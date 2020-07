Solanco High School held its virtual commencement June 5.

The graduates are:

Eveny L. Achuff, Dylan Adams, Rachel L. Adams, Alaina Renee Albright, Sarah Elyse Alexander, Colin Althoff, Gabriel P. Altland, Gavin M. Altland, Sean M. Amaya, Caroline Clarice Arrowsmith, Dalton S. Bailey, Heather Ashley Baker, Patrick Robert Berkowich, Evelyn Grace Billings, Daniel Bird Jr., Brandon J. Bleacher, Jenna Louise Bleacher, Andrew J. Borkowski III, William Thomas Boyle, Namir M. Bradley, Benjamin Thomas Brandenberger, Adin J. Breckbill, Michaela L. Brenneman, Mackenzie Jaline Britigan, Luke G. Brown, Alexander Buitron, Jorge Burgos, Spencer T. Burrell, Michael A. Carey, Jr., Jared T. Carnrike, Dylan Michael Carpenter, Chad V. Carter, Michael Carter, Rashawn Chad Carter, Brett Cauler, Angelo P. Ceccarani, Vanessa Lynn Chanthongthip, Lillie Grace Church, Noah Clanton, Hailey Clark, Dalton Clare, Aaron L. Combs, Madison Diana Coulbourne, Nicholas Lorenzo Cozzone, Daniel Craig, Holly Anna Cunningham, Tristan Curry, Christina Rose Cylc, Bryleigh M. Daily, Brandon Daniel-Morales, Brisly Diaz, Clinton Jay Dickens III, Gabrielle Elizabeth Dolan, Jenna Renee Dombach, Jennifer Dominguez, Hope Nicole Dosch and Cherokee Marie Doubts.

Also, Shelby E. Egan, Nathan Eller, Jack Patrick Evans, Ryleigh Anne Ferrari, Joshua Alan Firlein, Benjamon Tate Fisher, Lily Ann Fisher, Jenna C. Frey, Blaine D. Geis, Austin A. George, Alexandra Glomb, Guy F. Glowitz Jr., Hannah Groff, Savannah Rayne Haga, Evan K. Hastings, Andi Haynes, Hunter Heisler, Patrick Henley, Jalen Henry, Daniel Herr, Kellyanne Hershey, Michael Jack Hertzler, Kenneth R. Hess, David I. Hileman, Kaitlyn N. Himelright, Leah A. Huyett, Angelyna Jesalyn Jackson, Peyton Jennings, Anthony Johnson, Rachel Anne Johnson, Nicholas A. Jones, Michael R. Keefer Jr., Ethan Lee Kelley, Gabrielle Keys, Caden Nelson Kilgore, George King, Ian Kirk, Kalvin O. Kowal, Katlyn Krauskop, Anna Kreider, Nicholas A. Kretzing, Nicole Elizabeth Kudia, Carlos LaBoy, Keirra N. Laird, Gabriel C. LaMonaca, Olivia Evan Lantz, Chesley Ledesma, Victoria Leonard, Nicholas R. Louthian, Kylee Lugo and Lay La Ly.

Also, Aaliyah Sage Martin, Sage Angenett Martinez, Michael Payton May, Mikayla McCamant, Madeline M. McDonald, Mia Nicole McDonald, Brian Aidan McNamara, Michaela May McWilliams, Karla Joselyn Medina, Dominick Michael Messano, Brandon Metzger, Stephanie Lynn Metzger, Natalie K. Mohler, Nathaly Jesabel Molinarez, Yeison Raul Morales Gonzalez, Kate Stephania Morales, Mike Morales Roblero, Yaneli Morales Roblero, Alyssa Nicole Morrison, Anthony Mosley Jr., Katlyn Elizabeth Mulford, Tristan Murry, Mercedes Nadal, Isaac Thomas Nadu, Karlee S. Neff, Noah Edward Neff, Alexa Brianna Nettke, Nathanael Neuhauser, Katelyn Louise Nolan, Jacoby Norton-Mendez, Makayla Marie Ottinger-Morrison, Destiny Marie Palka, Charrish N. Palmer, Trent M. Patterson, Logan Thomas Peace, Ella R. Peiffer, Joshua Peinhardt, Elisa R. Perez, Patrick W. Petersheim, Marissa Lynn Pfeffer, Taylor M. Pfeffer, Chad M. Phillips, Joshua David Pope, Amber Pownall, Robert Prozzillo, Alondra P. Quinonez, Lorena N. Raker, Ilynd N. Rapant, Alyse J. Rapini, William Reed, George C. Reese, Pavel V. Reshchykovets, Marvin Revolorio Morales, Kaiden Lee Rhoads, Jessica Lauren Richardson, Katelyn Galina Ringenary, Claribeth Rivera Ortiz, Isabel L. Robinson, Christopher Roblero, Camilo Rodriguez, Gavin Romish, Gavin Michael Root, Angelique Marie Roten and Mackenzie L. Roth.

Also, Donna May Sabado, Tyler Scott Sadler, Sean Salisbury, Joshua M. Sample, Christian T. Sampson, Adriana Enid Santiago Vazquez, Makayla Lynn Schaeffer, Jared Kent Scotten, Tyler Mason Scotten, George Ambrose Sensenig, Anthony B. Serrano, Emma N. Sheets, Joshua T. Sheets, Toby David Sheets, Carlos J. Shillenn, Cheyanne R. Shotts, Benton Rollin Shumaker, Hans David Siegrist, Lucas Slack, Alyssa A. Slickers, Mikala L. Smith, Jacob Smolik, Luke J. Snyder, Reilly Scott Sollenberger, Lesly D. Sosa Mazariegos, Alexis Soto Gonzalez, Rustin Spangler, Jeremiah Spilker, Jeremiah Q. Stanton, Gavin Isaac Steely, Skylar Steely, Jessica A. Steiner, Sophia Steinhauer, Raleigh Donnan Strang, Abigail L. Swope, Tyler J. Syphard, Nicole L. Taylor, Reyse G. Taylor, Caleb R. Tipton, Asha-Marie Torres, Kameryn J. Trimble, Grady C. Unger, Teague Daniel Unger, Emma Urbine, Joseph F. Vandegriff V, Indica Lynn Vincent, Robert Zackary Vincent, Austin J. Wade-Woods, Karolyn K. Wagner, Tyler Wagner, Hannah Evelyn Walters, Rebecca Clair Waltman, Joshua Scott Walton, Aidan Quinn Ward, Alexander Weaver, Ryan Weaver, Todd Welk, Ariana Nyree Westmoreland, Bailey Willis, Gavin Winder, Skylar M. Wise, Luke Withers, Rachel K. Witmer, Sydney E. Wolf, Nicholas Yannutz, Adam Yoder, Alana M. Yoder, James Donald Zellers and Benjamin Zook.