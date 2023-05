The District Three track and field championships will take place at Shippensburg today and Saturday. Here’s a look at the No. 1 seed and the top Lancaster-Lebanon League contender in each event.

Boys Class 3A

100-meter dash

• Top seed: Lex Cyrus, Susquehanna Twp., 10.55

• L-L best: Nick Keller, Ephrata, 10.65

200-meter dash

• Top seed: Lex Cyrus, Susquehanna Twp., 21.76

• L-L best: Lenny Diaz, McCaskey, 22.26

400-meter dash

• Top seed: Alex Garcia, Lower Dauphin, 48.38

• L-L best: Nick Keller, Ephrata, 48.42

800-meter run

• Top seed: Aidan Hodge, Hempfield, 1:52.55

1,600-meter run

• Top seed: Aidan Hodge, Hempfield, 4:11.15

3,200-meter run

• Top seed: Matthew O’Brien, Susquehannock, 9:10.79

• L-L best: Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg, 9:15.50

110-meter hurdles

• Top seed: Bernard Bell, South Western, 14.29

• L-L best: Caleb Malari, Conestoga Valley, 14.86

300-meter hurdles

• Top seed: Perry Addey, West York, 37.53

• L-L best: Zach Phy, Conestoga Valley, 39.17

4x100-meter relay

• Top seed: Chambersburg, 42.01

• L-L best: McCaskey, 42.74

4x400-meter relay

• Top seed: South Western, 3:22.85

• L-L best: Ephrata, 3:25.08

4x800-meter relay

• Top seed: Cumberland Valley, 7:54.83

• L-L best: Ephrata, 8:04.65

Long jump

• Top seed: Akeem Mustapha, Susquehanna Twp., 23-4

• L-L best: Brooklyn Thomas, Octorara, 21-5.75

Triple jump

• Top seed: JJ Kelly, Chambersburg, 46-7

• L-L best: Andy Garcia, Hempfield, 45-1.25

High jump

• Top seed: J.J. Kelly, Chambersburg, 6-10

• L-L best: Trevor Schneider, Penn Manor, 6-5

Shot put

• Top seed: Brady Mider, Berks Catholic, 59-4

• L-L best: Ivan Tejada, Warwick, 56-7.5

Discus

• Top seed: Matthew Arnold, York Tech, 173-4

• L-L best: Colin Daub, Elco, 155-9

Javelin

• Top seed: Jackson Hersh, South Western, 185-7

• L-L best: Sam McCracken, Ephrata, 182-0

Pole vault

• Top seed: Mason Bucks, Palmyra, 16-1

• L-L best: Brody Weachter, Hempfield, 13-6

Girls Class 3A

100-meter dash

• Top seed: Laila Campbell, Spring Grove, 11.59

• L-L best: Kamyah Wright, McCaskey, 12.00

200-meter dash

• Top seed: Laila Campbell, Spring Grove, 23.77

• L-L best: Kaddel Howard, Cedar Crest, 24.01

400-meter dash

• Top seed: Kaddel Howard, Cedar Crest, 55.14

800-meter run

• Top seed: Ashley Pines, Cumberland Valley, 2:14.40

• L-L best: Isabella Shertzer, McCaskey, 2:14.86

1,600-meter run

• Top seed: Camryn Kiser Chambersburg, 4:56.13

• L-L best: Milana Breuninger, McCaskey, 5:08.13

3,200-meter run

• Top seed: Kailey Granger, Dallastown, 10:34.77

• L-L best: Ella Wolfe, Hempfield, 10:50.19

100-meter hurdles

• Top seed: Ryleigh Marks, Susquehannock, 14.38

• L-L best: Kylie Mattiace, Manheim Central, 15.34

300-meter hurdles

• Top seed: Ella Bahn, Spring Grove, 43.85

• L-L best: Brooke Denlinger, Conestoga Valley, 46.31

4x100-meter relay

• Top seed: McCaskey, 47.69

4x400-meter relay

• Top seed: McCaskey, 3:51.41

4x800-meter relay

• Top seed: McCaskey, 9:09.14

Shot put

• Top seed: Ericka Jackson, Harrisburg, 42-5

• L-L best: Ella Lucas, Warwick, 39-5.5

Discuc

• Top seed: Ella Lucas, Warwick, 156-0

Javelin

• Top seed: Eliana Schneider, Cedar Crest, 145-10

Long jump

• Top seed: Jaylynn Dorsey, Susquehanna Twp., 18-3.5

• L-L best: Maddie Knier, Manheim Central, 18-2.5

Triple jump

• Top seed: Shaniyah Weidler, Susquehanna Twp., 37-6.75

• L-L best: Zariyah Whigham, Lebanon, 36-11.5

High jump

• Top seed: Katie Becker, Warwick, 5-6

Pole vault

• Top seed: Katie Urbine, Solanco, 13-0

Boys Class 2A

100-meter dash

