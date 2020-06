Mount Calvary Christian School held its commencement May 30 at the school’s soccer field.

The graduates are:

Taegan Akers, Mackenzie Rebekah Baughman, Anna Ainura Bert, Malika Elizabeth Bert, Hansen M. Crick, Harrison McCoy Crick, Son Dang, Brennen Eshleman, Naomi Lynn Ewing, Kelly Garcia, Isaac Grab, Ava Hatfield, Grace Sophia Hilsher, Jack Hilsher, Ella Grace Hixon, Hao Yang (Roy) Hu, Joshua Humbert, Dakota Lamb, Brie Alexis Lehman, Lindsay Evelyn Nicklas, Kurt Nick Ottaway, Sara Elizabeth Ottaway, Allyson Pietsch, Nathan Robinson, Samuel Robinson, Jonah Eugene Rutt, Lily Michala Shaeffer, Caleb Shaffer, Daniel C. Smullen,

Chip Stambaugh and Haley Elizabeth Witmer.