The 2022 Lancaster-Lebanon League girls soccer all-league selections have been announced. The selections, made by the L-L coaches, are below, and listed as player, school, position and grade.

All-League

• Olivia Shertzer, Warwick, Mid, Sr.

• Carly Keene, Penn Manor, Fwd, Sr.

• Liza Suydam, Manheim Twp., Mid, Sr.

• Lily Heistand, Elizabethtown, Fwd, Sr.

• Emily Weidner, Ephrata, Mid, Jr.

• Addi Martin, Cocalico, Mid, Jr.

• Ava Brubaker, Lancaster Mennonite, Mid, Sr.

• Ava Byrne, Manheim Twp., Mid, Jr.

• Carsyn Boyer, Elco, Mid, Jr.

• Alyssa Vandett, Cedar Crest, Def, Sr.

• Savannah Reed, Manheim Twp., Def, So.

• Sydney Hornberger, Ephrata, Def, Sr.

• Sam Nelson, Elco, GK, Sr.

All-State Selections

• Olivia Shertzer, Warwick, Mid, Sr.

• Liza Suydam, Manheim Twp., Mid, Sr.

• Carly Keene, Penn Manor, Fwd, Sr.

Section One

First team

• Alyssa Vandett, Cedar Crest, Def, Sr.

• Leah Buch, Conestoga Valley, Mid, Sr.

• Blythe Jacobs, Hempfield, Def, Sr.

• Liza Suydam, Manheim Twp., Mid, Sr.

• Ava Byrne, Manheim Twp., Mid, Jr.

• Elizabeth O’Gorman, Manheim Twp., GK, So.

• Savannah Reed, Manheim Twp., Def, So.

• Carly Keene, Penn Manor, Fwd, Sr.

• Allison Burkholder, Penn Manor, GK, Sr.

• Olivia Shertzer, Warwick, Mid, Sr.

• Olivia Fleurant, Warwick, Def, Jr.

• Devon Deery, Warwick, Mid/Def, Sr.

• MVP: Olivia Shertzer, Warwick

• Coach of the Year: Wendell Hannaford, Warwick

Second team

• Alaina Miller, Cedar Crest, Fwd, So.

• Abrielle Miller, Cedar Crest, Mid, Sr.

• Maya Trowbridge, Hempfield, Fwd, Jr.

• Jordan Nguyen, Manheim Twp., Mid, Jr.

• Ally Mulholland, Manheim Twp., Mid, So.

• Annaliese Mann, Penn Manor, Def, Sr.

• Izzy Kligge, Penn Manor, Mid, Sr.

• Lauren Stoner, Penn Manor, Fwd/Mid, Sr.

• Carolyn Hinkle, Penn Manor, Mid, Jr.

• Autumn Horst, Warwick, Mid, Jr.

Academic All-Stars

• Stella Ludwig, Cedar Crest

• Asha Marwaha, Conestoga Valley

• Blythe Jacobs, Hempfield

• Eloise Warfel, Manheim Twp.

• Izzy Kligge, Penn Manor

• Christa Lowthert, Warwick

Sportsmanship

• Conestoga Valley

Section Two

First team

• Josie Spayd, Elizabethtown, Def, Jr.

• Lily Heistand, Elizabethtown, Fwd, Sr.

• Jena Witters, Elizabethtown, Fwd, Sr.

• Emily Weidner, Ephrata, Mid, Jr.

• Sydney Hornberger, Ephrata, Def, Sr.

• Kendall Miller, Ephrata, Def, Sr.

• Chloe Bucher, Lampeter-Strasburg, Mid/Fwd, So.

• Abbie Reed, Manheim Central, Fwd, Sr.

• Lexi Wettig, Manheim Central, GK, So.

• Meg Bailey, Solanco, Fwd, Sr.

• Alanna Brown, Solanco, Mid, Sr.

• MVP: Emily Weidner, Ephrata

• Coach of the Year: Wes Deininger, Ephrata

Second team

• Taryn Hummer, Elizabethtown, Def, Sr.

• Bella Pratt, Ephrata, Mid/Fwd, So.

