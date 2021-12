Here are the L-L League football section-by-section all-stars and Players of the Year, as voted on by the league's coaches for the 2021 season ...

SECTION 1

Outstanding Back of the Year: Aadyn Richards, Cedar Crest

Outstanding Lineman of the Year: Jon Ramsey, Wilson (unanimous)

Offensive Back of the Year: Cam Harbaugh, Hempfield

Wide Receiver of the Year: Anthony Ivey, Manheim Township

Offensive Lineman of the Year: Jon Ramsey, Wilson

Defensive Lineman of the Year: Jackson Roache, Manheim Township

Linebacker of the Year: Aadyn Richards, Cedar Crest

Defensive Back of the Year: Cam Jones, Wilson

Coach of the Year: George Eager, Hempfield

OFFENSE

FIRST TEAM

QB: Cam Harbaugh, Hempfield

RB: Aadyn Richards, Cedar Crest

RB: Shymere Covington, McCaskey

RB: Stephen Katch, Hempfield

RB: Isaiah Jones, Manheim Township

RB: Jadyn Jones, Wilson

WR: Anthony Ivey, Manheim Township

WR: Adam Acker, Hempfield

WR: Isaac Burks, McCaskey

WR: T.J. Flite, Wilson

TE: Brady Kline, Wilson (unanimous)

C: Jack Durning, Wilson

OG: Jordan Martin, Penn Manor

OG: Jon Ramsey, Wilson

OT: Alex Romano, Manheim Township

OT: Jack Dendall, Wilson

ATHLETE: Cam Jones, Wilson

PK: Matt O’Gorman, Manheim Township (unanimous)

KR: Cam Jones, Wilson (unanimous)

