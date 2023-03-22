Here is the L-L League girls basketball 1,000-point list, through the 2022-23 season ...
ALL-TIME TOP 10 L-L LEAGUE GIRLS BASKETBALL SCORING LEADERS:
1. Marjorie Rhoads, Columbia (1997) — 2,573.
2. Kiki Jefferson, Lancaster Catholic (2019) — 2,510.
3. Becky Hower, Lebanon Catholic (2001) — 2,445.
4. Carla Munnion, Cedar Crest (1994) — 2,256.
5. Meg Abele, Warwick (2003) — 2,180.
6. Ashli Schwab, Elco (2001) — 2,169.
7. Alyse Hoover, Cedar Crest (2004) — 2,088.
8. Maddie Knier, Manheim Central (2023) -- 2,054.
9. Abbie Fabian, Cocalico (1997) — 1,981.
10. Hilary Waltman, Manheim Central (1995) — 1,937.
ANNVILLE-CLEONA (8)
Paula Light (1989) — 1,646.
Michelle Kulbitsky (1992) — 1,213.
Sue Kreider (1987) — 1,207.
Christine Ditzler (1985) — 1,146.
Alex Siebecker (2014) — 1,084.
Caroline Bell (1995) — 1,063.
Victoria Siebecker (2012) — 1,045.
Tiff Wagner (2006) — 1,023.
CEDAR CREST (10)
Carla Munnion (1994) — 2,256.
Alyse Hoover (2004) — 2,088.
Jen Nelson (1991) — 1,767.
Aubrie Dellinger (2004) — 1,563.
Meghan Phillips (2010) — 1,457.
Alyssa Austin (2017) — 1,421.
Ashley Moyer (2006) — 1,375.
Ariel Jones (2017) — 1,265.
Valerie Warner (1981) — 1,192.
Allison Smith (2007) — 1,137.
COCALICO (9)
Abbie Fabian (1997) — 1,981.
Jodi Frederick (1996) — 1,487.
Emily White (2016) — 1,244.
Kimi Bryan (2004) — 1,167.
Jen Bryan (1999) — 1,142.
Dana Sensenig (2003) — 1,113.
Beth Good (1982) — 1,067.
Marissa Gingrich (2014) — 1,047.
Jen Koch (1991) — 1,009.
COLUMBIA (14)
Marjorie Rhoads (1997) — 2,573.
Emily Swingler (2000) — 1,828.
Kim Brown (1987) — 1,760.
Kelly McCarty (1993) — 1,684.
Janeah Neal (2019) — 1,559.
Amita Mehta (1991) — 1,491.
Margaret Sholl (1983) — 1,308.
Renee Groft (1987) — 1,250.
Erin Keiper (2001) — 1,119.
Corinda Bachman (1987) — 1,089.
Megan Seibert (2014) — 1,084.
Jenna Plastino (2013) — 1,075.
Brie Droege (2024) -- Current.
Brooke Droege (2024) -- Current.
CONESTOGA VALLEY (6)
Caitlyn Dillard (2007) — 1,718.
Dionne Anthon (1988) — 1,397.
Shannon Schwilk (1996) — 1,255.
Meaghan Roe (1999) — 1,218.
Laurie Benton (1988) — 1,196.
Allison Bauer (2008) — 1,161.
DONEGAL (12)
Kiera Baughman (2020) — 1,777.
Nicky Hess (2009) — 1,425.
Steph Smith (1996) — 1,381.
Susie Young (1990) — 1,303.
Sherry Derr (1981) — 1,294.
Sherri Kinsey (1980) — 1,228.
Carly Diffenderfer (2018) — 1,165.
Beth Keffer (1981) — 1,145.
Marty Miller (1983) — 1,130.
Rachel Robinson (2017) — 1,035.
Tanya Merchant (1980) — 1,033.
Steph Teleky (1991) — 1,030.
ELCO (8)
Ashli Schwab (2001) — 2,169.
Alicia Hartlaub (1999) — 1,491.
Kala Yoders (2010) — 1,345.
Chris Seifert (1996) — 1,307.
