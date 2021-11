Here are the Lancaster-Lebanon League girls soccer all-stars for the 2021 season. These selections were determined by L-L coaches. The players are listed for all-league, followed by first- and second-team selections, per each section. All-Academic selections are also listed at the bottom.

All-league

Player, Grade, Position, School

Hannah Adair, Sr., Forward, Manheim Central

Rachel Eberly, Sr., Forward, Cocalico

Carly Keene, Jr., Forward, Penn Manor

Aubrey Williamson, Sr., Forward, Warwick

Carsyn Boyer, So., Midfield, Elco

Molly Bucher, Sr., Midfield, Lampeter-Strasburg

Maddy Kahler, Sr., Midfield, Penn Manor

Liza Suydam, Jr., Midfield, Manheim Township

Emily Weidner, So., Midfield, Ephrata

Jenna Daveler, Sr., Defense, Lampeter-Strasburg

Sydney Hornberger, Jr., Defense, Ephrata

Sarah Speraw, Jr., Defense, Annville-Cleona

Deena Stoltzfus, Sr., Defense, Pequea Valley

Allison Burkholder, Jr. Goal Keeper, Penn Manor

Section One:

Section MVP: Liza Suydam, Manheim Township

Coach of the Year: Terry Law, Manheim Township

Sportsmanship: Warwick

First-team:

Player, Grade, Position, School

Abby Boyle, Jr., Mid, Cedar Crest

Julie Marrero, Sr., Def, Cedar Crest

Delainey Varela-Keen, Sr., Mid, Conestoga Valley

Leah Buch, Jr., Def, Conestoga Valley

Blythe Jacobs, Jr., Def, Hempfield

Izzy Masengarb, So., Def, Hempfield

Liza Suydam, Jr., Mid, Manheim Township

Ava Byrne, So., For, Manheim Township

Savannah Reed, Fr., Def, Manheim Township

Allison Burkholder, Jr., Goal, Penn Manor

Carly Keen, Jr., For, Penn Manor

Izzy Klligge, Jr., Def, Penn Manor

Maddy Kahler, Sr., Mid, Penn Manor

Aubrey Williamson, Sr., Mid, Warwick

Second team:

Kirsten Brown, Sr., Goal, Cedar Crest

Halie Rich, Sr., Mid, Conestoga Valley

Kat Morgan, So., Mid, Hempfield

Missy Welch, Sr., Mid, Manheim Township

Megan Burkholder, Sr., Def, Penn Manor

Carolyn Hinkle, So., For, Penn Manor

Olivia Fleurant, So., Def, Warwick

Section Two:

Section MVP: Jenna Daveler, Lampeter-Strasburg

Coach-of-the-Year: Wes Deininger, Ephrata

Sportsmanship: Garden Spot

First team:

Player, Grade, Position, School

Taryn Hummer, Jr., Mid, Elizabetthtown

Josie Spayd, So., Def, Elizabethtown

Emily Weidner, So., Mid, Ephrata

Sydney Hornberger, Jr., Def, Ephrata

Jorja Welsh, Sr., For, Ephrata

Taylor Soehner, Sr., Mid, Garden Spot

Jenna Daveler, Sr., Def, Lampeter-Strasburg

Molly Bucher, Sr., Mid, Lampeter-Strasburg

Chloe Bucher, Fr., For, Lampeter-Strasburg

Hannah Adair, Sr. For, Manheim Central

Summer Bayes, Sr., Mid, Manheim Central

Lucie DeSyon, Jr., Mid, McCaskey

Sarah Crowley, Jr., Goal, McCaskey

Second team:

Jen Witters, Jr., For, Elizabethhtown

Avery Bitner, So., Mid, Ephrata

Claire Schwartz, Sr., Def, Ephrata

Sophia Gonzalez, Sr., Goal, Ephrata

Ashton Gonzalez, So., For, Garden Spot

Ashlynn Keys, Sr., For, Lampeter-Strasburg

Abbie Reed, Jr., For, Manheim Central

Section Three

Section MVP: Rachel Eberly, Cocalico

Coach of the Year: Derek Fulk, Elco

Sportsmanship: Donegal

First team:

