LNP Sports 365 Day 27

Marjie Rhoads watches from the Columbia bench after setting the District Three career scoring record on March 8, 1997. She scored 37 points in a PIAA first-round game against Northeast Bradford that night. Ultimately, she finished her stellar career with 2,573 points, still tops in the district and the Lancaster-Lebanon League.

 JEFF RUPPENTHAL | STAFF

Here is the L-L League girls' basketball 1,000-point list, through the 2019-20 season ...

ALL-TIME TOP 10 L-L LEAGUE GIRLS BASKETBALL SCORING LEADERS

 1. Marjie Rhoads, Columbia (1997) — 2,573. 

2. Kiki Jefferson, Lancaster Catholic (2019) — 2,510.

3. Becky Hower, Lebanon Catholic (2001) — 2,445.

 4. Carla Munnion, Cedar Crest (1994) — 2,256. 

5. Meg Abele, Warwick (2003) — 2,180. 

6. Ashli Schwab, Elco (2001) — 2,169. 

7. Alyse Hoover, Cedar Crest (2004) — 2,088. 

8. Abbie Fabian, Cocalico (1997) — 1,981. 

9. Hilary Waltman, Manheim Central (1995) — 1,937. 

10. Jess Lentz, Lebanon (1998) — 1,872. 

ANNVILLE-CLEONA (8)

 Paula Light (1989) — 1,646.

 Michelle Kulbitsky (1992) — 1,213. 

Sue Kreider (1987) — 1,207.

 Christine Ditzler (1985) — 1,146.

 Alex Siebecker (2014) — 1,084.

 Caroline Bell (1995) — 1,063.

Victoria Siebecker (2012) — 1,045.

 Tiff Wagner (2006) — 1,023.  

CEDAR CREST (10) 

Carla Munnion (1994) — 2,256. 

Alyse Hoover (2004) — 2,088. 

Jen Nelson (1991) — 1,767.

 Aubrie Dellinger (2004) — 1,563. 

Meghan Phillips (2010) — 1,457.

Alyssa Austin (2017) — 1,421. 

Ashley Moyer (2006) — 1,375.

Ariel Jones (2017) — 1,265.

 Valerie Warner (1981) — 1,192. 

Allison Smith (2007) — 1,137. 

COCALICO (9)

 Abbie Fabian (1997) — 1,981. 

Jodi Frederick (1996) — 1,487. 

Emily White (2016) — 1,244. 

Kimi Bryan (2004) — 1,167. 

Jen Bryan (1999) — 1,142. 

Dana Sensenig (2003) — 1,113. 

Beth Good (1982) — 1,067.

Marissa Gingrich (2014) — 1,047. 

Jen Koch (1991) — 1,009.

  COLUMBIA (12)

 Marjie Rhoads (1997) — 2,573. 

Emily Swingler (2000) — 1,828.

 Kim Brown (1987) — 1,760. 

Kelly McCarty (1993) — 1,684.

Janeah Neal (2019) — 1,559.

 Amita Mehta (1991) — 1,491.

Margaret Sholl (1983) — 1,308. 

Renee Groft (1987) — 1,250.

 Erin Keiper (2001) — 1,119. 

Corinda Bachman (1987) — 1,089. 

Megan Seibert (2014) — 1,084. 

Jenna Plastino (2013) — 1,075.

  CONESTOGA VALLEY (6) 

Caitlyn Dillard (2007) — 1,718.

 Dionne Anthon (1988) — 1,397. 

Shannon Schwilk (1996) — 1,255. 

Meaghan Roe (1999) — 1,218. 

Laurie Benton (1988) — 1,196. 

Allison Bauer (2008) — 1,161.

  DONEGAL (12) 

Kiera Baughman (2020) — 1,777.

Nicky Hess (2009) — 1,425. 

Steph Smith (1996) — 1,381. 

Susie Young (1990) — 1,303.

 Sherry Derr (1981) — 1,294.

 Sherri Kinsey (1980) — 1,228.

Carly Diffenderfer (2018) — 1,165. 

Beth Keffer (1981) — 1,145. 

Marty Miller (1983) — 1,130.

Rachel Robinson (2017) — 1,035. 

Tanya Merchant (1980) — 1,033. 

Steph Teleky (1991) — 1,030.