Stacey Boyer (1989) — 1,354.
Autumn Dougherty (2003) — 1,116.
Angie Bashore (1997) — 1,103.
Cheyenne Hassler (2014) — 1,030.
ELIZABETHTOWN (7)
Marena Lonardi (2019) — 1,359.
Jen Williams (1993) — 1,352.
Sarah Fairbanks (2012) - 1,304.
Janelle Garber (2006) — 1,190.
Sue Grubb (1984) — 1,060.
Jen Shaw (1990) — 1,040.
Shannon Daggett (1994) — 1,025.
EPHRATA (10)
Jasmine Griffin (2023) — 1,442.
Carla Wenger (1986) — 1,341.
Tonya Wenger (1991) — 1,257.
Carrie Yoder (1990) — 1,173.
Marcy Dull (2006) — 1,109.
Diane Kopp (1980) — 1,104.
Caroline Stauffer (2017) — 1,092.
Kelly Liebl (2015) — 1,065.
Ali Balmer (1998) — 1,006.
Gabbie Gerola-Hill (2020) — 1,000.
GARDEN SPOT (7)
Katie Imes (2000) — 1,275.
Jacqui Martin (2000) — 1,171.
Diana Yunginger (1977) — 1,124.
Sharon Howett (1974) — 1,097.
Chelsea Martin (2006) — 1,067.
Cassie Mussleman (1990) — 1,060.
Megan Fisher (2019) — 1,052.
HEMPFIELD (2)
Phylicia Bessick (2005) — 1,162.
Julianna Clark (2017) — 1,058.
LAMPETER-STRASBURG (12)
Sara Burcin (1996) — 1,598.
Emma Gochnauer (2019) — 1,466.
Lisa Boyer (2009) — 1,448.
Lexie Lantz (2013) — 1,300.
Kelsey Souders (2011) — 1,140.
Nevin Hoenninger (2017) — 1,120.
Meredith Chura (2006) — 1,078.
Kelly Zander (1999) — 1,040.
Haley Pelton (2003) — 1,039.
Danielle Rittenhouse (2009) — 1,025.
Mary Howell (1984) — N/A
Amy Kopf (1990) — N/A
LANCASTER CATHOLIC (23)
Kiki Jefferson (2019) — 2,510.
Gina Testa (2001) — 1,652.
Porscha Speller (2013) - 1,646 (including points scored for McCaskey).
Katie Hayek (2002) — 1,510.
Vicky Bell (1989) — 1,442.
Paula Kambic (1975) — 1,340.
Kristin Hirschler (1990) — 1,301.
Susan Bryce (1994) — 1,300.
Caroline Scarff (2016) — 1,277.
Angie Haas (1992) — 1,272.
Lauren Mills (2018) — 1,256.
Steph Drevna (1998) — 1,247.
Jen Berta (2003) — 1,202.
Sommer Reeser (2020) — 1,173 (including points scored for Pequea Valley).
Mimi Senkowski (1974) — 1,168.
Danielle Atkinson (2014) — 1,149.
Peg Kauffman (1983) — 1,146.
Diana Alexander (1993) — 1,136.
Kelly Egan (2001) — 1,090.
Steph Kielb (2006) — 1,089.
Julie Ressler (2000) — 1,069.
Beth Holt (2006) — 1,037.
Kari Kubala (1996) — 1,003.
LANCASTER COUNTRY DAY (5)
Genesis Meadows (2023) — 1,609.
Ashanti Duncan (2020) — 1,364.
Sydney Fasulo (2005) — 1,273.
Annabelle Copeland (2020) — 1,091 (including points scored for Palmyra).
Jacquelyn Chambers (2004) — 1,034.
LANCASTER MENNONITE (8)
Mariah Wilson (2021) — 1,830.
Missy Hostetter (1991) — 1,652.
Katelyn Vanderhoff (2009) — 1,548.
Jess Rheinheimer (2012) — 1,303.
Nellie Sharp (1996) — 1,223.
Erin LaVenice (2010) — 1,092.
Carmen Chiles (1997) — 1,047.
Jayla Rivera (2023) -- 1,046.
