, McCaskey.

• 189: Abdoul Akala, Conestoga Valley.

• 215: Jose Garcia III, McCaskey.

• 285: Caleb Mussmon, Hempfield.

SECOND TEAM

• 107: Riley Evans, Penn Manor.

• 114: Kaedyn Williams, Manheim Township.

• 121: Marco Tocci, Warwick.

• 127: Luke Morley, Conestoga Valley.

• 133: Andrew Smith, Solanco.

• 139: Kamron Fickes, Hempfield.

• 145: Bryn Hess, Warwick.

• 152: Justin McCauley, Solanco.

• 160: Tellin Cintron, McCaskey.

• 172: Blaine Plastino, Solanco.

• 189: JJ Plaza, Hempfield.

• 215: Alexzear Soto, Manheim Twp.

• 285: Zander Rider, Conestoga Valley.

HONORABLE MENTION

114 – Michael Karpathios, Hempfield;

121 – Kamdyn Williams, Manheim Township; 127 – Jason Brooks, Cedar Crest; 133 – Avery Vogelbacher, McCaskey; 139 – Teagan Ruble, Conestoga Valley; 145 – Miles Acosta, Conestoga Valley; 152 – Josh Zook, Penn Manor; 160 – Gabe Sanchez, Warwick; 172 – Jack Koons, Warwick;

189 –Bryson Cantrell, McCaskey; and Teagen Rogers, Penn Manor; 215 – Tal Stoltzfus, Conestoga Valley; 285 – Eliezer Santiago, McCaskey.

• Coach of the Year: Shane Mack, Hempfield.

• Assistants of the Year: Eric Narkiewicz and Lawrence Beckman, Hempfield.

SECTION TWO

FIRST TEAM

• 107: Blake Fasnacht, Manheim Central.

• 114: Braxton Keiffer, Manheim Central.

• 121: Noah Hinkel, Donegal.

• 127: Austin Reitmeyer, Elizabethtown.

• 133: Noah Tlumach, Ephrata.

• 139: Landon Keller, Donegal.

• 145: Aiden Swann, Cocalico.

• 152: Griffin Gonzalez, Lebanon.

• 160: Brett Barbush, Manheim Central.

• 172: Jonathan Rathman, Cocalico.

• 189: Blake Weaver, Garden Spot.

• 215: Tyler Hurst, Garden Spot.

• 285: Nicholai Brotzman, Donegal.

SECOND TEAM

• 114: Hayden Best, Elizabethtown.

• 121: Francis Burke, Elizabethtown.

• 127: Barrett Keiffer, Manheim Central.

• 133: Cody Hess, Manheim Central.

• 139: Kai Laszokovits, Elizabethtown.

• 145: Tanner McCracken, Ephrata.

• 152: Ruben Mumper, Donegal.

• 160: Aiden Robinson, Elizabethtown.

• 172: Jaiden Newton, Lampeter-Strasburg.

• 189: Rocco Daugherty, Manheim Central.

• 215: Noah Templin, Manheim Central.

• 285: Mason Musser, Garden Spot.

114 – Elijah Myers, Lampeter-Strasburg; 121 – Keith Messner, Cocalico; 127 – Diego Portales, Garden Spot; 133 – Tim Porter, Cocalico;

139 – Jalen Frederick, Cocalico; 145 – Nathan Thomas, Elizabethtown;

152 – Ryan Findley, Elizabethtown;

160 – Caidyn Leaf, Donegal; 172 – Brodie Daugherty, Manheim Central;

189 – Sam McCracken, Ephrata; 215 – Bradley Candy, Elizabethtown; 285 – Treson Sahr, Lampeter-Strasburg.

• Coach of the Year: Quint Eno, Manheim Central.

• Assistants of the Year: Dennis “Mickey” Rupp and Justin Barbush, Manheim Central

SECTION THREE

FIRST TEAM

• 107: Aaron Seidel, Northern Lebanon.

• 114: Sam Wolford, Northern Lebanon.

• 121: Zane Trostle, Elco.

• 127: Owen Lehman, Northern Lebanon.

• 133: Cael Harter, Annville-Cleona.

• 139: Gavin Badger, Lancaster Catholic.

• 145: Oliver Carey, Annville-Cleona.

• 152: Stoudamire Campbell, Columbia.

• 160: Conor Leonard, Northern Lebanon.

• 172: Braeden Wood, Octorara.

• 189: Zach Hollenbaugh, Pequea Valley.

• 215: Clayton Erb, Northern Lebanon and Kyle Miller, Elco.

• 285: Hayden Adams, Northern Lebanon.

SECOND TEAM

• 107: Oliver Funck, Annville-Cleona.

• 114: Ashton Kriss, Elco.

• 121: Julian Zaragoza, Northern Lebanon.

• 127: Liam Kernan, Octorara.

• 133: Clark Salisbury, Lancaster Catholic.

• 139: Landen Brubaker, Elco.

• 145: Griffin Stefanow, Lancaster n Catholic.

• 152: Mitchell Frederick, Elco.

• 160: Owen Brady, Columbia and Elias Krow, Elco.

• 172: James Brady, Columbia.

• 189: Tanner Feagley, Northern Lebanon.

• 215: Ben Reigner, Lancaster Catholic.

• 285: Chris Sabino, Columbia.

HONORABLE MENTION

107 – Wesley Doll, Elco; 114 – Louden Rupp, Columbia; 121 – Rocco Tirone, Lancaster Catholic; 127 – Steven Rosado, Elco; 133 – Tyler Snyder, Northern Lebanon; 139 – Landon Hostetter, Annville-Cleona; 145 – Ian Teufert, Octorara; 152 – Jovanni Candelario, Pequea Valley; and Kyle Hitz, Northern Lebanon; 172 – Jahmar Gonzalez-Allie, Annville-Cleona; 189 – Isaiah Angley, Elco; 215 – Adam Mitchell, Octorara; 285 – Joshua Lindesy, Annville-Cleona.

• Coach of the Year: Ben Moser, Elco.

• Assistants of the Year: David Wunder and Wes Bankus, Elco.