  ELCO (8)

 Ashli Schwab (2001) — 2,169. 

Alicia Hartlaub (1999) — 1,491. 

Kala Yoders (2010) — 1,345. 

Chris Seifert (1996) — 1,307. 

Stacey Boyer (1989) — 1,354. 

Autumn Dougherty (2003) — 1,116.

 Angie Bashore (1997) — 1,103. 

Cheyenne Hassler (2014) — 1,030.

  ELIZABETHTOWN (7) 

Marena Lonardi (2019) — 1,359. 

Jen Williams (1993) — 1,352.

 Sarah Fairbanks (2012) - 1,304.

 Janelle Garber (2006) — 1,190.

 Sue Grubb (1984) — 1,060. 

Jen Shaw (1990) — 1,040.

 Shannon Daggett (1994) — 1,025.

EPHRATA (9)

 Carla Wenger (1986) — 1,397. 

Tonya Wenger (1991) — 1,163. 

Carrie Yoder (1990) — 1,153. 

Marcy Dull (2006) — 1,109.

Caroline Stauffer (2017) — 1,092 .

Kelly Liebl (2015) — 1,065. 

Ali Balmer (1998) — 1,006.

 Diane Kopp (1980) — 1,004.

Gabbie Gerola-Hill (2020) — 1,000.

  GARDEN SPOT (7) 

Katie Imes (2000) — 1,275. 

Jacqui Martin (2000) — 1,171. 

Diana Yunginger (1977) — 1,124. 

Sharon Howett (1974) — 1,097. 

Chelsea Martin (2006) — 1,067. 

Cassie Mussleman (1990) — 1,060.

Megan Fisher (2019) — 1,052. 

HEMPFIELD (2)

 Phylicia Bessick (2005) — 1,162.

Julianna Clark (2017) — 1,058.  

LAMPETER-STRASBURG (12) 

Sara Burcin (1996) — 1,598.

Emma Gochnauer (2019) — 1,466.

 Lisa Boyer (2009) — 1,448. 

Lexie Lantz (2013) — 1,300. 

Kelsey Souders (2011) — 1,140.

Nevin Hoenninger (2017) — 1,120. 

Meredith Chura (2006) — 1,078.

 Kelly Zander (1999) — 1,040. 

Haley Pelton (2003) — 1,039.

 Danielle Rittenhouse (2009) — 1,025. 

Mary Howell (1984) — N/A 

Amy Kopf (1990) — N/A

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LANCASTER CATHOLIC (23) 

Kiki Jefferson (2019) — 2,510.

Gina Testa (2001) — 1,652.

Porscha Speller (2013) - 1,646 (including points scored for McCaskey).

 Katie Hayek (2002) — 1,510. 

Vicky Bell (1989) — 1,442.

 Paula Kambic (1975) — 1,340.

 Kristin Hirschler (1990) — 1,301. 

Susan Bryce (1994) — 1,300. 

Caroline Scarff (2016) — 1,277.

 Angie Haas (1992) — 1,272.

Lauren Mills (2018) — 1,256. 

Steph Drevna (1998) — 1,247. 

Jen Berta (2003) — 1,202. 

Sommer Reeser (2020) — 1,173 (including points scored for Pequea Valley).

Mimi Senkowski (1974) — 1,168. 

Danielle Atkinson (2014) — 1,149.

 Peg Kauffman (1983) — 1,146.

 Diana Alexander (1993) — 1,136. 

Kelly Egan (2001) — 1,090.

 Steph Kielb (2006) — 1,089.

 Julie Ressler (2000) — 1,069. 

Beth Holt (2006) — 1,037. 

Kari Kubala (1996) — 1,003.

LANCASTER COUNTRY DAY (4)

Ashanti Duncan (2020) — 1,364.

Sydney Fasulo (2005) — 1,273.

Annabelle Copeland (2020) — 1,091 (including points scored for Palmyra).

Jacquelyn Chambers (2004) — 1,034.

LANCASTER MENNONITE (7)

 Missy Hostetter (1991) — 1,652.

 Katelyn Vanderhoff (2009) — 1,548. 

Jess Rheinheimer (2012) — 1,303. 

Nellie Sharp (1996) — 1,223. 

Erin LaVenice (2010) — 1,092. 

