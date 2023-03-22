LNP Sports 365 Day 27

Marjie Rhoads watches from the Columbia bench after setting the District Three career scoring record on March 8, 1997. She scored 37 points in a PIAA first-round game against Northeast Bradford that night. Ultimately, she finished her stellar career with 2,573 points, still tops in the district and the Lancaster-Lebanon League.

 JEFF RUPPENTHAL | STAFF

Here is the L-L League girls basketball 1,000-point list, through the 2022-23 season ...

ALL-TIME TOP 10 L-L LEAGUE GIRLS BASKETBALL SCORING LEADERS:

1. Marjorie Rhoads, Columbia (1997) — 2,573.

2. Kiki Jefferson, Lancaster Catholic (2019) — 2,510.

3. Becky Hower, Lebanon Catholic (2001) — 2,445.

4. Carla Munnion, Cedar Crest (1994) — 2,256.

5. Meg Abele, Warwick (2003) — 2,180.

6. Ashli Schwab, Elco (2001) — 2,169.

7. Alyse Hoover, Cedar Crest (2004) — 2,088.

8. Maddie Knier, Manheim Central (2023) -- 2,054.

9. Abbie Fabian, Cocalico (1997) — 1,981.

10. Hilary Waltman, Manheim Central (1995) — 1,937.

ANNVILLE-CLEONA (8)

Paula Light (1989) — 1,646.

Michelle Kulbitsky (1992) — 1,213.

Sue Kreider (1987) — 1,207.

Christine Ditzler (1985) — 1,146.

Alex Siebecker (2014) — 1,084.

Caroline Bell (1995) — 1,063.

Victoria Siebecker (2012) — 1,045.

Tiff Wagner (2006) — 1,023.

CEDAR CREST (10)

Carla Munnion (1994) — 2,256.

Alyse Hoover (2004) — 2,088.

Jen Nelson (1991) — 1,767.

Aubrie Dellinger (2004) — 1,563.

Meghan Phillips (2010) — 1,457.

Alyssa Austin (2017) — 1,421.

Ashley Moyer (2006) — 1,375.

Ariel Jones (2017) — 1,265.

Valerie Warner (1981) — 1,192.

Allison Smith (2007) — 1,137.

COCALICO (9)

Abbie Fabian (1997) — 1,981.

Jodi Frederick (1996) — 1,487.

Emily White (2016) — 1,244.

Kimi Bryan (2004) — 1,167.

Jen Bryan (1999) — 1,142.

Dana Sensenig (2003) — 1,113.

Beth Good (1982) — 1,067.

Marissa Gingrich (2014) — 1,047.

Jen Koch (1991) — 1,009.

COLUMBIA (14)

Marjorie Rhoads (1997) — 2,573.

Emily Swingler (2000) — 1,828.

Kim Brown (1987) — 1,760.

Kelly McCarty (1993) — 1,684.

Janeah Neal (2019) — 1,559.

Amita Mehta (1991) — 1,491.

Margaret Sholl (1983) — 1,308.

Renee Groft (1987) — 1,250.

Erin Keiper (2001) — 1,119.

Corinda Bachman (1987) — 1,089.

Megan Seibert (2014) — 1,084.

Jenna Plastino (2013) — 1,075.

Brie Droege (2024) -- Current.

Brooke Droege (2024) -- Current.

CONESTOGA VALLEY (6)

Caitlyn Dillard (2007) — 1,718.

Dionne Anthon (1988) — 1,397.

Shannon Schwilk (1996) — 1,255.

Meaghan Roe (1999) — 1,218.

Laurie Benton (1988) — 1,196.

Allison Bauer (2008) — 1,161.

DONEGAL (12)

Kiera Baughman (2020) — 1,777.

Nicky Hess (2009) — 1,425.

Steph Smith (1996) — 1,381.

Susie Young (1990) — 1,303.

Sherry Derr (1981) — 1,294.

Sherri Kinsey (1980) — 1,228.

Carly Diffenderfer (2018) — 1,165.

Beth Keffer (1981) — 1,145.

Marty Miller (1983) — 1,130.

Rachel Robinson (2017) — 1,035.

Tanya Merchant (1980) — 1,033.

Steph Teleky (1991) — 1,030.