• Top seed: Adam Petersen, Brandywine Heights, 10.92

• L-L best: Quincy Stewart, Columbia, 11.04

200-meter dash

• Top seed: Adam Petersen, Brandywine Heights, 22.58

• L-L best: Quincy Stewart, Columbia, 22.96

400-meter dash

• Top seed: Logan Freyermuth, Susquenita, 51.94

• L-L best: Quincy Stewart, Columbia, 52.04

800-meter rn

• Top seed: Zane Cassell, Greenwood, 1:56.99

• L-L best: No qualifier

1,600-meter run

• Top seed: Ryan Gourley, Oley Valley, 4:35.14

• L-L best: Landon Hostetter, Annville-Cleona, 4:42.14

3,200-meter run

• Top seed: Paul Monsour, Wyomissing, 9:47.20

• L-L best: Landon Hostetter, Annville-Cleona, 9:55.33

110-meter hurdles

• Top seed: Daquan McCraw, Steel-High, 14.68

• L-L best: Will Scott, Lancaster Catholic, 14.86

300-meter hurdles

• Top seed: Jansen Hoffard, Lancaster Catholic, 39.24

4x100-meter relay

• Top seed: Wyomissing, 43.35

• L-L best: Lancaster Catholic, 45.17

4x400-meter relay

• Top seed: Oley Valley, 3:29.21

• L-L best: Lancaster Catholic, 3:38.24

4x800-meter relay

• Top seed: Greenwood, 8:13.62

• L-L best: Annville-Cleona, 8:32.80

Long jump

• Top seed: Jacion Perry, Steel-High, 22-0

• L-L best: Gabe Hollenbacher, Lancaster Catholic, 19-9

Triple jump

• Top seed: Isaiah Dyer, Millersburg, 43-7.5

• L-L best: Ali Konneh, Annville-Cleona, 38-8.75

High jump

• Top seed: Noah Gunderson, Annville-Cleona, 6-6

Shot put

• Top seed: Max Tipton, Wyomissing, 48-11.5

• L-L best: Josh Lindsey, Annville-Cleona, 43-11.5

Discus

• Top seed: Asa Kochvar, Steel-High, 141-3

• L-L best: Pedro Lucas-Towers, Lancaster Mennonite, 126-9

Javelin

• Top seed: Collin Niedrowski, Wyomissing, 190-8

• L-L best: No qualifier

Pole vault

• Top seed: Luke Martinez, Schuylkill Valley, 13-7

• L-L best: Gabe Hollenbacher, Lancaster Catholic, 10-6

Girls Class 2A

100-meter dash

• Top seed: Alexis Hardy, Wyomissing, 12.26

• L-L best: Miracle Hershey, Annville-Cleona, 12.64

200-meter dash

• Top seed: Alexis Hardy, Wyomissing, 25.76

• L-L best: Kendall Cooper, Annville-Cleona, 26.24

400-meter dash

• Top seed: Ava Deming, Fairfield, 59.75

• L-L best: Kendall Cooper, Annville-Cleona, 1:00.68

800-meter run

• Top seed: Cadi Hoke, Wyomissing, 2:27.15

• L-L best: Claire Thomas, Lancaster Mennonite, 2:32.66

1,600-meter run

• Top seed: Addie Cohen, Wyomissing, 5:04.79

• L-L best: Aubrey Ressler, Pequea Valley, 5:36.56

3,200-meter run

• Top seed: Addie Cohen, Wyomissing, 11:01.11

• L-L best: Mackenzie Stellmach, Annville-Cleona, 12:07.43

100-meter hurdles

• Top seed: Lilyana Carlson, Bermudian Springs, 15.50

• L-L best: Kya Missimer, Annville-Cleona, 18.05

300-meter hurdles

• Top seed: Claire Wechsler, Susquenita, 48.92

• L-L best: Mae Reasner, Lancaster Catholic, 51.88

4x100-meter relay

• Top seed: Annville-Cleona, 50.78

4x400-meter relay

• Top seed: Trinity, 4:09.02

• L-L best: Annville-Cleona, 4:17.20

4x800-meter relay

• Top seed: Trinity, 10:08.18

• L-L best: Annville-Cleona, 10:17.14

Long jump

• Top seed: Samantha Wechsler, Susquenita, 17-7

• L-L best: Emily Shuey, Annville-Cleona, 16-4.5

Triple jump

• Top seed: Samantha Wechsler, Susquenita, 37-8.75

• L-L best: Madison Long, Annville-Cleona, 33-5.5

High jump

• Top seed: Alison Watts, Bermudian Springs, 5-2

• L-L best: Ava Hoover, Annville-Cleona, 4-10

Shot put

• Top seed: Amanda Smith, Hamburg, 35-8.25

• L-L best: Sage Sherk, Annville-Cleona, 33-7.25

Discus

• Top seed: Margaret Bila, Lancaster Catholic, 119-2

Javelin

• Top seed: Lauren Akers, Kutztown, 139-7

• L-L best: Claire Hoover, Annville-Cleona, 98-9

Pole vault

• Top seed: Lilyana Carlson, Bermudian Springs, 12-3

• L-L best: Caitlin Shea, Annville-Cleona, 8-6