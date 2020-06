Warwick High School held its virtual commencement June 9.

The ceremony can be viewed online at: youtube.com/watch?v=ky-0hVsOf1M.

The graduates are: Sarah Abrahem, Taylor Ackerman, Conor Adams, Zachary Allwein, Cara Ament, Elizabeth Arters, Alec Ashcroft, Loghan Axe, Brianna Ay, David Bach, Sean Badessa, Connor Baer, Kyle Baker, Akash Banerjee, Tristen Barge, Evan Barrow, Kayla Bassoff, Lailani Batty, Larenz Batty, Sarah Beatty, Amanda Beck, Mikayla Becker, Halle Beears, Rylan Beebe, Collin Beech, Jeremy Bell, Katherine Bender, Derek Bennecoff, Hayden Benner, Jonathan Bergh, Ethan Blazek, Gavin Blount, Alexander Bochenko, Elliott Bomberger, Morgan Bomberger, Logan Bortner, Kayla Bradley, Kameron Brenneman, Emily Bromirski, Amelia Brown, Emily Brown, Lauren Brumer, Braden Buckwalter, Austin Bufis, Ravyn Burkholder, Kassandra Bush, Logan Bushong, Colin Cahill, Mason Caleca, Tate Cargas, Aryon Chase, Bryce Cheesman, Ethan Christi, Josiah Christophel, Kaitie Ciano, Ryan Ciano, Kristina Clark, Wyatte Clement, Evie Clugston, Tyler Coble, Zachary Cochis, David Contes, Jeffrey Coover, Zavier Cosme and Rajiah Culler.

Also, Jackson Davies, Matthew Davis, Connor Deemer, Hunter Deibler, Juliette Delmotte, Diana Demidovich, Emma Detter, Jennifer Diaz, Jacob Dicks, Dominick Diem, Trinity Diffenbaugh, Rylee Diffenderfer, Logan Dissinger, Breonna Dull, Kylar Dull, Caelan Dupont, Paige Egner, Raven English, Alexander Epple, Lauren Epps, Luke Erb, Ciana Esbenshade, Julia Eshleman, Sarah Esterby, Stephen Fetterman, Braden Fink, Willow Forney, Treytan George, Justin Gerhart, Michelle Gibble, Jonah Gibson, Cordell Gingrich, Brady Givler, Trey Glass, Justin Goble, Darren Gonzales, Jontae Gonzalez, Zoe Gooding, Alayna Gregory, Jonah Griffith, McKenna Griffiths, Morgan Hackart, Tajanea Hackett, Maddison Haggerty, Dylan Hall, Madison Handy, Alyssa Harbaugh, Bowdie Harlan, Alexandra Harmes, Holly Harnish, Clayton Hartman, Justin Hartz, Makenna Hartz, Jesse Hash, Emma Heffley, Peyton Heisey, Jeremiah Hendrix, Makaela Henry, Kevin Hernandez-Garcia, Joel Hernandez-Paz, Alyssa Hershey, DaVonte Hess, Victoria Hess, Wendall Hess, Jeremiah High, Lillian High, David Hnasko, Gianna Hoffman, Brendan Hohman, Dylan Hollywood, Ryan Horner and Kaden Hunt.

Also, Clorissa Jackson, Timothy Jackson, Hudson Jean, Molly Johnson, Preston Johnson, Sarah Johnson, Danielle Jones, Katherine Jones, Parker Keares, Rachel Keenan, Ryan Keenan, Alexis Kellogg, Nathan Kelly, Dylan Kenny, Kayla Ketchum, Philip Kettering, Ashley Kilgore, Joshua Kimble, Landen Kimmet, Dylan King, Mark Kirui, Taylor Klahr, Cassidy Kline, Julian Knight, Tressa Knowlton, Derek Knudson, Veronica Krause, Drew Krauss-Griswold, Megan Kurtz, Starr LaDow, Paul Layton, Morgan Leakway, Jordan Lee, Lauren Lefever, Hunter Leigey, Emma Leister, Sydney Lelit, Tayler Leonard, Dane Leong, Katherine Lindsley, Alexzander Lopez, Aubrey Lowe, Nathanie Lutz, Casey Magee, Guernel Marcellus, Sebastian Marshall, Treasure Marshall, Carlie Martin, Johanna Martin, Joseph Martin, Wesley Martin, Alexis Mattern, Declan McCarthy, James McGarrigle, Mickenzie McLucas, Mahki Mejias, Mahayla Meyer, Troy Milholin, Ashley Miller, Colin Miller, Destiny Miller, Faythe Miller, Ethan Minnich, Jordyn Mitchell, Joshua Moore, Emma Morgan, Aaron Moyer, Kyleigh Muckle, Grant Mueller, McKenna Murphy, Seth Murray, Bridget Myers and Clay Myers.

Also, Shyane Neff, Brooke Newberry, Stella Newman, Mary Oldham, Jarred Oleszczuk, Sebastian Oliveras, Vincent Padurano, Lily Palacio-Lewis, Margaret Parsons, K'Nyaw Paw, Lillian Penepacker, Cole Penkunas, Mailliw Perez, Natalie Pha, Juliette Phillips, Stephanie Pini, Maria Poliski, Ashtyn Price, Broden Price, Meghan Quinn, Hunter Reed, Heaven Refford, Madeline Reider, Makahila Rentas, Caydin Rihn, Amelia Risser, Angelena Rodriguez, Porcelain Rodriguez, Camille Rohr, Leeann Runkle, Delaney Russell, Madhuri Sakrudkar, Vaughn Samii, Payton Sauder, Yanna Sayevskiy, Grace Scarborough, Salvador Segura, John Seibert, Alexander Sensenig, Kadin Sensenig, Blair Shaffer, Haley Shaver, Braedyn Sheaffer, Zoe Sheppard, Evan Shertzer, Zachary Shertzer, Lucy Shettel, Tyler Shillady, Dylan Shreiner, Haydn Shreiner, Brandon Sload, Princess Smith, Carter Snavely, Corbin Snavely, Johnathan Snyder, Mylin Snyder, Matthew Soslow, Xavier Spencer, Carson Stauffer, Zoe Stauffer, Tai Stern, Alyssa Stevens, Eric Stewart, Malorie Stockbauer, Tyler Stoltzfus, Henry Stover, Sarah Striebich, Jaylee Stringham, Morgan Stuhltrager, Alex Swan and Joseph Sweigart.

Also, Grace Taylor, Luke Taylor, Nicholas Taylor, Lauren Thompson, Mariah Thompson, Amanda Tiedeken, Dylan Tobey, Laikyn Trimarchi, Brina Uhlin, Piper Van Dore, Samantha VanBrookhoven, Daegen Vazquez, Alicia Velasco, Dezarae Velasquez, Isabella Velez, Dylan Volpone, Ava Vulopas, Marcus Wachira, Matthew Waltz, Luke Wealand, Amber Weaver, Audrey Weaver, Jasmine Weaver, Liliana Weidman, Abigail Weiss, Grant Wenger, Joshua Wenger, Kirsten Wenger, Marenthia Wentzel, Allyson Wetherhold, Charles Wickenheiser, Eden Wickenheiser, Sierra Wilcox, Sierra Wimer, Allana Winters, Olivia Wissler, Kelsey Wolfe, Matthew Woolley, Chase Yarberough, Nakaiah Yeaglin, Daniel York, Lorin Youndt, Bailey Young, Elizabeth Young, Emily Zahn, Hannah Zartman, Brandon Zeiset, David Ziegler, Alexa Zimmerman, Brianna Zimmerman and Megan Zook.