ELCO (8)

Ashli Schwab (2001) — 2,169.

Alicia Hartlaub (1999) — 1,491.

Kala Yoders (2010) — 1,345.

Chris Seifert (1996) — 1,307.

Stacey Boyer (1989) — 1,354.

Autumn Dougherty (2003) — 1,116.

Angie Bashore (1997) — 1,103.

Cheyenne Hassler (2014) — 1,030.

ELIZABETHTOWN (7)

Marena Lonardi (2019) — 1,359.

Jen Williams (1993) — 1,352.

Sarah Fairbanks (2012) - 1,304.

Janelle Garber (2006) — 1,190.

Sue Grubb (1984) — 1,060.

Jen Shaw (1990) — 1,040.

Shannon Daggett (1994) — 1,025.

EPHRATA (10)

Jasmine Griffin (2023) — 1,442.

Carla Wenger (1986) — 1,341.

Tonya Wenger (1991) — 1,257.

Carrie Yoder (1990) — 1,173.

Marcy Dull (2006) — 1,109.

Diane Kopp (1980) — 1,104.

Caroline Stauffer (2017) — 1,092.

Kelly Liebl (2015) — 1,065.

Ali Balmer (1998) — 1,006.

Gabbie Gerola-Hill (2020) — 1,000.

GARDEN SPOT (7)

Katie Imes (2000) — 1,275.

Jacqui Martin (2000) — 1,171.

Diana Yunginger (1977) — 1,124.

Sharon Howett (1974) — 1,097.

Chelsea Martin (2006) — 1,067.

Cassie Mussleman (1990) — 1,060.

Megan Fisher (2019) — 1,052.

HEMPFIELD (2)

Phylicia Bessick (2005) — 1,162.

Julianna Clark (2017) — 1,058.

LAMPETER-STRASBURG (12)

Sara Burcin (1996) — 1,598.

Emma Gochnauer (2019) — 1,466.

Lisa Boyer (2009) — 1,448.

Lexie Lantz (2013) — 1,300.

Kelsey Souders (2011) — 1,140.

Nevin Hoenninger (2017) — 1,120.

Meredith Chura (2006) — 1,078.

Kelly Zander (1999) — 1,040.

Haley Pelton (2003) — 1,039.

Danielle Rittenhouse (2009) — 1,025.

Mary Howell (1984) — N/A

Amy Kopf (1990) — N/A

LANCASTER CATHOLIC (23)

Kiki Jefferson (2019) — 2,510.

Gina Testa (2001) — 1,652.

Porscha Speller (2013) - 1,646 (including points scored for McCaskey).

Katie Hayek (2002) — 1,510.

Vicky Bell (1989) — 1,442.

Paula Kambic (1975) — 1,340.

Kristin Hirschler (1990) — 1,301.

Susan Bryce (1994) — 1,300.

Caroline Scarff (2016) — 1,277.

Angie Haas (1992) — 1,272.

Lauren Mills (2018) — 1,256.

Steph Drevna (1998) — 1,247.

Jen Berta (2003) — 1,202.

Sommer Reeser (2020) — 1,173 (including points scored for Pequea Valley).

Mimi Senkowski (1974) — 1,168.

Danielle Atkinson (2014) — 1,149.

Peg Kauffman (1983) — 1,146.

Diana Alexander (1993) — 1,136.

Kelly Egan (2001) — 1,090.

Steph Kielb (2006) — 1,089.

Julie Ressler (2000) — 1,069.

Beth Holt (2006) — 1,037.

Kari Kubala (1996) — 1,003.

LANCASTER COUNTRY DAY (5)

Genesis Meadows (2023) — 1,609.

Ashanti Duncan (2020) — 1,364.

Sydney Fasulo (2005) — 1,273.

Annabelle Copeland (2020) — 1,091 (including points scored for Palmyra).

Jacquelyn Chambers (2004) — 1,034.

LANCASTER MENNONITE (8)

Mariah Wilson (2021) — 1,830.

Missy Hostetter (1991) — 1,652.

Katelyn Vanderhoff (2009) — 1,548.

Jess Rheinheimer (2012) — 1,303.

Nellie Sharp (1996) — 1,223.

Erin LaVenice (2010) — 1,092.

