The spring all-star game season is right around the corner, and event organizers have revealed the rosters for the annual L-L League Tri-County All-Star Game, set for May 27 at 7 p.m. at Manheim Central.

SOUTH TEAM

COACH: Matt Zamperini, Garden Spot

Anthony Bourassa, RB-DE, Cocalico; Damien Wolf, OT-DE, Cocalico; Jared Stauffer, C-DL, Cocalico; Luke Angstadt, WR-TE-LB, Cocalico; Steven Flinton, RB-WR-DB, Cocalico; Collin McCarty, OL-DL, Columbia; Joel Ober, OL-DL, Columbia; J’von Collazo, WR-DB, Columbia; Robert Footman, QB, Columbia; Aiden Johnson, TE-DE, Conestoga Valley; Kyle McGallicher, DT, Conestoga Valley; Jaiyell Plowden, WR-DB, Conestoga Valley; Conner Hyle, RB-LB, Donegal; Owen Champ, OT-DE, Donegal; Derrick Lambert, WR-DB, Garden Spot; Joel Martin, RB-LB, Garden Spot; Tristin Sadowski, WR-DB, Garden Spot; Walker Martin, K-P, Garden Spot; Beau Heyser, TE-LB, Lampeter-Strasburg; Berkeley Wagner, QB, Lampeter-Strasburg; Evan Sellers, OG-DT, Lampeter-Strasburg; Basir Epps, RB-LB, McCaskey; Bobby Lischner, C-DT, McCaskey; Isaac Burks, WR-DB, McCaskey; Zyaire Corteguera, ATH-DB, McCaskey; Kaden King, C-DL, Octorara; Mike Trainor, RB-DB, Octorara; Weston Stoltzfus, QB-DB, Octorara; Erik Hinkle, WR-DB, Penn Manor; Evan Jurgensen, OT, Penn Manor; Pedro Gomez, OT-DE, Penn Manor; Dom Wallace, WR, Pequea Valley; Drew White, OG, Pequea Valley; Connor Smith, OT, Solanco; Jason Todd, OG-DT, Solanco; Aaron Hess, C-LB, Warwick; Cooper Eckert, WR-DB, Warwick; Nate Young, OT-DE, Warwick; Brad Hoffman, QB, Wilson.

NORTH TEAM

COACH: Kris Miller, Ephrata

Isaiah Jones, WR-DB, Manheim Township; Cole Thomas, RB-LB, Elco; Chase Maguire, WR-DB, Annville-Cleona; Jackson Roache, DE, Manheim Township; Tony Cruz, RB-LB, Lancaster Catholic; Adam Acker, WR-DB, Hempfield; Owen Sensenig, WR-DB, Manheim Central; Matt O’Gorman, TE-LB-K-P, Manheim Township; Patrick Gilhool, WR-DB, Elizabethtown; Michael Heckman, WR-DB, Manheim Township; Dwight Ostermayer, WR-DB, Northern Lebanon; Larry Marley, WR-DB, Manheim Central; Cam Harbaugh, QB, Hempfield; Richie Kowalski, RB-DB, Palmyra; Aadyn Richards, RB-LB, Cedar Crest; Justin Heffernan, RB-LB, Manheim Central; Brayden Koehler, WR-DB, Cedar Crest; J.J. Keck, TE-LB, Lancaster Catholic; Mitchell Hetrick, TE-DL, Northern Lebanon; Brock Belmont, TE-LB, Elizabethtown; Jeff Hauser, OL-DL, Manheim Central; Ethan Schriver, OL-DL, Annville-Cleona; Jordan Blauch, OL-DL, Palmyra; Alex Romano, OL-DL, Manheim Township; Kaleb Elslager, OL-LB, Hempfield; Ty Washington, OL-LB, Manheim Township; Deric Hoover, OL-DL, Ephrata; John Balchunas, OL-DL, Palmyra; Cole Sieger, OL-DL, Ephrata; Tyler Fahnestock, OL-DL, Manheim Central; Thomas Hershey, OL-DL, Lebanon; Ryland Fittery, OL-DL, Manheim Central; Carter Rusnak, OL-DL, Manheim Township; Coy Sky, OL-DL, Elco; Logan Saunders, TE-DE, Manheim Central.