SECOND TEAM

QB: Hayden Johnson, Manheim Township

RB: Jonathan Osman, Penn Manor

WR: Michael Heckman, Manheim Township

WR: DeShawn Stanley, Penn Manor

WR: Cam Jones, Wilson

WR: Nolan Groff, Cedar Crest

TE: Aidan Shorter, Hempfield

C: Bobby Lischner, McCaskey

OG: Carter Rusnak, Manheim Township

OT: Deyvid Palepale, Hempfield

OT: Pedro Gomez, Penn Manor

ATHLETE: Fernando Marquez, Cedar Crest

PK: Benno Zacheri, Cedar Crest

KR: Anthony Ivey, Manheim Township

DEFENSE

FIRST TEAM

DT: Deyvid Palepale, Hempfield

DT: Julian LaRue, McCaskey

DT: Dom Memmo, Wilson

DE: Jackson Roache, Manheim Township

DE: Dhamir Wesley, Penn Manor

DE: Jon Ramsey, Wilson

ILB: Aadyn Richards, Cedar Crest

ILB: Kaleb Elslager, Hempfield

OLB: Trayvon Zerbe, Cedar Crest

OLB: T.J. Flite, Wilson

DB: Erik Hinkle, Penn Manor

DB: Brian Williams, Hempfield

DB: Mike Heckman, Manheim Township

DB: Cam Jones, Wilson

LS: Austin Day, Manheim Township

P: Matt O’Gorman, Manheim Township

SECOND TEAM

DT: Sebastian Rivera, Penn Manor

DT: Gavin Popejoy, Cedar Crest

DT: Elian Rodriguez, Wilson

DE: Erik McLaughlin, Cedar Crest

DE: Thomas Foster, McCaskey

ILB: Ty Washington, Manheim Township

ILB: Gavin Lenart, Wilson

OLB: Jake Laubach, Manheim Township

OLB: Dylan Bard, Hempfield

DB: Braydon Felsinger, Hempfield

DB: Kasir Taylor, McCaskey

DB: Brayden Koehler, Cedar Crest

DB: Josh Drake, Wilson

LS: Bobby Lischner, McCaskey

P: Peter Skiadas, Penn Manor

HONORABLE MENTION

QB: Eli Warfel, Penn Manor

QB: Brad Hoffman, Wilson

QB: Jay Huber, Cedar Crest

WR: Ethan Heisey, Cedar Crest

WR: Tommy Minnich, Hempfield

C: Tony Reid, Hempfield

C: Michael O’Hara, Manheim Township

C: Nick Lambros, Cedar Crest

OT: Christian Weaber, Cedar Crest

OT: Bobby Lischner, McCaskey

PK: Peter Skiadas, Penn Manor

PK: Ben Rada, Wilson

PK: Cannon Biscoe, Hempfield

KR: McCabe Kreider, Penn Manor

KR: Shymere Covington, McCaskey

KR: Adam Acker, Hempfield

ILB: Ruben Pabon, McCaskey

ILB: Adam Ditmer, Penn Manor

ILB: Jacob Karkoska, Hempfield

OLB: Zion Durant, Cedar Crest

DB: Gabe Benjamin, Hempfield

DB: Sheron Maxie, Manheim Township

DB: Ty Grassel, Penn Manor

DB: Donovan Adams, Cedar Crest

LS: Jimmy Keck, Penn Manor

LS: Cam Jones, Wilson

P: Nolan Groff, Cedar Crest

P: Brad Hoffman, Wilson

P: Cam Harbaugh, Hempfield

FINAL L-L LEAGUE FOOTBALL STATISTICS, STANDINGS FOR 2021 SEASON

SECTION 2

Outstanding Back of the Year: Anthony Bourassa, Cocalico (unanimous)

Outstanding Lineman of the Year: Connor Smith, Solanco

Offensive Back of the Year: Anthony Bourassa, Cocalico (unanimous)

Co-Wide Receivers of the Year: Cooper Eckert, Warwick; Owen Sensenig, Manheim Central

Offensive Lineman of the Year: Jared Stauffer, Cocalico

Defensive Lineman of the Year: Logan Saunders, Manheim Central

Linebacker of the Year: Aaron Hess, Warwick

Defensive Back of the Year: Josiah Forren, Solanco

Coach of the Year: Dave Hahn, Manheim Central

OFFENSE

FIRST TEAM

QB: Judd Novak, Manheim Central (unanimous)

RB: Anthony Bourassa, Cocalico (unanimous)

RB: Justin Heffernan, Manheim Central

RB: Christian Royer, Warwick

RB: Nick Tran, Conestoga Valley

WR: Cooper Eckert, Warwick

WR: Owen Sensenig, Manheim Central

WR: Braden Cummings, Elizabethtown

WR: Elijah Cunningham, Solanco

WR: Jaiyell Plowden, Conestoga Valley

TE: Aiden Johnson, Conestoga Valley

C: Jared Stauffer, Cocalico

OG: Jeff Hauser, Manheim Central

OG: Ryan Brubaker, Cocalico

OG: Jason Todd, Solanco

OG: Soren Stoltzfus, Conestoga Valley

OT: Connor Smith, Solanco (unanimous)

OT: Cole Gladfelter, Solanco

OT: Nate Young, Warwick

ATHLETE: Patrick Gilhool, Elizabethtown

PK: Connor Caterbone, Manheim Central (unanimous)

KR: Owen Sensenig, Manheim Central (unanimous)

SECOND TEAM

QB: Jack Reed, Warwick

RB: Aaryn Longenecker, Cocalico

RB: Steven Flinton, Cocalico

WR: Ryan Fink, Warwick

WR: Patrick Gilhool, Elizabethtown

TE: Logan Hostetter, Manheim Central

C: Ryland Fittery, Manheim Central

OG: Chase Tucker, Cocalico

OG: Cole Groff, Manheim Central

OT: Wyatt Kupres, Manheim Central

OT: Cole Detter, Warwick

OT: Lynden Olsen, Elizabethtown

ATHLETE: Steven Flinton, Cocalico

PK: Trent McDowell, Solanco

KR: Brayden Eppinette, Cocalico

DEFENSE

FIRST TEAM

DT: Tyler Fahnestock, Manheim Central (unanimous)

DT: Connor Smith, Solanco

DT: Brayden Burkholder, Cocalico

DT: Harman McKnight, Warwick

DE: Logan Saunders, Manheim Central (unanimous)

