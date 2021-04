The rosters are set for the 19th Lancaster-Lebanon League Tri-County All-Star Football Game, which is set to resume later this spring after the 2020 game was canceled because of the coronavirus pandemic.

This year’s game is set for May 28 at 7 p.m. at Manheim Central. Here are the rosters:

NORTH TEAM

Cade Clancy, RB-LB, Manheim Township

Rasheed Beldor, WR, Northern Lebanon

Gordy Hoover, TE-DE, Hempfield

Nick Wallaesa, RB-DB, Palmyra

Tanner Hess, RB-DB, Hempfield

Dan Engle, WR-DB, Manheim Township

David Almodovar-Cora, WR, Hempfield

Aaron Paul, TE-DE, Manheim Township

Isaiah Rodriguez, QB, Lebanon

Jadin Jimenez, WR, Hempfield

Eddie McDevitt, WR-DB, Manheim Township

Alex Rufe, WR, Lebanon

Nate Reed, P-K, Manheim Central

Braden Bohannon, QB-DB, Elco

Owen Pappas, WR-LB, Manheim Central

Tyler Shertzer, TE-DE, Palmyra

Riley Drager, RB-DB, Elizabethtown

Robert Reisinger, DB, Lancaster Catholic

Logan Shull, K, Manheim Central

Skyler Sattizahn, RB-LB, Lebanon

Devon Shorter, LB, Hempfield

Bobby Walters, LB, Elizabethtown

Tyler Nelson, OT-LB, Ephrata

Kris Frazier, OT, Northern Lebanon

Synsier Gonzalez, DE, Lebanon

Jorge Duran-Perez, OG, Manheim Township

Ben Wargo, OL-DL, Elco

Devin Atkinson, OT-DE, Lancaster Catholic

Hunter Alcala, DT, Annville-Cleona

Cameron Eberhart, C, Lebanon

Jaden Deitzler, OG, Lebanon

Zach DaBella, OL-DL, Ephrata

Aiden Power, C-DT, Hempfield

Jett Kelly, OL-DL, Elizabethtown

Charlie Newman, DT, Manheim Township

Hunter Nelson, DL, Annville-Cleona

COACH: Dave Hahn, Manheim Central

SOUTH TEAM

Booper Johnson, RB-DB, Conestoga Valley

Keegan Zink, WR-DB, Columbia

Donovan McAllister, DB, McCaskey

Zach Fisher, WR-DB, Conestoga Valley

Caleb Rising, WR, Pequea Valley

Bryan Pennypacker, WR-DB, Octorara

Mason Ober, RB-LB, Donegal

Mason St. Clair, ATH, Solanco

Troy Corson, WR-DB, Wilson

Adam Martin, WR-DB, Warwick

Jesse Martin, QB-DB, Garden Spot

Isaac Hostetter, WR-DB, Penn Manor

Cooper McCloud, WR-DB, Conestoga Valley

Tanner Haines, WR-DB-K, Warwick

Carson Nash, QB-DB, Cocalico

Connor Nolt, TE-LB, Lampeter-Strasburg

Tony Lazar, RB-LB, Pequea Valley

Colton Miller, RB-LB, Warwick

John Dykie, RB-DE, Garden Spot

Ryan Kernan, WR-DB-K, Octorara

Kaden Martin, LB, Conestoga Valley

Ben Weaver, RB-DE, Penn Manor

Broc Diem, TE-LB, Warwick

Seth Harnish, OL-LB, Solanco

Luke Brown, OL-LB, Pequea Valley

Ben Bearinger, OL-DE, Cocalico

Aidan Ross, OL-DT, Octorara

Owen Kling, OL-DT, Donegal

Justin Dagen, OL-DE, Solanco

Jeff Colacin, OL-DT, Wilson

Ashton Spahr, OL-DT, Lampeter-Strasburg

Ethan Ashcroft, OL-DT, Wilson

Zac Shelley, OL-DT, Lampeter-Strasburg

Luke Shirk, OL-DT, Garden Spot

Charles Janvrin, TE-DT, Conestoga Valley

COACH: Bob Locker, Warwick

TWITTER: @JeffReinhart77

