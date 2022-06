Here are this year’s Lancaster-Lebanon League softball All-Star selections, as chosen by the league’s coaches.

All-Sections One and Two

• Emily Riggs, Penn Manor, 2B

• Delaney Smith, Manheim Township, C

• Emily Beale, Warwick, CF

• Kara Scranton, Lampeter-Strasburg, 1B

• Keiva Middleton, Lampeter-Strasburg, P

• Holly Grube, Solanco, 3B

• Emily Sims, Solanco, SS

• Sydney Stewart, Elizabethtown, CF

• Maddie Russell, Ephrata, OF

All-Sections Three and Four

• Autumn Bohr, Northern Lebanon, CF

• Hope Ritchie, Northern Lebanon, 1B

• Lynsie Mauser, Northern Lebanon, 2B

• Bella Mackison, Donegal, CF

• Gabby Wettig, Manheim Central, P

• Emma Damon, Manheim Central, SS

• Gabby Smith, Elco, P

• Ashley Tidd, Octorara, SS

• Madeline Gerz, Lancaster Mennonnite, CF

Section One

First team

• Emily Riggs, Penn Manor, 2B/P

• Madeline Mitchell, Penn Manor, OF

• Jordan Bailey, Penn Manor, C

• Julia Bowmaster, Penn Manor, P

• Delaney Smith, Manheim Township, C

• Annika Smith, Manheim Township, SS

• Megan Marks, Manheim Township, P

• Jenna Ober, Warwick, P

• Emily Beale, Warwick, OF

• Isabella Smithson, Warwick, C

• Samantha Shaak, Warwick, 1B

• Olivia Cover, Hempfield, C

• Avery Landis, Hempfield, 3B

• Carly Ernst, Hempfield, OF

• Courtney Guthrie, Hempfield, P

• Riley Rohrer, Cedar Crest, C

• Reese Arnold, Cedar Crest, P

Honorable mention

• Reagan Soboleski, Penn Manor, 1B

• Kira Green, Penn Manor, SS

• Olivia Yoder, Manheim Township, OF

• Allison Forsythe, Warwick, OF

• Roxana Smithson, Warwick, SS

• Elizabeth Williams, Hempfield, SS

• Sydney Black, Cedar Crest, OF

• Brooke Zimmerman, Cedar Crest, 3B

Section Two

First team

• Kara Scranton, Lampeter-Strasburg, 1B

• Brooke Zuber, Lampeter-Strasburg, C

• Ally Raub, Lampeter-Strasburg, 2B

• Keiva Middleton, Lampeter-Strasburg, P

• Rebecca Foulk, Solanco, C

• Holly Grube, Solanco, 3B

• Emily Sims, Solanco, SS

• Anna Sexton, Solanco, P

• Jessica Zimmerman, Elizabethtown, SS

• Sydney Stewart, Elizabethtown, CF

• Brooke Bryan, Elizabethtown, P

• Astyn Calaman, Elizabethtown, C

• Ali Williams, Ephrata, 2B

• Ellie Meier, Ephrata, P

• Maddie Russell, Ephrata, OF

• Laken Smith, Conestoga Valley, C

• Becca Hartranft, Conestoga Valley, OF

• Rhiannon Henry, Conestoga Valley, P

Honorable mention

• Ava Fair, Elizabethtown, 2B

• Kendal Janssen, Solanco, OF

• Sereniti Zidik, Lebanon, OF

• Kaliana Auchey, Ephrata, SS

• Kassie Horning, Conestoga Valley, SS

• Julia Gerard, Lampeter-Strasburg, OF

Section Three

First team

• Abby Palkovic, Northern Lebanon, C

• Autumn Bohr, Northern Lebanon, CF

• Hope Ritchie, Northern Lebanon, 1B

• Lynsie Mauser, Northern Lebanon, 2B

• Cara Biesecker, Donegal, P

• Emma Garber, Donegal, 1B

• Bella Mackison, Donegal, C

• Gabby Wettig, Manheim Central, P

• Emma Damon, Manheim Central, SS

• Mickey Lauver, Manheim Central, CF

• Gabby Smith, Elco, P

• Hayley Krill, Elco, 1B

• Emiliy Dietrich, Elco, C

• Lexi Rhoads, Cocalico, C

• Haley Schoener, Cocalico, P

• Ashley Tidd, Octorara, 3B

• Sydni King, Garden Spot, SS

• Emma Royle, Garden Spot, 2B

Honorable mention

• Natalie Colwell, Donegal, CF

• Ruth Myers, Donegal, CF

• Miranda Ober, Manheim Central, 1B

• Riley Hostetter, Manheim Central, OF

• Abigail Hassley, Elco, OF

• Caitlyn Kleinfelter, Elco, OF

• Kelsey Brenneman, Cocalico, 2B

• Bethany Herr, Cocalico, OF

• Victoria Wood, Octorara, CF

• Haley Nuse, Octorara, 1B

• Rylee Manning, Garden Spot, 1B

• Lindsay Lapp, Garden Spot, CF

Section Four

First team

• Danika Setlock, Annville-Cleona, SS

• Meda Pulaski, Annville-Cleona, P

• Ella Andrews, Annville-Cleona, 1B

• Tori Cisney, Annville-Cleona, 3B

• Ashlyn Shaak, Annville-Cleona, OF

• Emily Ammon, Pequea Valley, C

• Sarah Arment, Pequea Valley, CF

• Carissa Mulder, Pequea Valley, 2B

• Hailey Yothers, Pequea Valley, 1B

• Madelyn Detz, Lancaster Catholic, 2B

• Lyla Maurer, Lancaster Catholic, OF

• Olivia Reichert, Lancaster Catholic, 1B

• Ellie Lefever, Lancaster Mennonite, C

• Madeline Gerz, Lancaster Mennonite, CF

• Rachel Lane, Lancaster Mennonite, P

• Victoria Martinez, Columbia, C

• Madison Bootie, Columbia, CF

Honorable mention

• Josie Clay, Annville-Cleona, OF

• Victoria Smoker, Pequea Valley, P

• Julia Fisher, Lancaster Mennonite, SS