The Lancaster-Lebanon League boys and girls cross country all-stars were recognized at a year-end banquet at Double Tree Resort in West Lampeter Township on Thursday night.

The selections were made by L-L cross country coaches. The listing of those all-stars across all three sections are below.

L-L Girls Runner of the Year: Gabrielle Thiry, McCaskey

L-L Boys Runner of the Year: Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg

Section One

L-L Section One Girls Coach of the Year: Kevin Stover, Manheim Township

L-L Section One Girls First-Team All-Stars:

Eliana Schneider, Cedar Crest

Milana Breuninger, McCaskey

Isabella Shertzer, McCaskey

Elena Barrall, Manheim Township

Gabrielle Thiry, McCaskey

Lexie Kauffman, Manheim Township

Molly Siebert, Hempfield

L-L Section One Girls Second-Team All-Stars:

Marina Papadimitriou, Manheim Township

Grace Rudder, Warwick

Lizzie Lowe, Cedar Crest

Seana Dougherty, Conestoga Valley

Kaila Atteberry, Manheim Township

Macyn Fogleman, Manheim Township

Jilian Tobias, Cedar Crest

L-L Section One Boys Coach of the Year: Curt Rogers, Hempfield

L-L Section One Boys First-Team All-Stars:

Aidan Hodge, Hempfield

Joseph Fahrney, Hempfield

Adam Kingston, Manheim Township

Cole Stevens, Manheim Township

Kaleb Kabakjian, Penn Manor

Ramon Urena, Lebanon

Gunner Geib, Manheim Township

L-L Section One Boys Second-Team All-Stars:

Jake Forgione, Warwick

Emerson Long, Hempfield

Sam Freedman, Hempfield

Luke Papadimitriou, Manheim Township

Dylan DelVecchio, Manheim Township

Sam Meyer, Hempfield

Isaiah Hollinger, Hempfield

Ben Causak, Cedar Crest

Section Two

L-L Section Two Girls Coach of the Year: Ed Barlow, Elizabethtown

L-L Section Two First-Team All-Stars:

Madison Kimmel, Ephrata

Molly Myers, Donegal

Jordan DiRisio, Elizabethtown

Kathryn Fernald, Donegal

Emma Baxter, Solanco

Ali Fink, Elizabethtown

Lilah Drager, Elizabethtown

L-L Section Two Girls Second-Team All-Stars:

Paige Reeser, Cocalico

Kayla Reidenbaugh, Ephrata

Keira Smecker, Lampeter-Strasburg

Rowen Hess, Elizabethtown

Merin Kauffman, Lampeter-Strasburg

Addison Houck, Donegal

Marleigh Ballard, Donegal

L-L Section Two Boys Coach of the Year: Mari Cunningham, Lampeter-Strasburg

L-L Section Two Boys First-Team All-Stars:

Colin Whitaker, Lampeter-Strasburg

Ben Devine, Lampeter-Strasburg

Parker Stoner, Lampeter-Strasburg

Wyatt Tomison, Solanco

Jaycen Conrad, Elizabethtown

Luke Smith, Lampeter-Strasburg

Nick Mascia, Elizabethtown

L-L Section Two Boys Second-Team All-Stars:

Cayden Landis, Ephrata

Gavin Reimers, Garden Spot

Dante Checco, Elizabethtown

Jackson Kay, Elizabethtown

Jack Myers, Elizabethtown

Alan Krock, Garden Spot

Bradley Kreider, Elizabethtown

Section Three

L-L Section Three Girls and Boys Coach of the Year: Caitlin Heller, Annville-Cleona

L-L Section Three Girls First-Team All-Stars:

Aubrey Ressler, Pequea Valley

Mya Trotty, Octorara

Mackenzie Stellmach, Annville-Cleona

Caleigh Vincent, Pequea Valley

Claire Thomas, Lancaster Mennonite

Isabel Zwally, Elco

Eden Lin, Lancaster Catholic

L-L Section Three Girls Second-Team All-Stars:

