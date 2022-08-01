Armer, Zelda F. - St. John’s United Methodist Church Cemetery, 3001 Lincoln Highway East, Gordonville, 11 AM. Furman Home for Funerals
Bagnall, Sherylann - Washington Boro UM Church, 1964 Water St., Washington Boro, 11 AM. Melanie B. Scheid Funeral Directors & Cremation Services
Eberly, Mary E. (Hoover) - Groffdale Old Order Mennonite Church, 90 Groffdale Church Rd., Leola, 9:30 AM. Stone Funeral Home & Cremation Services, Inc.
Fisher, Caleb Emanuel - Late home, 227A Osceola Mill Rd., Gordonville, 10 AM EST. Furman Home for Funerals
Houser, Marilyn C. - Charles F. Snyder Funeral Home & Crematory, 441 North George Street, Millersville, 10 AM
Kinney, William C. III - Trinity Lutheran Church, 47 West Main Street, Mount Joy, 10 AM. Sheetz Funeral Home, Inc.
Martin, Janet E. - Fairview Mennonite Church, 111 Elco Drive, Myerstown, 9:30 AM. Clauser Funeral Home, Inc.
Martin, Jessie A. - St. Anthony’s Catholic Cemetery, Ranck Mill Rd., Lancaster, 11 AM. Charles F. Snyder Funeral Home & Crematory
Sauder, Barbara H. - Bowmansville Old Order Mennonite Church, 980 Oaklyn Drive, Narvon, 9:30 AM. Dominick T. Adamo Funerals, Cremation & Monuments