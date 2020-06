Penn Manor High School held a virtual commencement ceremony May 28.

The ceremony can be viewed at youtube.com/playlist?list=PLHh9vvqKg6bKsp6aMYXeY4NyXnqT6qsT8.

The graduates are:

Leila M. Abbas, Grace Elizabeth Acord, Alayna Kay Adams, Damian David Allman, Yeuris Almonte Sena, Kyle G. Ament, Alexander J. Anderson, Lindsey G. Anderson, Anna Aston, Ryan Auen, Miriam J. Badri, Nicholas T. Baker, Anna May Barbusca, Nicholas J. Barker, Katelyn Ann Barrett, Trevor J. Barrett, Isabelle Wendy Barton, Cheyenne Baughman, Joshua Bawell, Michael Beamsderfer, Adelyn Clara Beans, Noah Kennedy Beatty, Brandon L. Berlingeri, Shane Beyer, Grace Evelyn Bibus, Raine Nichole Blevins, Raekwon Q.M. Blye, Thomas G. Bonnici, Harold Leroy Boynes, Matthew Brandt, Jenavive Star Brearley, Victoria G. Brody, Austin Brown, Cody Brown, Sydney M. Brunner, Ryan John Buchwalder, Chad Barry Buffenmyer, Reid Allen Buffenmyer, Peyton Lee Burgess, Ashley Noelle Burkett, Gregory L. Burrows, Isaac D. Campbell, Ian Thomas Carper, Leila N. Carson, Isis Kristal Casiano Perez, Haley M. Castline, Caleb Cedeno, Lucas S. Charles, Kumar Chauwan, Liban Worku Chibssa, Olivia Anne Chipriano, Varinh Dillion Chum, Julie Ann Elizabeth Claar, Anthony J. Clare, Kale Clayton, Zachary James Cole, Jocelyn Nevaeh Collazo, Rachel L. Collison, Darby L. Conrad, Eduardo J. Contin, Adrelis Marie Cordova Miranda, Jenavis N. Cruz, Ryan I. Cruz, Kolbe Culbreth and Ian W. Cummings.

Also, Eh Dah, Ryan Van Dang, Stephen Craig Daniels, Gavin Charles Davidson, Wade G. Dean, Kathryn Oilang Debelbot, Adam Denlinger, Madeleine Frances Denlinger, Brenden Shane Desmond, Alexander Eugene Detter, Kristin E. Deutsch, Sirr L. Diehl, Hunter Allen Downs, Dennis C. Drennen, Jr., Alexis Sabrina Duffy, Malachi Eaves, Doyle Lee Ebersole, Marshall C. Ebersole, Ian Robert Eby, Thomas E. Eby, Jiel Jacob Echavarria, Tiana Rae Edwards, Whitney Ann Eichelberger, Ke'Cza V. Ellis, Jennifer Rebecca Eppley, Colton Alexander Esbin, Daniel Lee Eshbach, Ethan Darin Esterly, Aidan J. Farmer, Grace Anne Fellenbaum, William A. Fellenbaum, Ryan D. Fidler, Jolene N. Fields, Jenna Mae Fisher, Paul Michael Fogell, Daniel Webster Foltz, Liam J. Forrest, Max Ralph Forrey, Destiny Rose Fox, Riley J. Fox, Timothy Francart, Mary Frey, Angela Marie Frola, Edward W. Fry, Justine Karen Monya Fry, Kennedy A. Funk, Emilee Furnier, Logan R. Gable, Aaron Philip Gale, Garrett L. Garber, Domingo J. Garcia, Eric J. Garcia, Tristen Gaulden, Kingston Gearhart, Savannah Hope Gebhard, Joshua W. Gerlach, Joshua Phillip Gibson, Benjamin Gomez, Geovann J. Gonzalez, Trevor Michael Grassel, Charles A. Graupera, John Hunter Gray, Meghan Alexa Greenawalt, Connor William Grimecy, James R. Groff, Kearstin Groff, Maiya Groff Marlee, Elizabeth Groft, Angel Gutierrez, Jolie M. Haertter, Ryan Christopher Hahn, Madelyn Harnish, Diana P. Harris, Owen W. Harris, John William Harrold, Ella Renee Hart, Bassam Maher Hattar, Rain Taylor Haun, Kiersten Paige Hean, Jackson J. Heiney, Tyler J. Heiney, Morgan N. Heitland, Madison Grace Henry, True Brian Herbert, Timothy Christian Hermansen, Jadyn Elisabeth Hess, Kylee Ann Hess, Madison C. Higgins, Ethan M. Hine, Abigail F. Hoback, Quinn A. Hoffer, Kathleen E. Hoffman, Sara Jayne Hollinger, Jackson E. Hostetter, Thaddeus Maris Huber, Cody J. Hurlburt, Graylin M. Hyson, Andreas David Ison, Dylan R. Jacyszyn, Cara E. Jandzio, Masyn R. Jones, Bryce D. Julian, Katharyn Kauffman, Tianne M. Keen, Devon A. Keene, Seretta M. Kelly, Jordyn B. Kendig, Benjamin S. Kettering, Nirmala Khanal, Jordan J. Kibler, Morgan A. Kidger, Cienna Lene Kimmet, Sheridan L. Kinser, Keelan Anne Kirchner, Austin M. Kolb and Kylie A. Kreider.

