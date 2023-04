The track and field honor roll is taken from results reported to pa.milesplit.com. It includes invitationals and dual meets with fully automated timing. Coaches are welcome to provide additions or corrections by emailing Jason Guarente at jguarente@lnpnews.com.

100

1. Nick Keller, Ephrata, 10.65

2. Gabe Lewis, Cedar Crest, 10.75

3. Aiden Smith, McCaskey, 10.80

4. Nick Tran, Conestoga Valley, 10.92

5. Brayden Eppinette, Cocalico, 11.05

200

1. Nick Keller, Ephrata, 22.50

2. Steele Wrigley, Octorara, 22.82

3. Nathan Cammauf, Manheim Township, 22.90

4. Gabe Lewis, Cedar Crest, 22.93

5. Nick Garman, Cedar Crest, 23.17

400

1. Nick Keller, Ephrata, 48.42

2. Steele Wrigley, Octorara, 49.97

3. Kyle Rauchut, Cedar Crest, 51.03

4. Cody Becan, McCaskey, 51.35

5. Joseph Castronova, Conestoga Valley, 51.45

800

1. Sam Freedman, Hempfield, 1:59.24

2. Ethan Peffley, Manheim Township, 1:59.27

3. Aidan Hodge, Hempfield, 1:59.40

4. Jack Holub, Octorara, 2:01.62

5. Cole Stevens, Manheim Township, 2:02.26

1,600

1. Aidan Hodge, Hempfield, 4:12.51

2. Parker Stoner, Lampeter-Strasburg, 4:20.99

3. Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg, 4:21.33

4. Sam Freedman, Hempfield, 4:25.57

5. Ben Devine, Lampeter-Strasburg, 4:27.75

3,200

1. Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg, 9:17.48

2. Aidan Hodge, Hempfield, 9:21.48

3. Joseph Fahrney, Hempfield, 9:31.26

4. Adam Kingston, Manheim Township, 9:45.22

5. Emerson Long, Hempfield, 9:48.18

110 hurdles

1. Landon McGallicher, Manheim Central, 14.98

2. Will Scott, Lancaster Catholic, 14.99

3. Gavin Glass, Cocalico, 15.21

4. Jansen Hoffard, Lancaster Catholic, 15.50

5. Jordan Sensenig, Conestoga Valley, 15.56

300 hurdles

1. Zach Phy, Conestoga Valley, 39.83

2. Landon McGallicher, Manheim Central, 40.97

3. Luke Macchione, Elco, 41.15

4. Ben Eberly, Conestoga Valley, 41.65

5. Will Scott, Lancaster Catholic, 41.77

400 relay

1. Cedar Crest, 42.41

2. McCaskey, 43.33

3. Conestoga Valley, 43.98

4. Hempfield, 44.37

5. Donegal, 44.47

1,600 relay

1. Hempfield, 3:33.60

2. Elco, 3:35.37

3. Cedar Crest, 3:35.45

4. McCaskey, 3:36.03

5. Donegal, 3:36.08

3,200 relay

1. Ephrata, 8:10.58

2. Manheim Township, 8:14.68

3. Cedar Crest, 8:21.52

4. Hempfield, 8:26.14

5. McCaskey, 8:31.24

Shot put

1. Ivan Tejada, Warwick, 55-10

2. Matthew Remash, McCaskey, 49-11

3. Caleb Kendig, Donegal, 49-3.5

4. Kaleb Zimmerman, Garden Spot, 48-9.5

5. Christian Weaber, Cedar Crest, 48-4

Discus

1. Ivan Tejada, Warwick, 143-6

2. Wyatt Kupres, Manheim Central, 140-5

3. Matthew Remash, McCaskey, 134-10

4. Colin Daub, Elco, 133-10

5. Aidan Zimmerman, Conestoga Valley, 132-6

Javelin

1. Aidan Zimmerman, Conestoga Valley, 177-2

2. Matthew Remash, McCaskey, 175-1

3. Sam McCracken, Ephrata, 166-5

4. Caleb Kendig, Donegal, 154-8

5. Mason Woodall, Octorara, 153-7

Long jump

1. Noah Baber, Solanco, 20-11.25

2. Reed Fretz, Cedar Crest, 20-10.25

3. Eddie Asadu, Hempfield, 20-8

4. Aiden Durante, Garden Spot, 20-7

5. Reese Olenik, McCaskey, 20-6

Triple jump

1. Thabo Lautsbaugh, Conestoga Valley, 43-2

2. Brooklyn Thomas, Octorara, 42-11.5

3. Reese Olenik, McCaskey, 41-8.25

4. Nate Trace, Lebanon, 41-5.25

5. Alden Stickler, Elco, 41-3

High jump

1. Noah Gunderson, Annville-Cleona, 6-4

2. Vincent Thaler, Octorara, 6-2

3. Noah Baber, Solanco, 6-1

4. Trevor Schneider, Penn Manor, 6-0

4. Zahir Stoner, Lebanon, 6-0

Pole vault

1. Brody Weachter, Hempfield, 13-1

2. Drew Lebo, Penn Manor, 11-6

2. Mark Overlander, Donegal, 11-6

2. Trey Mitchell, Warwick, 11-6

5. Noah Hinkel, Donegal, 11-0