DE: Damien Wolf, Cocalico

DE: Wyatt Wolgemuth, Conestoga Valley

ILB: Aaron Hess, Warwick

ILB: Luke Angstadt, Cocalico

OLB: Kahlen Watt, Manheim Central

DB: Josiah Forren, Solanco

DB: Brycen Flinton, Cocalico

DB: Elijah Cunningham, Solanco

DB: Trevor Evans, Warwick

LS: Mason Weaver, Manheim Central (unanimous)

P: Trent McDowell, Solanco

SECOND TEAM

DT: Jared Stauffer, Cocalico

DT: Kyle McGallicher, Conestoga Valley

DT: Chuckie Drain, Cocalico

DE: Riley Runnels, Elizabethtown

DE: Jaden Weit, Manheim Central

DE: Greyson Reylek, Warwick

ILB: Rocco Daugherty, Manheim Central

ILB: Robby Swift, Conestoga Valley

OLB: Brock Belmont, Elizabethtown

DB: Braden Cummings, Elizabethtown

DB: Mason Weaver, Manheim Central

DB: Ryan Fink, Warwick

DB: Jabari Aspilaire, Conestoga Valley

DB: Larry Marley, Manheim Central

LS: Ethan Brown, Cocalico

P: Jack Reed, Warwick

HONORABLE MENTION

QB: Josh Rudy, Elizabethtown

QB: Macoy Kneisley, Conestoga Valley

TE: Kyle Sapovchak, Warwick

C: Brayden Burkholder, Elizabethtown

C: Nick Defrancesco, Solanco

OG: Cole Groff, Manheim Central

PK: Cole Roos, Cocalico

PK: Jaden Walker, Conestoga Valley

KR: Braden Cummings, Elizabethtown

ILB: Colton Stoltzfus, Solanco

ILB: Nick Haas, Manheim Central

OLB: Hayden Haver, Elizabethtown

OLB: Christian Royer, Warwick

OLB: Johnny Morales, Solanco

DB: Toby Haldeman, Cocalico

DB: Cooper Eckert, Warwick

LS: Elijah Reimold, Solanco

LS: Michael Burnett, Conestoga Valley

LS: Aaron Hess, Warwick

P: Zac Hahn, Manheim Central

P: Cole Roos, Cocalico

P: Jaden Walker, Conestoga Valley

SECTION 3

Co-Outstanding Backs of the Year: Berkeley Wagner, Lampeter-Strasburg; Andre Weidman, Ephrata

Outstanding Lineman of the Year: Nick Del Grande, Lampeter-Strasburg

Offensive Back of the Year: Andre Weidman, Ephrata

Wide Receiver of the Year: Jeremiah Knowles, Ephrata

Lineman of the Year: Nick Del Grande, Lampeter-Strasburg

Defensive Lineman of the Year: Tyler Hurst, Garden Spot

Linebacker of the Year: Nick Del Grande, Lampeter-Strasburg

Defensive Back of the Year: Berkeley Wagner, Lampeter-Strasburg

Co-Coaches of the Year: Victor Ridenour, Lampeter-Strasburg; Matt Zamperini, Garden Spot

OFFENSE

FIRST TEAM

QB: Berkeley Wagner, Lampeter-Strasburg (unanimous)

RB: Jon Holmes, Donegal

RB: Tony Cruz, Lancaster Catholic

RB: Andre Weidman, Ephrata (unanimous)

WR: Jeremiah Knowles, Ephrata

WR: Zahir Stoner, Lebanon

WR: Mason McClair, Lancaster Catholic

WR: Derrick Lambert, Garden Spot

TE: Beau Heyser, Lampeter-Strasburg (unanimous)

C: Trey Spahr, Lampeter-Strasburg

OG: Tyler Hurst, Garden Spot

OG: Evan Sellers, Lampeter-Strasburg

OT: Owen Champ, Donegal

OT: Nick Del Grande, Lampeter-Strasburg

ATHLETE: Tristin Sadowski, Garden Spot

PK: Walker Martin, Garden Spot (unanimous)