Also, Shea P. Lafferty, Catherine L. Lane, Rylee N. Leakway, Mya Rachel Lefever, Logan A. Legenstein, Brady S. Lehman, Kollin M. Lehr, Victoria A. Leon, Isaac J. Leshok, Emily Elizabeth Long, Bronte N. Loos, Samuel Anthony Lutter, Daniel J. Mader, Hailey E. Magill, Pariket Mahapatra, Miakiya O. Maldonado, Kole T. Marley, Stephen A. Marquette, Adam T. Martin, Cameron Martin, Jared Martin, Ayshaya Lea Martinez, Joel E. Martinez, John Manuel Martinez, Josenlly Martinez, Alexandra Sophia Martino, Jaden Isaiah Matias, Connor J. Mayers, Mackenzie Jennifer-Gertrude Mayzum, Emmanuel B. Mbokolo, Kayla M. McCormick, Matthew R. McCune, Brenna L. McDevitt, Oscar Lyle McDonah, Brennan McFall, Catherine Renae McMahan, Brianna Lauren McMichael, Devin McNeal, Javin Lee Meisenbach, Chad Mendenhall, Daelyn Paige Mendenhall, Delaney Michelle Mercado, Jayvin O. Mercado Rodriguez, Malachi T. Michael, Isaac Seth Miles, Dylan Miller, Izabella S. Miller, Kayla M. Mills, Madalyn C. Minnich, Riley T. Mitchell, Joel A. Modesto, Kaylee Elizabeth Molyneux, Crystal M. Morales, Hannah Elizabeth Morrison, Shane A. Mosley, Alex Hunter Mowery, Sonja Jade Mowery, Jolie Lynne Moyer, Jared L. Musser, Muhab A. Mustfa, Nathanial James Nash, Morgan L. Naylor, Gavin Makenzie Neuman, Jonathan Nieves Melendez, Jr., Jonathan M. Offord, Jr., Jacob T. Onderdonk, Daniel D. Orlick, Abbie Mia Overdorf and Abigail Elizabeth Overmeyer.

Also, Isabella N. Pabon, Joadel J. Pabon Quiñones, Julia R. Paitsel, Frank Hagen Pannell Jr., Enuad R. Patrocino Antuna, Kaden Scott Peart, Anthony Jacob Perez, Natavia Analydia Perez-London, Emma-Li G. Peters, Jagger T. Peters, Bethany Joy Pettis, Ha Cam Nhung Phan, Charissa Margaret Phillips, Autumn Pickel, Ryan T. Pierce, William Raymond Purdum, Andrew Steven Pursel, Matthew E. Rafter, Maria I. Ramirez, Taylor L. Reading, Diamond Rockell Rebman, Derek Reinmiller, Jariel Reyes, Marco S. Rezkalla, Sabrina Rose Rineer, Audrey Chenelle Ritchie, Ally N. Rittenhouse, Jaimen A. Rivera, Juan Lucas Gustavo Rizo-Patron, Sierra Jade Roark, Melvi A. Rodriguez, Giovanni Desis Rogers, Owen Gregory Rohrer, Dominic John Roma, Alexander Darwin Roth, Nichole Mae Rudy, Kathyara Ruiz-Badillo, Jaedyn Christian Rush, Jimmy J. Russell, Kaitlyn Marie Russell, Lismaries C. Sanchez-Cruz, Angalisa Sandell, Zane D. Sanders, Jr., Anthony Louis Santiago, Ajalae Gabrielle Schmidt, Taylor M. Schneider, Nicholas Scholer, Ashley Grace Seiger, Charlotte Amelia Selman, Lauren M. Sensenich, Olivia G. Shaffer, Janabi Sharma, Adeline G. Shenk, Paige Elizabeth Shertzer, Carissa Josephine Shirk, Kyle Edward Shoff, Lauren M. Shroyer, Briana Nicole Shyver, Jacquelyn Rae Siar, Henry L. Sikora, Fikir H. Simegn, Michael Allen Singer, Joshua Robert Skadal, Abigail H. Smith, Bailey N. Smith, Colin R. Smith, Hannah Louise Smith, Jessica Smith, Anais Soto, Leila Maeve Stallings, Madison Taylor Stallings, Ashanti J. Stanfield Jr., Kaitlyn Shae Stauffer, Allison H. Steele, Hannah E. Sterling, Reed P. Stevenson, Barret Owen Stoltzfoos, Summer J. Stone, Kailey E. Stoner, Madison Q. Straub, Jordan P. Stum, David Andrew Stutzman, Adalyn Grace Swanson, Charles Q. Swarr, Jason Swarr, Hannah Elizabeth Sweda, Mason K. Sweigart, Anuj Tamang, Ethan T. Teaman, Darius A. Terry, Aja Mae Thome, Camila Torres, Ethan Torres, Jose Luis Torres Jr., Leilani Torres, Anthony E. Turner, and Morgan E. Turner.

Also, Edward Valentin, Nasir Vazquez Camara, Brayan O. Vazquez Lugo, Carlos D. Velez Concepcion, Frederick B. Vogel, Mary Anna Vozzella, Jackson T. Wagner, Aubrey Marie Wanger, Julie K. Ward, Hannah Elizabeth Watts, Benjamin T. Weaver, Melissa Nicole Weaver, Garrison Joseph Webster, Shayna Marie Welch, Katelyn M. Welsh, Daimar A. Wesley, Sophia Anne Wesolowski, Annalea R. Wilson, Ashlynn N. Wise, Connor T. Witmer, Lindsey Brooke Witmer, Johnathan D. Wright, Nicolas Wright, Cole Thomas Yecker Aaron Yoder, Ian James Young and Jordan Zimmerman.