The Lancaster-Lebanon Quarterback/Coaches have announced their All-Academic Football Team for the 2020 season. Players who earned a varsity letter this past season were eligible for the award.

FIRST TEAM

(3.75 to 4.00 GPA)

Dylan Stiver, Cedar Crest; Ethan Brown, Cocalico; Quinn Kavanaugh, Manheim Township; Sebastian Rivera, Penn Manor; Ethan Schriver, Annville-Cleona; Nick Mesias, Manheim Township; Charlie Kingsbury, Manheim Township; Coy Schwanger, Ephrata; Casey Tippett, Donegal; Walker Martin, Garden Spot; Gavin Hawk, Donegal; Tyler Angstadt, Cocalico; Jared Stauffer, Cocalico; Billy McNitt, Elizabethtown; Arthur Shirk, Northern Lebanon; Chase Maguire, Annville-Cleona; Ian Brown, Donegal; Noah Rohrer, Donegal; Aiden McCloud, Garden Spot; Adam Stefan, Garden Spot; Isaiah Stoltzfus, Penn Manor; Weston Nolt, Ephrata; Alex Long, Annville-Cleona; Dalton Reinhart, Cedar Crest; Jake Cramer, Manheim Township; Shanann Simmons, Lebanon; Connor Aitken, Cedar Crest; Garrett Blake, Donegal; Riley Drager, Elizabethtown; Jett Kelly, Elizabethtown; Landon McGallicher, Manheim Central; Adam Ditmer, Penn Manor; Quay Hanna, Penn Manor; Gavin McCanna, Penn Manor; Peyton Witmer, Penn Manor; Colesen Sheaffer, Solanco; Josiah Forren, Solanco; Nolan Rucci, Warwick; Caleb Goss, Warwick; Jadon Burkholder, Garden Spot; David Hershey, Columbia; Emmanuel Mason, Lebanon; Adam Acker, Hempfield; Caleb Schmitz, Warwick; Eli Rodriguez, McCaskey; Ethan Zipko, Warwick; Ethan Missimer, Annville-Cleona; Nate Shirk, Northern Lebanon; Jaxon Weyforth, Lancaster Catholic; Nate Benton, Cocalico; Cody Stough, Donegal; Beau Heyser, Lampeter-Strasburg; Andrew Reidenbaugh, Lampeter-Strasburg; Robert Anater, Lancaster Catholic; Shamir Alberto, Manheim Township; Landon Baughman, Donegal; Connor Hyle, Donegal; Kade Kegarise, Manheim Central; Charles Janvrin, Conestoga Valley; Dominic Viozzi, Annville-Cleona; Alex Knapp; Lampeter-Strasburg; Harrison Maillie, Octorara; Mason Ober, Donegal; Alex Mellinger, Cocalico; Luke Fisher, Annville-Cleona; James Ellis, Ephrata; Ethan Jones, Elizabethtown; Josh Wentz, Octorara; Daniel Klumpp, Cocalico; Chuckie Drane, Cocalico; Ryan Brubaker, Cocalico; Gavin Gray, Elizabethtown; Josh Rudy, Elizabethtown; Zack Lippold, Elizabethtown; Drew Hurst, Ephrata; Gabe Smeltz, Garden Spot; Luke Kreider, Hempfield; Nate Reed, Manheim Central; Luke Braas, Penn Manor; Devin Atkinson, Lancaster Catholic; Daniel Mueller, Lancaster Catholic; Justin Elliott, Columbia; Julian Coleman, Lebanon.

SECOND TEAM

(3.50 to 3.749 GPA)

