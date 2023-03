A list of the top returning Lancaster-Lebanon League girls track and field athletes in each event. District champions are in bold.

100

Gabe Lewis, Cedar Crest, 10.80

Nick Garman, Cedar Crest, 11.39

Jeremiah Knowles, Ephrata, 11.40

200

Gabe Lewis, Cedar Crest, 22.88

Kyle Rauchut, Cedar Crest, 23.07

Nick Garman, Cedar Crest, 23.10

400

Nick Keller, Ephrata, 50.84

Juan Lopez, Elizabethtown, 51.42

Kyle Rauchut, Cedar Crest, 51.63

800

Noah Keller, Ephrata, 1:58.39

Cole Stevens, Manheim Township, 1:59.15

Christopher Titter, Hempfield, 1:59.51

1600

Aidan Hodge, Hempfield, 4:13.15

Cole Stevens, Manheim Township, 4:13.94

Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg, 4:17.11

3200

Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg, 9:07.62

Aidan Hodge, Hempfield, 9:10.14

Cole Stevens, Manheim Township, 9:28.91

110 hurdles

Landon McGallicher, Manheim Central, 14.92

Gavin Glass, Cocalico, 15.50

Will Scott, Lancaster Catholic, 15.51

300 hurdles

Landon McGallicher, Manheim Central, 39.84

Zach Phy, Conestoga Valley, 41.16

Luke Macchione, Elco, 41.56

Shot put

Weston Holt, Ephrata, 47-1

Colin Daub, Elco, 46-6.75

Matthew Remash, McCaskey, 46-3.5

Discus

Colin Daub, Elco, 162-7

Jael Cruz-Santos, 130-5

Wyatt Kaufman, Penn Manor, 128-1

Javelin

Dane Bollinger, Cocalico, 170-9

Matthew Remash, McCaskey, 170-7

Sam McCracken, Ephrata, 160-7

Long jump

Nick Good, Manheim Township, 21-4.75

Reed Fretz, Cedar Crest, 21-1

Josiah Forren, Solanco, 20-3.25

Triple jump

Mathieux Mallon, Octorara, 42-5.75

Jay Reyes Vega, Cedar Crest, 41-1

Noah Gunderson, Annville-Cleona, 41-0

High jump

Noah Gunderson, Annville-Cleona, 6-6

Noah Baber, Solanco, 6-1

Jordan Sensenig, Conestoga Valley, 5-10

Kahlen Watt, Manheim Central, 5-10

Josh Myer, Cocalico, 5-10

Trevor Schneider, Penn Manor, 5-10

Pole vault

Brody Weachter, Hempfield, 11-6

Mark Overlander, Donegal, 11-0

Drew Lebo, Penn Manor, 10-6

Aiden Wiley, Lampeter-Strasburg, 10-6

Kai Johnson, Octorara, 10-6