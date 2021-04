Lancaster-Lebanon League boys basketball coaches have named their top defensive selections and all-academics selections from the 2020-21 season. The selections come ahead of next week's L-L senior all-star game, scheduled for Tuesday night at Hempfield. The full list of all-defensive and all-academic selections are below. These were determined by L-L coaches.

All-defensive selections:

Cedar Crest: Conrad Wasson

Cocalico: Carter Nuneville

Columbia: Brady Smith

Conestoga Valley: Adam Yoder

Donegal: Levi Sites

Elco: Luke Williams

Elizabethtown: Lukas Pierson

Ephrata: Mason Hagen

Garden Spot: Joe Sharp

Hempfield: Ryan Hilton

Lampeter-Strasburg: Berkeley Wagner

Lancaster Catholic: Nevin Roman

Lancaster Country Day: Grant Gilbert

Lancaster Mennonite: Jaeden McFadden

Lebanon: Alexander Rufe

Manheim Central: Judd Novak

Manheim Townhsip: Zach Hartz

McCaskey: Sam Hershey

Northern Lebanon: Josh Clemmer

Octorara: Naji Hamilton

Penn Manor: Brayde Erb

Pequea Valley: Antonio Lazar

Solanco: Zed Baker

Warwick: Kai Cipalla

All-Academic Selections:

Annville-Cleona: Nick Malloy

Cedar Crest: Matt Smith

Cocalico: Aidan Sturtevant

Columbia: Carter Houck

Conestoga Valley: Kyle Thrush, Garrett Funck

Donegal: Levi Sites, Xavier Cannon

Elco: Braden Bohannon, Dallas George

Elizabethtown: Lukas Pierson

Ephrata: Parke Haws, Ryan Hornberger

Garden Spot: Joe Sharp, John Dykie

Hempfield: Brandon Hagel

Lampeter-Strasburg: Luka Vranich, Ty Burton, Berkeley Wagner, Ben Wert, Beau Heyser

Lancaster Catholic: Quinn Richardson, Jaxon Weyforth

Lancaster Country Day: William Hadda

Lancaster Mennonite: Cole Fisher, Decian Hersh, Zachary Coryell

Lebanon: Braden Allwein, Marquis Ferreira, Luke Collins, Kameron Uffner, Matthew Brown, and Alexander Rufe

Manheim Central: Camryn Eberly, Matthew Siegrist

Manheim Townhsip: Jon Seyfert, Zach Hartz

McCaskey: Sam Hershey

Northern Lebanon: Jacob Martino, Nate Shirk

Penn Manor: Reed Lawrence, Jack Shipley

Pequea Valley: Cole McEvoy

Solanco: Colesen Sheaffer

Warwick: Cam Hess, Corbin Horst