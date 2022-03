The Lancaster-Lebanon League girls basketball coaches have selected their all-star teams for the 2021-22 season. Here are their award winners:

SECTION 1

MVP: Lily Sugra, senior F, Penn Manor

COACH OF THE YEAR: Megan Collins, Penn Manor

SPORTSMANSHIP: Hempfield, Manheim Township

FIRST TEAM

Lily Sugra, senior F, Penn Manor

Lauren Moffatt, junior F, Hempfield

Ava Byrne, sophomore G, Manheim Township

Sarah Batra, senior F, Cedar Crest

Morgan Miller, senior G, Penn Manor

Sophia Ott, sophomore G, Hempfield

SECOND TEAM

Missy Welch, senior F, Manheim Township

Sydney Shepos, senior G, Penn Manor

Gianna Smith, senior F, Manheim Township

Anisha Sepulveda, junior G, McCaskey

Autumn Cook, junior G, Hempfield

Orianna Edmond, senior F, Hempfield

SECTION 2

MVP: Jasmine Griffin, junior G, Ephrata

COACH OF THE YEAR: Jaime Walborn, Lebanon

SPORTSMANSHIP: Conestoga Valley

FIRST TEAM

Jasmine Griffin, junior G, Ephrata

Kailah Correa, freshman G, Lebanon

Jade Love-Morris, senior G, Elizabethtown

Ainsley Raybold, senior G, Elizabethtown

Brynn Adams, senior G, Ephrata

Taylor Hehnly, senior G, Conestoga Valley

SECOND TEAM

Madison Bishop, senior G, Lebanon

Cara Tiesi, junior G, Ephrata

Olivia Shertzer, junior G, Warwick

Bella Smithson, sophomore F, Warwick

Dorthie Zechman, senior F, Lebanon

Liliana Harrison, freshman F, Lebanon

SECTION 3

MVP: Maddie Knier, junior F, Manheim Central

COACH OF THE YEAR: Tony Fink, Lampeter-Strasburg

SPORTSMANSHIP: Solanco

FIRST TEAM

Maddie Knier, junior F, Manheim Central

Taylor Soehner, senior F, Garden Spot

Kiersten Hostetter, senior G, Lampeter-Strasburg

Kiersten Shipton, junior G, Cocalico

Olivia Lasko, senior F, Solanco

SECOND TEAM

Rachel Nolt, senior G, Manheim Central

Teagan Sahm, ,junior F, Cocalico

Jenna Daveler, senior G, Lampeter-Strasburg

Abbie Reed, junior G, Manheim Central

Erin Gonzalez, senior G, Garden Spot

SECTION 4

CO-MVP: Kailey Eckhart, senior F, Elco

CO-MVP: Ashlyn Messinger, senior F, Northern Lebanon

COACH OF THE YEAR: Ashli Shay, Elco

SPORTSMANSHIP: Donegal

FIRST TEAM

Kailey Eckhart, senior F, Elco

Ashlyn Messinger, senior F, Northern Lebanon

Mary Bolesky, sophomore G, Lancaster Catholic

Rylee Kraft, sophomore G, Lancaster Catholic

Victoria Burton, senior F, Donegal

Jeriyah Johnson, senior G, Lancaster Catholic

SECOND TEAM

Olivia Shutter, freshman G, Northern Lebanon

Sam Nelson, junior F, Elco

Sophia Floyd, junior G, Donegal

Lily Lehman, sophomore G, Lancaster Catholic

Vivian Klemmer, senior F, Lancaster Catholic

Abigail Sargent, senior F, Elco

SECTION 5

CO-MVP: Brie Droege, sophomore G, Columbia

CO-MVP: Brooke Droege, sophomore G, Columbia

COACH OF THE YEAR: Wee Sanchez, Annville-Cleona

SPORTSMANSHIP: Octorara

FIRST TEAM

Brie Droege, sophomore G, Columbia

Brooke Droege, sophomore G, Columbia

Genesis Meadows, junior G, Lancaster Country Day

Jayla Rivera, junior G, Lancaster Mennonite

Sarah Arment, junior G, Pequea Valley

Piper Graham, senior G, Lancaster Country Day

SECOND TEAM

MacKenzie Burke, senior G, Columbia

Morgan Bigler, senior F, Columbia

Shania Stoltzfus, junior G, Pequea Valley

Ava Hoover, freshman F, Annville-Cleona

Ja’syah James, senior G, Octorara

ALL DEFENSIVE TEAM

Izzy Kligge, Penn Manor; Brynn Axe, Hempfield; Missy Welch, Manheim Township; Kaya Camasta, Cedar Crest; Keymara Myers, McCaskey; Brynn Adams, Ephrata; Madison Bishop, Lebanon; Aubrey Williamson, Warwick; Ainsley Raybold, Elizabethtown; Kassandra Horning, Conestoga Valley; Kendal Jansen, Solanco; Jenna Daveler, Lampeter-Strasburg; Abbie Reed, Manheim Central; Erin Gonzalez, Garden Spot; Erin Henry, Cocalico; Jeriyah Johnson, Lancaster Catholic; Abigail Sergeant, Elco; Ashlyn Messinger, Northern Lebanon; Remy White, Donegal; Brooke Droege, Columbia; Shania Stoltzfus, Pequea Valley; Piper Graham, Lancaster Country Day; Erin Schrader, Annville-Cleona; Ja’syah James, Octorara.

ALL ACADEMIC TEAM

Riley Peart, Penn Manor; Lauren Moffatt, Hempfield; Sarah Kraus, Manheim Township; Sarah Batra, Cedar Crest; Elaina Foley, McCaskey; Kamryn Andes, Ephrata; Olivia Uffner, Lebanon; Demi Perezous, Warwick; Taryn Hummer, Elizabethtown; Kassandra Horning, Conestoga Valley; Olivia Lasko, Solanco; Maggie Visniski, Lampeter-Strasburg; Rachel Nolt, Manheim Central; Taylor Soehner, Garden Spot; Katelynn Nedimyer, Cocalico; Vivian Klemmer, Lancaster Catholic; Emily Miller, Elco; Ashlyn Messinger, Northern Lebanon; Brianna Zuch, Donegal; MacKenzie Burke, Columbia; Rebecca Cox, Pequea Valley; Molly Heilshorn, Lancaster Country Day; Claire Hoover, Annville-Cleona; Mackenzie Muldoon, Octorara.