• Kiersten Doutt, Ephrata, Mid/Fwd, Sr.

• Ashton Gonzales, Garden Spot, Fwd/Mid, Jr.

• Liz Vogele, Manheim Central, Def, Sr.

• Alyssa Harpe, Solanco, Mid, Sr.

• Josie Janssen, Solanco, Fwd, Jr.

Academic All-Stars

• Andrea Rodriguez, Elizabethtown

• Hannah Logue, Ephrata

• Amelia Sharp, Garden Spot

• Madison Baker, Lampeter-Strasburg

• Abbie Reed, Manheim Central

• Paige Althoff, Solanco

Sportsmanship

• Manheim Central

Section Three

First team

• Addi Martin, Cocalico, Mid, Jr.

• Avery Hershey, Cocalico, Fwd, Jr.

• Anna Bernhard, Cocalico, Mid, Jr.

• Laken Merchant, Donegal, Fwd, Sr.

• Gina Phillips, Donegal, Mid, Sr.

• Carsyn Boyer, Elco, Mid, Jr.

• Carissa Bender, Elco, Def, Sr.

• Carley Kleinfelter, Elco, Fwd, Sr.

• Sam Nelson, Elco, GK, Sr.

• Lucie DeSyon, McCaskey, Mid, Sr.

• Sarah Crowley, McCaskey, GK, Sr.

• MVP: Addi Martin, Cocalico

• Coach of the Year: Derek Fulk, Elco

Second team

• Kaitlyn Elliott, Cocalico, Def, So.

• Hailey Sideman, Donegal, GK, Fr.

• Sophia Floyd, Donegal, Mid, Sr.

• Julia Bidelspach, Elco, Fwd, Sr.

• Sierra Wolfe, Lebanon, Def, Jr.

• Jessa Groff, McCaskey, Def, So.

• Lily Rising, Octorara, Mid, Jr.

• Daiveni Fisher, Octorara, Fwd, Jr.

Academic All Stars

• Kiana Horst, Cocalico

• Sydney Snyder, Donegal

• Lily Bailey, Elco

• Yohari Taveras-Ramirez, Lebanon

• Sarah Crowley, McCaskey

• Hannah Hulton, Octorara

Sportsmanship

• Lebanon

Section Four

First team

• Rowan Ulrich, Annville-Cleona, Fwd, So.

• Sarah Speraw, Annville-Cleona, Def, Sr.

• Addie Allen, Lancaster Catholic, Mid, So.

• Ava Brubaker, Lancaster Mennonite, Mid, Sr.

• Dara Kraenbring, Lancaster Mennonite, GK, So.

• Maggie Will, Lancaster Mennonite, Def, Sr.

• Ava Buckwalter, Lancaster Mennonite, Mid, Sr.

• Liliana Greer, Lancaster Mennonite, Def, Jr.

• Jaelyn Bradley, Northern Lebanon, Def, Sr.

• Elena Esh, Pequea Valley, Mid/Fwd, Sr.

• Breanne Beiler, Pequea Valley, Def, Jr.

• Morgan Graham, Pequea Valley, Fwd, So.

• MVP: Ava Brubaker, Lancaster Mennonite

• Coach of the Year: Sean Boer, Lancaster Mennonite

Second team

• Isabel Soliday, Annville-Cleona, Fwd, Sr.

• Naomi Dresch, Lancaster Catholic, Mid, Fr.

• Ginny Yost, Lancaster Catholic, GK, Sr.

• Charlotte Buckwalter, Lancaster Mennonite, Fwd, So.

• Adelyn King, Lancaster Mennonite, Def, So.

• Hanna Wanyo, Northern Lebanon, Mid, Sr.

• Trinity Rosa, Pequea Valley, Mid/Fwd, So.

• Abrielle Fisher, Pequea Valley, Fwd, So.

Academic All-Stars

• Isabel Soliday, Annville-Cleona

• Rebekah Citsay, Lancaster Catholic

• Maggie Will, Lancaster Mennonite

• Kacie Weaver, Northern Lebanon

• Kianna Winey, Pequea Valley

Sportsmanship

• Lancaster Mennonite