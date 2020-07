Lancaster Catholic High School will hold its commencement July 15 at the high school stadium.

The graduates are:

Grace Ann Abel, Hope Amanda Abel, Susanna Marie Avis, Liam Patrick Badger, Daniel Jeremy Baksh, Zaniah Nain Banks, Nicholas Thomas Barb, Bryce Mathew Behmer, Liam Andrew Besecker, Peter Bernard Bilson, Jillian Grace Bradley, Lauren Kathryn Brezina, Gabrielle Anna Bruno, Kolbe Augustine Card, Oliver Bennett Chairs, Nuo Chen, Zhijian Chen, Da Hae Chung, Brandon Jake Collins, Mary Frances Connolly, Alexis Luis Cruz Jr., Grace Marie Davies, Gabrielle Elizabeth DeTrempe, Genna Grace Diller, Anthony Emilio Dominguez, Michael Ryan Dougherty, Kevin Joseph Draeger, Shutong Duan, Uyen Thao Duong, Jack Fitzgerald Elliot, Jaime Regina Ely, Victor Manuel Fallas III, Bernadette Marie Fertal, Severiano Christopher Flores, Matthew Dennis Flynn, Carrington James Frick, Aidan Taylor Frymoyer and Elizabeth Brittingham Fulton.

Also, Zitong Gao, Kameron Nashon Garcia, Henry Thomas Gartley, Bedei Joy Gbala, Nathaniel James Giles, Margaret Rooney Grasberger, Carmen Elena Guzmán, Kathryn Elizabeth Haefner, Lauren Adela Hagan, Jeffrey Tobias Harley Jr., Evan Riley Hart, Kaylor Anne Haug, Austin Anthony Helm, Bryanna Tyshea Hicks, Katherine Ann Hollister, Rachel Faustina Houser, Matthew Mikel Idoeta, Dylan Ormond Joachim, Emily Ann Julg, Denzel Munga Kabasele, David Kabemba Kamwanga, Todd Michael Kauffman, Kathryn Theresa Keane, Matthew George Keebler, Jenna Lanae Keller, Aaron Joshua Kern, Sydney Rose Kirchner, Oliver Alain Klemmer, Mariah Mary Kocher, Melanie Rose Krady, Martha Joy Lapp, Arianna Josephine Larsen, Hailey Morgan Legenstein, Seung Min Lee, Claudia Nicole Linkey, Elizabeth Jane Lobeck, Erica Grace Loiseau, Zachary Shane Luthy, Rachel Anna Mahoney, Christopher Donald Martin, Maria Katherine Martin, Marlia Jade Matters, Anna Josephine Mayer, Peter Thomas Mester, Andrew James Miklos, Zygmunt Anthony Mikula, James Michael Mikulski, Angel Martin Milflores-Huerta, Kathleen Mae Miller, Gavin William Morales, Anne Christine Morris, Nicholas Dean Moyer, Amanda Elizabeth Anne Mueller and Kenneth Conrad Murphy.

Also, Leila Anne Navickas, Joseph Van Nguyen, Andrew Philip Nicklaus, Zoe Zodl Orihuel, Mya Charlotte Palmieri, Ormari Perez-Abreu, Cassandra Lynn Peris, James Joseph Pointer, Anthony Thomas Prisco, Angeline Marie Rann, Brynn Renee Rathsam, Sommer Jade Reeser, Kelixa Rivera, Sarah Leanne Roach, Caroline Martina Rogers, Frankie Jonathan Ruiz, Irving Allen Ruiz, Katherine Marie Sahd, Angelle Saldua San Jose, Austin James Sauer, Margaret LaRue Scarff, Hannah Grace Schmidt, Cassandra Lynn Schusko, George Albert Seibert III, Peyton Christopher Sheaffer, Anthony Michael Sivillo, Leanna Christine Smith, Matthew David Smith, Riley Erin Smith, Tyla Janae Smith, Alexandria Mae Snyder, Ziyi Song, Sophia Lara Sponaugle, Daniel Travis Stahovich, Alexander John St. Denis, Gavin Michael Sullivan, Jisela Teron, Calan Liam Titus, Alexander Michael Vazquez, Jingyi Wang, Tianxiang Wang, Louisa Jean Water, Raymond Arden Wells III, Ian Paul Witkowski, Runxin Wu, Jiyang Xu, Qinyue Yang, Yining Yang and Matthew Steven Zeamer.