The track and field honor roll is taken from results reported to pa.milesplit.com. It includes invitationals and dual meets with fully automated timing. Coaches are welcome to provide additions or corrections by emailing Jason Guarente at jguarente@lnpnews.com.

BOYS

100

1. Gabe Lewis, Cedar Crest, 10.75

2. Aiden Smith, McCaskey, 10.80

3. Nick Tran, Conestoga Valley, 10.92

4. Brayden Eppinette, Cocalico, 11.05

5. Colin Winters, Warwick, 11.21

200

1. Nathan Cammauf, Manheim Township, 22.90

2. Gabe Lewis, Cedar Crest, 22.93

3. Nick Garman, Cedar Crest, 23.17

4. Ethan Wolfson, Manheim Twp., 23.65

5. Jalik Hill, Lebanon, 23.75

400

1. Kyle Rauchut, Cedar Crest, 51.03

2. Juan Lopez, Elizabethtown, 51.51

3. Joseph Castronova, Conestoga Val., 51.77

4. Jalik Hill, Lebanon, 53.72

5. Derrick Nolan, Cedar Crest, 53.87

800

1. Aidan Hodge, Hempfield, 1:59.40

2. Ethan Peffley, Manheim Twp., 2:01.98

3. Sam Freedman, Hempfield, 2:02.22

4. Cole Stevens, Manheim Twp., 2:02.26

5. Ben Devine, Lampeter-Strasburg, 2:02.42

1,600

1. Aidan Hodge, Hempfield, 4:12.51

2. Parker Stoner, Lampeter-Strasburg, 4:20.99

3. Sam Freedman, Hempfield, 4:25.57

4. Ben Devine, Lampeter-Strasburg, 4:27.75

5. Joseph Fahrney, Hempfield, 4:28.23

3,200

1. Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg, 9:17.48

2. Joseph Fahrney, Hempfield, 9:42.03

3. Adam Kingston, Manheim Twp., 9:45.22

4. Gunner Geib, Manheim Twp., 9:51.08

5. Jake Forgione, Warwick, 10:03.01

110 hurdles

1. Landon McGallicher, Manheim Central, 14.98

2. Will Scott, Lancaster Catholic, 15.24

3. Gavin Glass, Cocalico, 15.45

4. Jansen Hoffard, Lancaster Catholic, 15.50

5. Jordan Sensenig, Conestoga Valley, 15.56

300 hurdles

1. Will Scott, Lancaster Catholic, 41.77

2. Ethan Heisey, Cedar Crest, 42.07

3. Jansen Hoffard, Lancaster Catholic, 42.11

4. Zach Phy, Conestoga Valley, 42.91

5. Caleb Fuge, Elizabethtown, 43.29

400 relay

1. Cedar Crest, 42.41

2. Conestoga Valley, 43.98

3. Hempfield, 44.37

4. Cocalico, 44.51

5. Ephrata, 44.59

1,600 relay

1. Hempfield, 3:33.60

2. Cedar Crest, 3:35.45

3. McCaskey, 3:36.94

4. Manheim Township, 3:37.39

5. Lancaster Catholic, 3:38.59

3,200 relay

1. Cedar Crest, 8:21.52

2. Hempfield, 8:26.14

3. Manheim Township, 8:30.42

4. Conestoga Valey, 8:38.62

5. Lebanon, 8:39.08

Shot put

1. Ivan Tejada, Warwick, 52-7

2. Matthew Remash, McCaskey, 49-1

3. Tristan Long, Cedar Crest, 44-6.25

4. Brendan Rilatt, Elizabethtown, 44-0.5

5. Deyvid Palepale, Hempfield, 43-11.25

Discus

1. Ivan Tejada, Warwick, 134-10

2. Matthew Remash, McCaskey, 133-10

3. Aidan Zimmerman, Conestoga Valley, 132-6

4. Wyatt Kaufman, Penn Manor, 130-0

4. Colin Daub, Elco, 130-0

Javelin

1. Matthew Remash, McCaskey, 166-5

2. Aidan Zimmerman, Conestoga Valley, 159-3

3. Eli Rodriguez, Manheim Township, 147-9

4. Peter Wenzel, Hempfield, 145-5

5. Ethan Wolfson, Manheim Township, 141-1

Long jump

1. Reed Fretz, Cedar Crest, 20-10.25

2. Dylan Groff, Cedar Crest, 20-5.5

3. Andy Garcia, Hempfield, 20-3.5

4. Leo Tirado, Cedar Crest, 20-2.5

5. Reese Olenik, McCaskey, 20-1.75

Triple jump

1. Thabo Lautsbaugh, Conestoga Valley, 43-2

2. Brooklyn Thomas, Octorara, 41-11

3. Reese Olenik, McCaskey, 41-8.25

4. Nate Trace, Lebanon, 41-5.25

5. Yohance Moise, McCaskey, 41-1.75

High jump

1. Trevor Schneider, Penn Manor, 6-0

2. Caleb Anderson, Warwick, 5-10

2. Leo Tirado, Cedar Crest, 5-10

4. Gary Karoki, Lancaster Catholic, 5-8

4. Tim Wilson, Warwick, 5-8

4. Cameron Tirado, Cedar Crest, 5-8

4. Jordan Sensenig, Conestoga Valley, 5-8

4. Jay Reyes Vega, Lebanon, 5-8