KR: Jeremiah Knowles, Ephrata

SECOND TEAM

QB: Kye Harting, Garden Spot

RB: Giovanni Malatesta, Lampeter-Strasburg

RB: Joel Martin, Garden Spot

RB: Noah Rohrer, Donegal

WR: Zecheriah Nagle, Garden Spot

WR: Jaevon Parker, Lancaster Catholic

TE: Eddie Dresch, Lancaster Catholic

C: Thomas Hershey, Lebanon

OG: Cole Sieger, Ephrata

OG: Brandon Coco, Donegal

OT: Gavin Creek, Donegal

OT: Deric Hoover, Ephrata

ATHLETE: Anthony Stidham, Ephrata

PK: Daniel Mueller, Lancaster Catholic

KR: Mason McClair, Lancaster Catholic

DEFENSE

FIRST TEAM

DT: Evan Sellers, Lampeter-Strasburg

DT: Tyler Hurst, Garden Spot

DT: Isaiah Caine, Lancaster Catholic

DE: Deric Hoover, Ephrata

DE: Owen Champ, Donegal

DE: Luke Hines, Lampeter-Strasburg

DE: Eddie Dresch, Lancaster Catholic

DE: Reed Gruber, Garden Spot

DE: James Turbedsky, Donegal

ILB: Nick Del Grande, Lampeter-Strasburg

ILB: J.J. Keck, Lancaster Catholic

OLB: Noah Rohrer, Donegal

OLB: Beau Heyser, Lampeter-Strasburg

DB: Berkeley Wagner, Lampeter-Strasburg

DB: Jeremiah Knowles, Ephrata

DB: Derrick Lambert, Garden Spot

DB: Landen Baughman, Donegal

LS: Beau Heyser, Lampeter-Strasburg

P: Daniel Mueller, Lancaster Catholic

SECOND TEAM

DT: Josiah Wright, Lebanon

DT: Cullen Witmer, Garden Spot

DT: Landon Coronado, Lampeter-Strasburg

ILB: Emanuel Mason, Lebanon

ILB: Connor Hyle, Donegal

OLB: Blake Weaver, Garden Spot

OLB: Travis Martin, Ephrata

OLB: Tony Cruz, Lancaster Catholic

DB: Mason McClair, Lancaster Catholic

DB: Giovanni Malatesta, Lampeter-Strasburg

DB: Andre Weidman, Ephrata

DB: Weston Weaver, Lampeter-Strasburg

DB: Ruben Mumper, Donegal

LS: Owen Fisher, Donegal

P: Walker Martin, Garden Spot

HONORABLE MENTION

QB: Landen Baughman, Donegal

QB: Will Cranford, Lancaster Catholic

QB: Sam McCracken, Ephrata

RB: Jonathan Mellinger, Lampeter-Strasburg

TE: Blake Weaver, Garden Spot

OG: Josiah Wright, Lebanon

OT: Jeremy Reed, Lampeter-Strasburg

PK: Andrew Reidenbaugh, Lampeter-Strasburg

PK: Noah Rohrer, Donegal

KR: Payton Cunningham, Lampeter-Strasburg

KR: Joel Martin, Garden Spot

ILB: Tyler Hurst, Garden Spot

ILB: Seth Heinsey, Ephrata

OLB: Jon Holmes, Donegal

OLB: Jackson Heeter, Lampeter-Strasburg

LS: Mason Zander, Lancaster Catholic

LS: Tristin Sadowski, Garden Spot

P: Devon Litten, Ephrata

P: Brayden Smith, Lampeter-Strasburg

SECTION 4

Outstanding Back of the Year: Robert Footman, Columbia

Outstanding Lineman of the Year: Cody Sky, Elco

Offensive Back of the Year: Robert Footman, Columbia (unanimous)

Wide Receiver of the Year: Dominic Diaz-Ellis, Columbia

Co-Offensive Linemen of the Year: Cody Sky, Elco; Mitchell Hetrick, Northern Lebanon