Carmen Chiles (1997) — 1,047.

Jayla Rivera (2023) -- 1,046.

LEBANON (8)

Jess Lentz (1998) — 1,872.

Shelly Bowie (1981) — 1,428.

Andrea Padelsky (2001) — 1,262.

Giahny Correa (2021) — 1,218.

Megan Strohman (2007) — 1,143.

Hannah Phillips (2002) — 1,109.

Brittany Ulrich (2015) — 1,055.

Kailah Correa (2025) -- Current.

LEBANON CATHOLIC (16)

Becky Hower (2001) — 2,445.

Alexis Hill (2018) — 1,782 (including points scored for Lebanon).

Catherine Andrews (2004) — 1,670.

Abby Minder (1995) — 1,587.

Hailey Carangelo (2010) — 1,563.

Lauren Boyer (2005) — 1,544.

Joni Brown (1991) — 1,417.

Jaime Podjed (2000) — 1,346.

Sarah Wade (1995) — 1,248.

Allison Warren (2016) — 1,243 (including points scored for Pottsville Nativity BVM).

Neesha Pierre (2018) — 1,203.

Ann-Marie Fick (1985) — 1,147.

Lauren Fortna (2003) — 1,065.

Jenna Ulrich (2000) — 1,062.

Stevie Fortna (2012) — 1,045.

Samantha Carangelo (2008) — 1,002.

MANHEIM CENTRAL (6)

Maddie Knier (2023) — 2,054.

Hilary Waltman (1995) — 1,937.

Amanda Zern (2003) — 1,361.

Dani Artman (2009) — 1,029.

Lynn Miller (1980) — 1,013.

Bekah Roland (2008) — 1,006.

MANHEIM TOWNSHIP (7)

Kiersten Green (2011) — 1,556.

Anita Plakans (1986) — 1,523.

Katie Bushong (2020) — 1,451.

Alex Leslie (2014) — 1,365.

Megan Baldassarre (2018) — 1,212.

Olivia Matto (2018) — 1,076.

Missy Eavenson (1983) — N/A

McCASKEY (12)

Ahnera Parker (2017) — 1,380.

Jenna Philo (2004) — 1,375.

Ramona LaTorre (2004) — 1,308.

Teasia Myers (2008) — 1,229.

Nisa Wilson (1996) — 1,225.

Barbara Barr (1978) — 1,105.

Tisha Crosby (1996) — 1,048.

Jamie McDonald (2005) — 1,044.

Sasha Williams (2007) — 1,027.

Patty Longenecker (1982) — N/A

Tasha Wright (1984) — N/A

Jodi Brooks (1990) — N/A

NORTHERN LEBANON (8)

Zara Zerman (2020) — 1,648.

Pam Ollar (1992) — 1,480.

Zoe Zerman (2017) — 1,419.

Megan Brandt (2017) — 1,295.

Amber Filler (2002) — 1,127.

Liz Voight (2018) — 1,106.

Michelle Shirk (1986) — 1,102.

Janelle Adams (2001) — 1,098.

OCTORARA (2)

Julie Reeves (1993) — 1,284.

Katie Haegele (2005) — 1,119.

PENN MANOR (3)

Carol Flinchbaugh (1989) — 1,374.

Kelsey Caruthers (2008) — 1,336.

Alyssa Schriver (2018) — 1,110.

PEQUEA VALLEY (6)

Alyssa Hershey (2016) — 1,447.

Lauren Howanski (1998) — 1,338.

Morgan Miller (2003) — 1,207.

Caroline Horst (2020) — 1,097.

Liz Watters (2003) — 1,094.

Marissa Ferris (2011) — 1,066.

SOLANCO (7)

Gillian Glackin (2013) — 1,392.

Taylor Kreider (2010) — 1,220.

Lori Houck (1996) — 1,203.

Makenzie Keys (2012) — 1,108.

Jess Cabrera (2019) — 1,093.

Denine Groff (1989) — 1,058.

Emily Allport (2012) — 1,054.

WARWICK (4)

Meg Abele (2003) — 2,180.

Rylee Derr (2017) — 1,551.

Allison Runk (2001) — 1,205.

Betty Emmirich (1985) — 1,025.

TWITTER: @JeffReinhart77

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