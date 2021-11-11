The 2021 Lancaster-Lebanon League field hockey all-league selections were announced Wednesday night at the league’s season-end all-star banquet. The selections were made by L-L coaches. Those selections are listed below.
Riley Robinson, forward, Penn Manor
Lillian Buckwalter, forward, Conestoga Valley
Lauren Leister, midfielder, Warwick
Annie Bibus, back, Penn Manor
Maddie Kurtz, back, Manheim Township
Cecily Charles, goalkeeper, Penn Manor
Emma Miller, midfielder, Donegal
Mallory Kline, midfielder, Ephrata
Gracyn Schmidt, back, Ephrata
Jessica Seidel, forward, Elco
Erin Gonzalez, forward, Garden Spot
Allison Cooper, defender, Annville-Cleona
Ellie Lefever, midfielder, Lancaster Mennonite