Defensive Lineman of the Year: Kaden King, Octorara

Linebacker of the Year: Luke Williams, Elco

Defensive Back of the Year: Mike Trainor, Octorara

Coach of the Year: Bud Kyle, Columbia

OFFENSE

FIRST TEAM

QB: Robert Footman, Columbia (unanimous)

RB: Luke Williams, Elco

RB: Rogan Harter, Annville-Cleona

RB: Mike Trainor, Octorara

WR: Dominic Diaz-Ellis, Columbia

WR: J’von Collazo, Columbia

WR: Artie Poindexter, Columbia

WR: Corey DiAntonio, Octorara

TE: Aiden Fritsch, Elco

C: Cody Sky, Elco

OG: Colin Daub, Elco

OG: Andrew Koennecker, Octorara

OT: Mitchell Hetrick, Northern Lebanon

OT: Collin McCarty, Columbia

ATHLETE: Cole Thomas, Elco

PK: Rheece Shuey, Elco

KR: Phoenix Music, Annville-Cleona (unanimous)

SECOND TEAM

QB: Weston Stoltzfus, Octorara

RB: Chase Maguire, Annville-Cleona

RB: Steven Rivas, Columbia

WR: Moises Gonzalez, Northern Lebanon

WR: Dominic Wallace, Pequea Valley

WR: Jon Carter, Pequea Valley

WR: Xavier Padilla, Pequea Valley

TE: Mason Ellingsworth, Octorara

C: Ethan Schriver, Annville-Cleona

OG: Damien Miller, Annville-Cleona

OG: Joel Ober, Columbia

OT: Darrian Holloway, Annville-Cleona

OT: Kalani Adams, Northern Lebanon

ATHLETE: Grady Stichler, Northern Lebanon

PK: Weston Stoltzfus, Octorara

KR: Grady Stichler, Northern Lebanon

DEFENSE

FIRST TEAM

DT: Cody Sky, Elco

DT: Joel Ober, Columbia

DT: Nate Henson, Elco

DE: Mitchell Hetrick, Northern Lebanon

DE: Jaron Garcia, Elco

DE: Kaden King, Octorara

ILB: Luke Williams, Elco

ILB: Steven Rivas, Columbia

OLB: Cole Thomas, Elco

OLB: Phoenix Music, Annville-Cleona

OLB: Zion Raison-Peters, Octorara

DB: Demari Simms, Columbia

DB: Ethan Missimer, Annville-Cleona

DB: Mike Trainor, Octorara

DB: Weston Stoltzfus, Octorara

LS: Ethan Schriver, Annville-Cleona

P: Robert Footman, Columbia

SECOND TEAM

DE: Collin McCarty, Columbia

ILB: Kalani Adams, Northern Lebanon

ILB: Alex Long, Annville-Cleona

OLB: Stoudamire Campbell, Columbia

OLB: Xavier Padilla, Pequea Valley

DB: Dominic Diaz-Ellis, Columbia

DB: Moises Gonzalez, Northern Lebanon

DB: J’von Collazo, Columbia

DB: Cael Harter, Annville-Cleona

LS: Kaden King, Octorara

P: Jon Carter, Pequea Valley

HONORABLE MENTION

WR: Alex Long, Annville-Cleona

C: Kaden King, Octorara

OG: Nate Henson, Elco

OG: Angel Mauricio, Octorara

OT: Jaron Garcia, Elco

ATHLETE: Steele Wright, Octorara

PK: Nevin Stoltzfus, Pequea Valley

KR: Xavier Padilla, Pequea Valley

KR: Mike Trainor, Octorara

ILB: Aiden Fritsch, Elco

ILB: Angel Mauricio, Octorara

OLB: Luke Shaffer, Northern Lebanon

DB: Grant Shaubach, Pequea Valley

DB: Darryl Jones, Octorara

DB: Cam Connelly, Annville-Cleona

DB: Braden Haulman, Annville-Cleona

DB: Steele Wright, Octorara

P: Kayden Clark, Northern Lebanon

P: Weston Stoltzfus, Octorara

