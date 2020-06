Lititz Christian School will hold its commencement ceremony July 18 at the school.

The graduates are: Adam Cai, Jack Christner, David Elsner, Harris Englehart, Jackson Esbenshade, Kierra Flahive, Ethan Gerard, Anna Huber, Katie Kauffman, Alex Kim, Jabez Kreiser, Isaiah Lapp, John Lawler, Cassie Lee, Sunshine Lewis, Isabella Light, Jansen Martin, Elijah Padulese, Megan Schlegel, Kdyn Stout, Dasany Torres, Janna White and Jimin Yun.