Carmen Chiles (1997) — 1,047.  

Mariah Wilson (2021) — ACTIVE (1,358 points heading into senior season).

LEBANON CATHOLIC (16) 

Becky Hower (2001) — 2,445. 

Alexis Hill (2018) — 1,782 (including points scored for Lebanon).

Catherine Andrews (2004) — 1,670.

 Abby Minder (1995) — 1,587. 

Hailey Carangelo (2010) — 1,563. 

Lauren Boyer (2005) — 1,544. 

Joni Brown (1991) — 1,417. 

Jaime Podjed (2000) — 1,346. 

Sarah Wade (1995) — 1,248.

Allison Warren (2016) — 1,243 (including points scored for Pottsville Nativity BVM).

Neesha Pierre (2018) — 1,203. 

Ann-Marie Fick (1985) — 1,147.

 Lauren Fortna (2003) — 1,065.

 Jenna Ulrich (2000) — 1,062. 

Stevie Fortna (2012) — 1,045. 

Samantha Carangelo (2008) — 1,002.

LEBANON (6) 

Jess Lentz (1998) — 1,872. 

Shelly Bowie (1981) — 1,428. 

Andrea Padelsky (2001) — 1,262. 

Megan Strohman (2007) — 1,143. 

Hannah Phillips (2002) — 1,109. 

Brittany Ulrich (2015) — 1,055.

  MANHEIM TOWNSHIP (7) 

Kiersten Green (2011) — 1,556.

 Anita Plakans (1986) — 1,523.

Katie Bushong (2020) — 1,451.

 Alex Leslie (2014) — 1,365. 

Megan Baldassarre (2018) — 1,212.

Olivia Matto (2018) — 1,076.

Missy Eavenson (1983) — N/A

MANHEIM CENTRAL (5) 

Hilary Waltman (1995) — 1,937.

 Amanda Zern (2003) — 1,361. 

Dani Artman (2009) — 1,029. 

Lynn Miller (1980) — 1,013.

 Bekah Roland (2008) — 1,006.

McCASKEY (12) 

Ahnera Parker (2017) — 1,380.

Jenna Philo (2004) — 1,375. 

Ramona LaTorre (2004) — 1,308. 

Teasia Myers (2008) — 1,229. 

Nisa Wilson (1996) — 1,225. 

Barbara Barr (1978) — 1,105. 

Tisha Crosby (1996) — 1,048. 

Jamie McDonald (2005) — 1,044.

 Sasha Williams (2007) — 1,027.

Patty Longenecker (1982) — N/A 

Tasha Wright (1984) — N/A

 Jodi Brooks (1990) — N/A

NORTHERN LEBANON (8)

Zara Zerman (2020) — 1,648.

Pam Ollar (1992) — 1,480.

Zoe Zerman (2017) — 1,419.

Megan Brandt (2017) — 1,295. 

Amber Filler (2002) — 1,127.

Liz Voight (2018) — 1,106.

 Michelle Shirk (1986) — 1,102.

 Janelle Adams (2001) — 1,098.

OCTORARA (2)

Julie Reeves (1993) — 1,284.

Katie Haegele (2005) — 1,119.

PENN MANOR (3) 

Carol Flinchbaugh (1989) — 1,374.

 Kelsey Caruthers (2008) — 1,336.

Alyssa Schriver (2018) — 1,110.

PEQUEA VALLEY (6) 

Alyssa Hershey (2016) — 1,447.

 Lauren Howanski (1998) — 1,338. 

Morgan Miller (2003) — 1,207. 

Caroline Horst (2020) — 1,097.

Liz Watters (2003) — 1,094.

 Marissa Ferris (2011) — 1,066.

SOLANCO (7) 

Gillian Glackin (2013) — 1,392. 

Taylor Kreider (2010) — 1,220. 

Lori Houck (1996) — 1,203.

 Makenzie Keys (2012) — 1,108.

Jess Cabrera (2019) — 1,093.

Denine Groff (1989) — 1,058. 

Emily Allport (2012) — 1,054.

WARWICK (4)

Meg Abele (2003) — 2,180.

Rylee Derr (2017) — 1,551. 

Allison Runk (2001) — 1,205. 

Betty Emmirich (1985) — 1,025. 

TWITTER: @JeffReinhart77

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