LEBANON (8)
Jess Lentz (1998) — 1,872.
Shelly Bowie (1981) — 1,428.
Andrea Padelsky (2001) — 1,262.
Giahny Correa (2021) — 1,218.
Megan Strohman (2007) — 1,143.
Hannah Phillips (2002) — 1,109.
Brittany Ulrich (2015) — 1,055.
Kailah Correa (2025) -- Current.
LEBANON CATHOLIC (16)
Becky Hower (2001) — 2,445.
Alexis Hill (2018) — 1,782 (including points scored for Lebanon).
Catherine Andrews (2004) — 1,670.
Abby Minder (1995) — 1,587.
Hailey Carangelo (2010) — 1,563.
Lauren Boyer (2005) — 1,544.
Joni Brown (1991) — 1,417.
Jaime Podjed (2000) — 1,346.
Sarah Wade (1995) — 1,248.
Allison Warren (2016) — 1,243 (including points scored for Pottsville Nativity BVM).
Neesha Pierre (2018) — 1,203.
Ann-Marie Fick (1985) — 1,147.
Lauren Fortna (2003) — 1,065.
Jenna Ulrich (2000) — 1,062.
Stevie Fortna (2012) — 1,045.
Samantha Carangelo (2008) — 1,002.
MANHEIM CENTRAL (6)
Maddie Knier (2023) — 2,054.
Hilary Waltman (1995) — 1,937.
Amanda Zern (2003) — 1,361.
Dani Artman (2009) — 1,029.
Lynn Miller (1980) — 1,013.
Bekah Roland (2008) — 1,006.
MANHEIM TOWNSHIP (7)
Kiersten Green (2011) — 1,556.
Anita Plakans (1986) — 1,523.
Katie Bushong (2020) — 1,451.
Alex Leslie (2014) — 1,365.
Megan Baldassarre (2018) — 1,212.
Olivia Matto (2018) — 1,076.
Missy Eavenson (1983) — N/A
McCASKEY (12)
Ahnera Parker (2017) — 1,380.
Jenna Philo (2004) — 1,375.
Ramona LaTorre (2004) — 1,308.
Teasia Myers (2008) — 1,229.
Nisa Wilson (1996) — 1,225.
Barbara Barr (1978) — 1,105.
Tisha Crosby (1996) — 1,048.
Jamie McDonald (2005) — 1,044.
Sasha Williams (2007) — 1,027.
Patty Longenecker (1982) — N/A
Tasha Wright (1984) — N/A
Jodi Brooks (1990) — N/A
NORTHERN LEBANON (8)
Zara Zerman (2020) — 1,648.
Pam Ollar (1992) — 1,480.
Zoe Zerman (2017) — 1,419.
Megan Brandt (2017) — 1,295.
Amber Filler (2002) — 1,127.
Liz Voight (2018) — 1,106.
Michelle Shirk (1986) — 1,102.
Janelle Adams (2001) — 1,098.
OCTORARA (2)
Julie Reeves (1993) — 1,284.
Katie Haegele (2005) — 1,119.
PENN MANOR (3)
Carol Flinchbaugh (1989) — 1,374.
Kelsey Caruthers (2008) — 1,336.
Alyssa Schriver (2018) — 1,110.
PEQUEA VALLEY (6)
Alyssa Hershey (2016) — 1,447.
Lauren Howanski (1998) — 1,338.
Morgan Miller (2003) — 1,207.
Caroline Horst (2020) — 1,097.
Liz Watters (2003) — 1,094.
Marissa Ferris (2011) — 1,066.
SOLANCO (7)
Gillian Glackin (2013) — 1,392.
Taylor Kreider (2010) — 1,220.
Lori Houck (1996) — 1,203.
Makenzie Keys (2012) — 1,108.
Jess Cabrera (2019) — 1,093.
Denine Groff (1989) — 1,058.
Emily Allport (2012) — 1,054.
WARWICK (4)
Meg Abele (2003) — 2,180.
Rylee Derr (2017) — 1,551.
Allison Runk (2001) — 1,205.
Betty Emmirich (1985) — 1,025.
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