Meghan McGinnis, Octorara

Noryan Mitchell, Annville-Cleona

Abby Beiler, Pequea Valley

Emily Maag, Annville-Cleona

Jessica Ferrara, Octorara

Alyssa Marlowe, Northern Lebanon

Leah Tshudy, Annville-Cleona

L-L Section Three Boys First-Team All-Stars:

Landon Hostetter, Annville-Cleona

Finley Reynolds, Octorara

Matthew McNair, Columbia

Lucas Thaler, Octorara

Landen Brubaker, Elco

Chad Keller, Elco

Tyler Shunk, Northern Lebanon

L-L Section Three Boys Second-Team All-Stars:

Matthew Clemson, Annville-Cleona

Samuel Domencic, Annville-Cleona

Alex Sheaffer, Lancaster Catholic

Connor Nuckols, Octorara

Jared Hodorovich, Octorara

Grant Hall, Lancaster Catholic

Ethan Kanagy, Lancaster Mennonite

Scholar Athletes

(seniors with a 3.5 GPA)

Annville-Cleona: Cassandra Clemson, Noryan Mitchell, Emma Rexrode, Warren Collins, Braiden Dolan, Andrew Dorsey, Jared Hostetter

Cedar Crest: Sarah Durning, Grace Tadajweski, Jillian Tobias, Jack Heagele, Samuel Joffy, Derrick Nolan, Kyle Rauchut, Nick Rhine, Owen Sparks, Tyler Steffy, Max Wauhop

Cocalico: Tyler Barnett, Austin Krantz

Columbia: Mallory Conroy

Conestoga Valley: Abigail Phillips

Donegal: Marleigh Ballard, Ryley Carroll, Natalie Greiner, Zach Karpel, Dylan Lenhart, Emma Myers, John Spackman

Elco: Isabel Zwally

Elizabethtown: Nathan Gubbins, Jordan DiRisio, Ethan Cronin, Lilah Drager, Kyle Valentine

Ephrata: Madison Kimmel

Garden Spot: Alan Krock, Josiah Smucker, Ines Tedeschi

Hempfield: Aubrey Smith, Frank Christoffel, Joseph Fahrney, Aidan Hodge, Isaiah Hollinger, Riley Hornberger, Caron Lieberman, Micah Skaggs, Christopher Titter

McCaskey: Milana Breuninger, Anya Frey, Tessa Locke, Morgan Stauffer, Luke Brosi, Henry Clapper, Derek Kendig

Lampeter-Strasburg: Grace Burdge, Jenna Guyer, Abigail Welchans, Abigail Wolff, Parker Stoner

Lancaster Catholic: Maddalena Masciale-Walmer

Lancaster Mennonite: Claire Hurst, Ethan Kanagy, Caleb Metzler, Savier Sumrall, Amanda Yoder

Lebanon: Samuel Davenport, Mileyska Calderon

Manheim Central: Laura King, Carson Brooks, Jenna Moffett

Manheim Township: Brynne Dieterle, Spencer Landon, Charlie Mosner, Luke Papadimitriou, Liam Rockwell, Abigail Underwood, Joseph Valenzo, Aaron Wood, Olivia Yoder, Samantha Yohe, Cole Zimmerman

Northern Lebanon: Kenneth Battistelli, Aidan Bertrand, Skylar McGinnis, Alyssa Marlowe, Lauren Murray, Kadence Shuey

Octorara: Lucas Thaler, David Jones, Finley Reynolds, Connor Nuckols

Penn Manor: Abby Ames, Bethany Hetrick, Isaac Braegelmann

Pequea Valley: Cameron Beiler, Hugh Johnson

Solanco: Emma Baxter, Stella Woy, Ian Altoff, Daria Neaves

Warwick: Matt Bear, Brycen Bires, Curtis Carvell, Evan Esterbrook, Jake Forgione, Grace Rudder