Player, Grade, Position, School

Rachel Eberly, Sr., For, Cocalico

Addi Martin, So., Mid, Cocalico

Emma Pehote, Sr., Mid, Cocalico

Carsyn Boyer, So., Mid, Elco

Carissa Bender, Jr., Def, Elco

Melissa Axarlis, Sr., Def, Elco

Campbelle Boltz, Sr., Def, Elco

Samantha Nelson, Sr., Goal, Elco

Ava Buckwalter, Jr., Mid, Lancaster Mennonite

Emma Milligan, Sr., Mid, Octorara

Maya Dolan, Sr., Mid, Solanco

Rilyn Saner, Sr., Def, Solanco

Second team:

Katilyn Elliott, Fr., Def, Cocalico

Kelsey Brenneman, Sr., Def, Cocalico

Gina Phillips, Jr., Mid, Donegal

Emily K. Miller, Sr., Def, Elco

Juliz Bidelspach, Sr., For, Elco

Ava Brubaker, Jr., Mid, Lancaster Mennonite

Alanna Brown, Jr., Mid, Solanco

Hannah Wood, Sr. Def, Solanco

Section Four

Section MVP: Deena Stoltzfus, Pequea Valley

Coach of the Year: Steve Morris, Pequea Valley

Sportsmanship: Lebanon

First team:

Sarah Speraw, Jr., Def, Annville-Cleona

Gabriella Blouch, Sr., Mid, Annville-Cleona

Alyssa Korenkiewicz, Sr., For, Lancaster Catholic

Leah Laubach, So., For, Lancaster Catholic

Ava Allen, Jr., Mid, Lancaster Country Day

Kaitlyn Nguyen, Sr., Mid, Lancaster Country Day

Ashley Jocham, Sr., Def, Lebanon

Hannah Wanyo, Jr., Mid, Northern Lebanon

Ella Whitman, Sr., Mid, Northern Lebanon

Deena Stoltzfus, Sr., Def, Pequea Valley

Maddy Weaver, Sr., Goal, Pequea Valley

Elena Esh, Jr., Mid, Pequea Valley

Emily Diller, Sr., Mid, Pequea Valley

Second team:

Sage Sherk, Jr., For, Annville-Cleona

Elizabeth Cloonan, Sr., Mid, Lancaster Catholic

Florence Schaumann, Sr., Goal, Lancaster Country Day

Isabella Hoffman, Sr. Mid, Lebanon

Ashlyn Messinger, Sr., Goal, Northern Lebanon

Jaelyn Bradley, Jr., Def, Northern Lebanon

Caroline Fisher, Sr., For, Pequea Valley

Morgan Graham, Fr., For, Pequea Valley

Academic All-Stars

Player, School

Kayla Harchuska, Cedar Crest

Halie Rich, Conestoga Valley

Liv Richards, Hempfield

Noa Blumenthal, Manheim Township

Ella Kratz, Penn Manor

Kaiden McCardell, Warwick

Jess Gilbert, Elizabethtown

Claire Schwartz, Ephrata

Taylor Soehner, Garden Spot

Tori Meredith, Lampeter-Strasburg

Arlene Rangel-Soto, McCaskey

Emma Pehote, Cocalico

Lilly Stehman, Donegal

Campbelle Boltz, Elco

Sophia Lehman, Lancaster Mennonite

Kayla Kittlitz, Octorara

Caroline Drumm, Solanco

Emma Hearsey, Annville-Cleona

Emma Graybill, Lancaster Catholic

Florence Schaumann, Lancaster Country Day

Ashley Jocham, Lebanon

Anna Klingler, Northern Lebanon

Maddy Weaver, Pequea Valley