As voted upon by the league’s coaches and released Wednesday night:

SECTION ONE

Individual Honors

Outstanding Back of the Year: Harrison Kirk, Manheim Township.

Outstanding Lineman of the Year: Nolan Rucci, Warwick.

Coach of the Year: Mark Evans, Manheim Township.

Wide Receiver of the Year: Conor Adams, Warwick.

Offensive Back of the Year: Harrison Kirk, Manheim Township.

Offensive Lineman of the Year: Nolan Rucci, Warwick.

Defensive Back of the Year: Jon Engel, Manheim Township.

Defensive Lineman of the Year: Eric Wawrzyniak, Cedar Crest.

Linebacker of the Year: Josh Emge, Manheim Township

First Team Offense

Quarterback: Harry Kirk, Manheim Township.

Running Back: Avanti Lockhart, Wilson; Jaden Floyd, Manheim Township; Tyler Cruz, Cedar Crest; Tanner Hess, Hempfield.

Wide Receiver: Cole Miller, Cedar Crest; Connor Adams, Warwick; Brady Gibble, Wilson; Caleb Schmitz, Warwick

Tight End: Ben Mann, Manheim Township.

Center: Aiden Power, Hempfield.

Guard: Peyton Suydam, Penn Manor; Anthony Koper, Wilson.

Tackle: Nolan Rucci, Warwick; Nate Keller, Wilson.

Place Kicker: Jackson Wright, Manheim Township.

Kick Returner: Mason Lenart, Wilson.

Second Team Offense

Quarterback: Joey McCracken, Warwick.

Running Back: Isaiah Stoltzfus, Penn Manor; Josh Gibson, Penn Manor; Colton Miller, Warwick, Mason Lenart, Wilson.

Wide Receiver: Kyle Murr, Penn Manor; Brett Benjamin, Manheim Township; Mickey Stokes, Manheim Township; Anthony Ivey, Manheim Township.

Tight End: Thatcher Miller, Warwick.

Center: Adam Vanino Wilson.

Guard: Justin Herr, Manheim Township; Victor Nunez, Manheim Township.

Tackle: TJ Moore; Cedar Crest; Ben Marines, Hempfield.

Place Kicker: Jack Wagner, Wilson.

Kick Returner: Basilio Jadin Jimenez, Hempfield; Max Jesberger, Penn Manor.

Honorable Mention Offense

Quarterback: Chris Danz, Cedar Crest; Colin Peters, Hempfield; Kaleb Brown, Wilson.

Wide Receiver: Lawson Seyfert, Cedar Crest; Jackson Shand, Hempfield; Isaiah Thomas, McCaskey; Troy Corson, Wilson;

Center: Andrew Foltz, Cedar Crest; Hayden Benner, Warwick;

Guard: Ethan Lane, McCaskey.

Tackle: Garith Hartnett, Manheim Township; Hunter Deibler, Warwick; Sal Pugliese, Wilson; Anthony Droege, Hempfield.

Place Kicker: Jack Beasley, Cedar Crest; Nick O’Neill Hempfield; Samuel Hershey, McCaskey;

Kick Returner: Kyle Murr, Penn Manor; Elijah Fonseca, Manheim Township; Da’ Avionce Rodriquez, McCaskey;

First Team Defense

Interior Linemen: Owen Kreider, Cedar Crest; Ben Mann, Manheim Township; Jeff Colacin, Wilson.

ISLB: Josh Emge, Manheim Township; Jonathan Forbes, Warwick.

OSLB: Avanti Lockhart, Wilson; Sam Emge, Manheim Township.

Defensive Back: Cole Miller, Cedar Crest; Jon Engel, Manheim Township; Josh Gibson, Penn Manor; Troy Corson, Wilson; Caleb Schmitz, Warwick.

Defensive End: Eric Wawrzyniak, Cedar Crest; Max Hostetter, Hempfield; Bryce Casey, Manheim Township. Nolan Rucci, Warwick.

Punter: Micky Stokes, Manheim Township.

Second Team Defense

Interior Lineman: Grayson Kuhns, Manheim Township; Aidan Power, Hempfield; Adam Vanino, Wilson.

ISLB: Jared Musser, Penn Manor; Anthony Koper, Wilson.

OSLB: Devon Shorter, Hempfield; Austin Bufis, Warwick; David Hnasko, Warwick.

