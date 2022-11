The 2022 Lancaster-Lebanon League girls volleyball awards banquet was held on Wednesday, Nov. 9 at Eden Resort in Lancaster.

The following all-star selections, made by L-L coaches, are listed by section, including first team, second team, MVP and coach of the year honors. The Officials’ Sportsmanship Award was awarded to Lebanon.

SECTION ONE

FIRST TEAM

Melody Butzer, Jr., Hempfield

Rebecca Hartranft, Sr., Conestoga Valley

Sarah Hess, Sr., Hempfield

Emily Kornacki, Sr., Conestoga Valley

Addie Leber, So., Hempfield

Cassidy McCollum, Sr., Penn Manor

Marilea Miller, Sr., Warwick

Sophia Rosenberg, Sr., Cedar Crest

SECOND TEAM

Reece Calabretta, Jr., Hempfield

Summer Getz, Sr., Conestoga Valley

Kate Howard, Jr., Hempfield

Sara Lehman, So., Manheim Township

Lezlie Nguyen, Jr., Penn Manor

Gracie Reinhart, So., Manheim Township

Kennadi Strassmann, Fr., Hempfield

Madison Williams, Sr., Conestoga Valley

SECTION ONE MVP

Melody Butzer, Jr., Hempfield

SECTION ONE COACH OF THE YEAR

Jeff Kindrew, McCaskey

SECTION TWO

FIRST TEAM

Erin Eby, Sr., Ephrata

Taylor Haupt, Sr., Ephrata

Elizabeth Kerin, Sr., Elizabethtown

Maddie Knier, Sr., Manheim Central

Chloe Merkt, Jr., Elizabethtown

Emily Mullin, Sr., Lampeter-Strasburg

Hailey Oller, Jr., Elizabethtown

Courtney Smith, Jr., Ephrata

SECOND TEAM

Evelyn Banks, Jr., Ephrata

Addy Doerschuk, Sr., Manheim Central

Kara Gerhart, Sr., Cocalico

Chloe Grady, Sr., Garden Spot

Jenna Hoover, Sr., Lampeter-Strasburg

Paige Horst, Sr., Elizabethtown

Valerie Martin, Jr., Garden Spot

Natalie Siegrist, Jr., Manheim Central

SECTION TWO MVP

Taylor Haupt, Sr., Ephrata

SECTION TWO COACH OF THE YEAR

Michael Elliott, Ephrata

SECTION THREE

FIRST TEAM

Marina Brazzo, Sr., Lancaster Catholic

Anna Dvorchak, Sr., Lancaster Catholic

Julia Fisher, Sr., Lancaster Mennonite

Hailey Peirce, Sr., Northern Lebanon

Anna Rainelli, Sr., Octorara

Taylor Stone, Sr., Elco

Daniella Stringer, Sr., Lancaster Mennonite

Sam White, Sr., Northern Lebanon

SECOND TEAM

Brooke Auker, Sr., Elco

Brie Droege, Jr., Columbia

Brooke Droege, Jr., Columbia

Mercyangelis Gonzalez Morillo, Sr., Columbia

Savannah Hollinger, Sr., Northern Lebanon

Alex Peiffer, Sr., Octorara

Alexis Shirk, Sr., Northern Lebanon

Emily Snader, Sr., Elco

SECTION THREE MVP

Julia Fisher, Sr., Lancaster Mennonite

SECTION THREE COACH OF THE YEAR

Julie Hoin, Lancaster Catholic

ACADEMIC ALL-STARS

Brie Droege, Columbia

Brooke Droege, Columbia

Kate Howard, Hempfield

Sophia Gilbert, Lebanon

Camdyn Mahler, Conestoga Valley

Kara Gerhart, Cocalico

Claire Diffenbach, Warwick

Daniella Stringer, Lancaster Mennonite

Maddie Knier, Manheim Central

Elizabeth Kerin, Elizabethtown

Grace Schonour, Lampeter-Strasburg

Erin Eby, Ephrata

Alex Peifer, Octorara

Taylor Stone, Elco

Cassidy McCollum, Penn Manor

Sophia Stoltzfus, Solanco

Hope Wentling, Northern Lebanon

Sophia Rosenberg, Cedar Crest

Emma McGowan, Manheim Township

Valerie Martin, Garden Spot

Emmalin Kresse, Lancaster Catholic