The annual Lancaster-Lebanon League Tri-County All-Star Football Game has a new format.

With the 13 Berks League teams coming on board before the start of last season, game organizers have split the senior all-star teams into two squads: The Lancaster County all-stars on one side. And the Berks/Lebanon County all-stars on the other.

The game is set for Friday at 7 p.m. at Manheim Central.

Here are the rosters ...

LANCASTER COUNTY

COACH: George Eager, Hempfield

Josiah Forren, DB, Solanco; Hunter Hildenbrand, WR, Lampeter-Strasburg; Grant Hoover, RB, Hempfield; Gabe Benjamin, DB, Hempfield; Josh Rudy, QB, Elizabethtown; Jack Reed, QB, Warwick; Shymere Covington, RB, Manheim Township; Jaevon Parker, WR, Lancaster Catholic; Cade Capello, WR, Elizabethtown; Elijah Cunningham, DB, Solanco; Chris Busby, DB, Octorara; Aiden Miller, DE, Columbia; Ish Camacho, WR, Conestoga Valley; Brian Williams, DB, Hempfield; Zach Nagle, WR, Garden Spot; Eddie Dresch, TE, Lancaster Catholic; Brendon Snyder, WR, Warwick; Orlando Stoltzfus, RB, Pequea Valley; Jonathan Osman, LB, Penn Manor; Noah Rohrer, LB, Donegal; Nick Tran, RB, Conestoga Valley; Aidan Shorter, DE, Hempfield; Tyler Angstadt, LB, Cocalico; Braydon Felsinger, DB, Hempfield; Cannon Biscoe, P-K, Hempfield; Nick Defrancesco, LB, Solanco; Sebastian Rivera, DT, Penn Manor; Tyler Hurst, DT, Garden Spot; Harman McKnight, DT, Warwick; Kellan Murphy, OT, Lancaster Catholic; Luke Hines, DE, Lampeter-Strasburg; Trebor Glover, OL-DL, Manheim Township; John Sankus, OG, Solanco; Tre Spahr, C, Lampeter-Strasburg; Weston Nolt, DT, Ephrata; Cole Groff, OG, Manheim Central; Lynden Olsen, OT, Elizabethtown; Wyatt Kupres, OT, Manheim Central; Jacob Karkoska, LB, Hempfield; Kahlen Watt, LB, Manheim Central.

BERKS/LEBANON COUNTY

COACH: Matt Bauer, Exeter

Ty Wamsher, WR, Fleetwood; Jovan Hollis, DB, Exeter; Makih Cooper, WR, Wilson; Mason Rotelli, QB, Exeter; Jayden Goebel, RB, Twin Valley; Nick Weitzel, DL, Wilson, Jacob Stelluti, LB, Schuylkill Valley; Phoenix Music, RB, Annville-Cleona; Ben Zechman, QB, Wyomissing; Javion DeJesus, WR-DB, Muhlenberg; Amier Burdine, DB, Reading; Matt Kramer, LB, Wyomissing; Robbie Burns, WR, Daniel Boone; Derek Ruiz, DB, Hamburg; Landon Farrell, LB, Wilson; Nick Harris, RB, Twin Valley; Drew Eisenhower, DB, Wyomissing; Gio Cavanna, RB, Muhlenberg; Ryan Souder, LB, Daniel Boone; Charlie Zettlemoyer, LB, Hamburg; Adam Noll, P, Conrad Weiser; Brendan Hopp, OG, Wilson; Kyle Lash, DL, Exeter; Charles Joof, DL, Muhlenberg; Aiden Fritsch, LB, Elco; Lucas Palange, OG, Exeter; Mason Ketner, C, Twin Valley; Noah Yourkawitch, C, Fleetwood; Colton Long, OT, Palmyra; Sabier Mateo, DL, Schuylkill Valley; Jacob Collazo, OT, Berks Catholic; Christian Davilla, OT, Schuylkill Valley; Jack Gartner, OL, Wyomissing; Connor Schwartz, DL, Cedar Crest; Aiden Krause, OT, Governor Mifflin; Gavin Keller, TE, Annville-Cleona; Draven Klick, TE, Daniel Boone; Jackson Schools, K, Governor Mifflin.