Defensive Back: Matt Fry, Wilson; Jovan Rodriguez, McCaskey; Justin Gerhart, Warwick; Ethan Kauffman, Hempfield.

Defensive End: Nate Keller, Wilson; Ethan Capitano, Wilson; Ben Weaver, Penn Manor.

Punter: Conor Adams, Warwick.

Long Snapper: Ben Mann, Manhiem Township.

Honorable Mention Defense

Interior Lineman: Zak Clayman, Cedar Crest; Ben Desmarais, McCaskey; Seth Murray, Warwick.

ISLB: Aadyn Richards, Cedar Crest; Jack Burkhart, Hempfield; Tyler Kurtz Manheim Township.

OSLB: Dylan Stiver, Cedar Crest; Nate Hoekstra, Wilson.

Defensive Back: Matt Mikulka, Manheim Township, Conor Adams, Warwick.

Punter: Aaron Gale, Penn Manor; Yamerc Nixon, McCaskey; Kaleb Brown, Wilson.

SECTION TWO

Individual Honors

Outstanding Back of the Year: Noah Palm, Cocalico.

Outstanding Lineman of the Year: Brock Gingrich, Cocalico

Coach of the Year: Dave Hahn, Manheim Central

Wide Receiver of the Year: Colby Wagner, Manheim Central.

Offensive Back of the Year: Noah Palm, Cocalico.

Offensive Lineman of the Year: Brock Gingrich, Cocalico.

Defensive Back of the Year: Noah Palm, Cocalico.

Defensive Lineman of the Year: Troy Kolk, Manheim Central.

Linebacker of the Year: Christian Garver, Lampeter-Strasburg.

First Team Offense

Quarterback: Noah Palm, Cocalico.

Running Back: Bryan Kim, Lampeter-Strasburg; Ronald Zahm, Lampeter-Strasburg; Nick Yannutz, Solanco.

Wide Receiver: Colby Wagner, Manheim Central; Ben Wagner, Manheim Central, Zach Fisher, Conestoga Valley.

Tight End: Shawn Feister, Cocalico.

Center: Troy Kolk, Manheim Central.

Guard: Brock Gingrich, Cocalico; Adnan Traaore, Elizabethtown.

Tackle: Zac Shelly, Lampeter-Strasburg; Ben Bearinger, Cocalico.

Place Kicker: Logan Shull, Manheim Central.

Kick Returner: Ronald Zahm, Lampeter-Strasburg.

Second Team Offense

Quarterback: Evan Simon, Manheim Central.

Running Back: John Dykie, Garden Spot; Alex Knapp, Lampeter-Strasburg; Steven Flinton, Cocalico.

Wide Receiver: Ethan Good, Garden Spot; Derek Ulishney, Conestoga Valley; Cole Hitz, Elizabethtown; Austin Stoltzfus, Lampeter-Strasburg.

Tight End: Beau Heyser, Lampeter-Strasburg.

Center: Joe Sikora, Elizabethtown.

Guard: Michael Del Grande, Lampeter-Strasburg; Mason Morales, Manheim Central.

Tackle: Charles Martin, Garden Spot; Jake Martin, Manheim Central.

Place Kicker: Alex Mellinger, Cocalico; Trent McDowell, Solanco.

Kick Returner: Colby Wagner, Manheim Central.

Honorable Mention Offense

Quarterback: Jesse Martin, Garden Spot; Bradley Stoltzfus, Conestoga Valley; Conner Nolt, Lampeter-Strasburg.

Running Back: Jake Harbach, Manheim Central; Ronnie Fulton, Solanco.

Wide Receiver: Keagan Sweigart, Conestoga Valley; J.D. Grube, Manheim Central.

Center: Josh Mathiot, Conestoga Valley; Ashton Spahr, Lampeter-Strasburg; Seth Harnish, Solanco.

Guard: Ausrin Sauder, Cocalico; Connor Sprout, Solanco; Jake Frampton, Solanco.

Tackle: Zach Sornoza, Conestoga Valley; Nolan Weaver, Manheim Central; Ryan Brubaker, Cocalico; Billy McNitt, Elizabethtown.

Place Kicker: Nate Hech, Conestoga Valley; Cade Denlinger, Elizabethtown.

Kick Returner: Cole Rice, Elizabethtown; Madison Sinclair, Solanco.

First Team Defense

Interior Linemen: Brock Gingrich, Cocalico; Nate Neuhauser, Solanco; Troy Kolk, Manheim Central.