Kaden Martin, Conestoga Valley; Toby Haldeman, Cocalico; Braden Bohannon, Elco; Aidon Fritsch, Elco; Isaac Thomas, Elizabethtown; Stephen Foor, Garden Spot; Zac Nagle, Garden Spot; John Vega, Garden Spot; Taurus Gilbert, Hempfield; Jimmy Boyle, Lancaster Catholic; Jorge Duran-Perez, Manheim Township; Jordan Martin, Penn Manor; Ryan Smith, Solanco; Thatcher Miller, Warwick; Colton Miller, Warwick; Gavyn Redcay, Warwick; Colin Shelly, Warwick; Colby Williamson, Wilson; Troy Corson, Wilson; Joel Grillo, Donegal; Rocco Daugherty, Manheim Central; Ethan Ebersole, Northern Lebanon; Isaac Hostetter, Penn Manor; Luke Angstadt, Cocalico; Evan Williams, Wilson; Patrick Gilhool, Elizabethtown; Matt Weese, Lampeter-Strasburg; Isaac Hopstetter, Penn Manor; Josh Drake, Wilson; John Dykie, Garden Spot; Luke Nagle, Garden Spot; Austin Day, Manheim Township; Isaiah Jones, Manheim Township; Matthew Ruiz, Penn Manor; Christian Royer, Warwick; Owen Campbell, Warwick; Cooper Eckert, Warwick; Colin Winters, Warwick; Joey McCracken, Warwick; Zak Claman, Cedar Crest; Brock Boyer, Ephrata; James Voight, Northern Lebanon; Collin Wall, Northern Lebanon; Nolan Groff, Cedar Crest; Jeremy Seyfert, Annville-Cleona; Parker Owens, Lampeter-Strasburg; Berkeley Wagner, Lampeter-Strasburg; Corbin Moore, Manheim Central; Ethan Ashcroft, Wilson; Brandon Coco, Donegal; Josh Rich, Elco; Blake Weaver, Garden Spot; Colby Weaver, Garden Spot; Cam Harbaugh, Hempfield; Bryn Hess, Warwick; Tanner Haines, Warwick; Cole Pennington, Cedar Crest; Darius Moreno, Warwick; Brady Harbaugh, Manheim Central; Mike Trainor, Octorara; Grady Stichler, Northern Lebanon; Peyton Suydam, Penn Manor; Jake Scranton, Lampeter-Strasburg; Nick DeFrancesco, Solanco; Elijah Knowles, Ephrata; Alex Worley, Wilson; Mason Moore, Cocalico; Justin Black, Elizabethtown; Zach Wanous, Ephrata; Clayton Erb, Northern Lebanon; Ian Hauber, Lancaster Catholic; Tahir Bhaila, Manheim Township; Dustin Huber, Pequea Valley; Simeon Teklu, Conestoga Valley; Jake Heckman, Elizabethtown; Owen Fikkert, Lampeter-Strasburg; Nick Tran, Conestoga Valley; Jeremy Knight, Manheim Central; James Sprout, Solanco; Zach Fisher, Conestoga Valley; Eddie McDevitt, Manheim Township; Griffin Snyder, Ephrata; Avery Tran, Conestoga Valley; Joey Gunzenhauser, Ephrata; Zac Shelley, Lampeter-Strasburg; Cole Gladfelter, Solanco.

HONORABLE MENTION

(3.25 to 3.495 GPA)

Alex Cooper, McCaskey; Matthew Remash, McCaskey; Xavier Gates, McCaskey; Dale Sallie, McCaskey; Zac Phy, Conestoga Valley; Brady Cole, Lampeter-Strasburg; Trent McDowell, Solanco; Rogan Harter, Annville-Cleona; Laine King, Garden Spot; Tanner Hess, Hempfield; Gavin Glass, Manheim Township; Ethan Capitano, Wilson; Greysen Reylek, Warwick; Adam Martin, Warwick; Jack Reed, Warwick; Tyler Nelson, Ephrata; Frank Koch, Conestoga Valley; Ian Herr, Lampeter-Strasburg; Kyle Black, Annville-Cleona; Ryland Fittery, Manheim Central; Evan Clark, Manheim Township; Collin Rohrer, Pequea Valley; Cade Capello, Elizabethtown; Jake Laubach, Manheim Township; Corey Powers, Wilson; Brayden Koehler, Cedar Crest; Collin Huggins, Elizabethtown; Gavin Miller, Garden Spot; Tony Lazar, Pequea Valley; Nate Miller, Pequea Valley; Cooper McCloud, Conestoga Valley; Jon Ramsey, Wilson; Cameron Jones, Wilson; Max Scipioni, Cedar Crest; Derrick Lambert, Garden Spot; Braden Haulman, Annville-Cleona; Alex Rufe, Lebanon; Matt Brown, Lebanon; Spencer Thenga, Wilson; Ty Jenkins, Manheim Township; Chris Danz, Cedar Crest; Gavin Lenart, Wilson; Ronnie Fulton, Solanco; Owen Kling, Donegal; Marshall Mondo, Ephrata; Logan Shull, Manheim Central; Brad Smith, Annville-Cleona; Cole Thomas, Elco; Logan Tice, Elco; Jeff Hauser, Manheim Central; Carter Rohrer, Pequea Valley; Gavin Keller, Annville-Cleona; Judd Novak, Manheim Central; Bobby Walters, Elizabethtown; Andrew Koennecker, Octorara; Hunter Hoffman, Penn Manor; Connor Worley, Ephrata; Colt Barley, Penn Manor; Pedro Gomez, Penn Manor; Dylan Byerly, Northern Lebanon; Kenny Schaeffer, Annville-Cleona; Giovanni Malatesta, Lampeter-Strasburg; Ryan Honberger, Ephrata; Jaydin Mabry, Ephrata; Ashton Spahr, Lampeter-Strasburg; Luke Lastinger, Manheim Central; Kaden King, Octorara; Mac Plummer, Annville-Cleona; Deven Rapant, Solanco; Caden Fuller, Solanco; Noah Admassu, Conestoga Valley; Blaze Watson, Northern Lebanon; Erik Hinkle, Penn Manor; Peter Skiadas, Penn Manor; Thomas Hershey, Lebanon; Nate Capitano, Wilson.

TWITTER: @JeffReinhart77

More LNP L-L League football coverage