ISLB: Christian Garver, Lampeter-Strasburg; Maliki Rivera, Manheim Central.

OSLB: Chris Pagano, Manheim Central; Derek Ulishney, Conestoga Valley.

Defensive Back: Evan Simon, Manheim Central; Noah Palm, Cocalico; Ronald Zahm, Cocalico; Cole Rice, Elizabethtown.

Defensive End: Shawn Feister, Cocalico; Jake Hinees, Lampeter-Strasburg; Jake Harbach, Manheim Central.

Punter: Colby Wagner, Manheim Central.

Long Snapper: Billy McNitt, Elizabethtown.

Second Team Defense

Interior Linemen: Josh Mathiot, Conestoga Valley; Charles Martin, Garden Spot; Parker Owens, Lampeter-Strasburg.

ISLB: Seth Harnish, Solanco; Adnan Traore, Elizabethtown.

OSLB: Brady Cole, Lampeter-Strasburg; Chad Carter, Solanco.

Defensive Back: Ben Wagner, Manheim Central; Jacob Kopelman, Lampeter-Strasburg; Zach Fisher, Conestoga Valley; Jesse Martin, Garden Spot.

Defensive End: Tyler Hartl, Manheim Central; Damien Wolf, Cocalico; Jett Kelley, Elizabethtown.

Punter: Noah Palm, Cocalico.

Honorable Mention Defense

Interior Linemen: Joe Sikora, Elizabethtwn; Justin Dagen, Solanco.

ISLB: Dan Yang, Garden Spot; Michael Del Grande, Lampeter-Strasburg; Luke Angstadt, Cocalico.

OSLB: Tyler Angstadt, Cocalico; Bobby Walters, Elizabethtown; Johnny Revolorio-Morales, Solanco.

Defensive Back: Ethan Good, Garden Spot; Austin Stoltzfus, Lampeter-Strasburg; Owen Pappas, Manheim Central; Colby Wagner, Manheim Central; Cole Hitz, Elizabethtown.

Punter: Bradley Stoltzfus, Conestga Valley; Cade Denlinger, Elizabethtown.

Long Snapper: Jared Stauffer, Cocalico.

SECTION THREE

Individual Honors

Outstanding Back of the Year: Braden Bohannon, Elco

Outstanding Lineman of the Year: Connor Ruhl, Donegal.

Coaches of the Year: Todd Mealy, Lancaster Catholic and Bob Miller, Elco.

Wide Receiver of the Year: Alex Rufe, Lebanon

Offensive Back of the Year: Braden Bohannon, Elco.

Offensive Lineman of the Year: Trey Wells, Lancaster Catholic.

Defensive Back of the Year: Braden Bohannon, Elco.

Defensive Lineman of the Year: Connor Ruhl, Donegal.

Linebacker of the Year: Alex Cruz, Lancaster Catholic.

First Team Offense

Quarterback: (tie) Braden Bohannon, Elco; Matt McCleary, Columbia.

Running Back: Trevor Porche, Annville-Cleona; Jeffrey Harley, Lancaster Catholic; Joe Fox, Donegal.

Wide Receiver: Alex Rufe, Lebanon; Jake Shoemaker, Donegal; Nate Leedy-Reidel, Northern Lebanon.

Tight End: Andrew Miklos, Lancaster Catholic.

Center: Ethan Schreiver, Annville-Cleona.

Guard: Ben Wargo, Elco; Trey Wells, Lancaster Catholic.

Tackle: Deklan Shaughnessy, Annville-Cleona; Connor Ruhl, Donegal.

Place Kicker: Mac Plummer, Annville-Cleona.

Kick Returner: Jeffrey Harley, Lancaster Catholic.

Long Snapper: Caden Horning, Annville-Cleona.

Second Team Offense

Quarterback: Isaiah Rodriguez, Lebanon.

Running Back: Alex Cruz, Lancaster Catholic; Joseph Mejias-Rios, Lebanon; Eric Williams, Elco.

Wide Receiver: Andrew Bowers, Lebanon; Sam Knowles, Ephrata; Evan Huey, Elco; Darnell Tucker, Columbia.

Tight End: Caden Horning, Annville-Cleona

Center: Logan Tice, Elco.

Guard: Jaren Bomgardner, Annville-Cleona; Aiden Ross, Octorara.

Tackle: Devin Atkinson, Lancaster Catholic; Tyler Nelson, Ephrata.

Place Kicker: Daniel Mueller, Lancaster Catholic.

Kick Returner: Tyler Long, Annville-Cleona.

Long Snapper: Andrew Miklos, Lancaster Catholic.

Honorable Mention Offense

Quarterback: Gavin Sullivan, Lancaster Catholic; Caden Keefer, Ephrata; Janson Schempp, Octorara.

Running Back: Garrett Blake, Donegal; Richard Greer, Ephrata; Luke Williams, Elco; Mike Trainor, Octorara.

Wide Receiver: Mason McClair, Lancaster Catholic; Carter Rohrer, Pequea Valley; Brock Boyer, Ephrata; Quamir Parker, Annville-Cleona.

Tight End: Owen Morrongiello, Ephrata; Matt Keating, Octorara.

Center: A.J. McCarty, Donegal; Andrew Niklaus, Lancaster Catholic; Josh Werni, Northern Lebanon; Camren Eberhart, Lebanon; Aiden Gladfelter, Columbia.

Guard: Joel Grillon, Donegal; Jaden Dietzler, Lebanon; Zach DaBella, Ephrata; Austin Sprenkle, Elco; Dion Lopez, Annville-Cleona.

Tackle: Liam Besecker, Lancaster Catholic; Matt Joe, Octorara; Owen Kling, Donegal; Matt Gambler, Columbia, Seth Gray, Pequea Valley.

Place Kicker: Jacob Erb, Donegal; Kai Mast, Ephrata; Reece Shuey, Elco; Dylan Smith, Octorara.

Kick Returner: Kyle Raudenbush, Ephrata.

First Team Defense

Interior Lineman: Trey Wells, Lancaster Catholic; Owen Kling, Donegal; Connor Ruhl, Donegal.

ISLB.: Alex Cruz, Lancaster Catholic; Erik Williams, Elco.

OSLB.: David Vargas, Lebanon; Andre Weidman, Ephrata.

Defensive Back: Joe Fox, Donegal; Alex Rufe, Lebanon; Josh Speraw, Annville-Cleona; Braden Bohannon, Elco.

Defenseive End: Devin Atkinson, Lancaster Catholic; Hari Allen, Lebanon; Matt Gambler, Columbia.

Punter: Daniel Mueller, Lancaster Catholic.

Second Team Defense

Interior Lineman: Seth Gray, Pequea Valley; Dante Bonilla, Annville-Cleona; Ben Wargo, Elco.

ISLB.: Andrew Bowers, Lebanon; Dan Tobias, Annville-Cleona.

OSLB.: Andrew Miklos, Lancaster Catholic; Romeo, Varela, Annville-Cleona.

Defensive Back: Nevin Roman, Lancaster Catholic; Sam Knowles, Ephrata; Evan Huey, Elco; Janson Schempp, Octorara.

Defenseive End: Garrett Blake, Donegal; Kalani Adams, Northern Lebanon.

Punter: Brock Boyer, Ephrata.

Honorable Mention Defense

Interior Lineman: AJ McCarty, Donegal; Isaiah Caine, Lancaster Catholic; Jordan Torres, Lebanon; Aiden Ross, Octorara.

ISLB: Henry Gartley, Lancaster Catholic; Chase Bressler, Northern Lebanon; Skyler Sattizahn, Lebanon; Luke Williams, Elco; Colby Wrigley, Octorara; Julius Martinez, Columbia.

OSLB: Tony Cruz, Lancaster Catholic; Tyler Lewis, Northern Lebanon; Cole Thomas, Elco; Jordan Fernandez, Elco; Owen Morrongiello, Ephrata; Logan Forte, Octorara; Keegan Zink, Columbia.

Defensive Back: Mason Ober, Donegal; Mason McClair, Lancaster Catholic; Tucker Parmer, Ephrata; Evan Heilman, Annville-Cleona; Mike Trainor, Octorara; Javan Collozo, Columbia.

Defenseive End: Quamir Parker, Annville-Cleona; Seth Jamison, Annville-Cleona; Matt Keating, Octorara;

Punter: Chase Bressler, Northern Lebanon; Matt Carvajal, Lebanon; Mac Plummer, Annville-Cleona; Ryan Kernan, Octorara.

Long Snapper: Josh Werni, Northern Lebanon; Tucker Parmer, Ephrata; Kaden King, Octorara.