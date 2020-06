Garden Spot High held its virtual commencement June 4.

The graduates are: Gianluca Addorisio, Yoshi Allen, Natalie Apgar, Anna Armbruster, Aaryon Arroyo-Ortiz, Angelyk Asencio, Melissa Atanasio, Michael Atanasio, Keyla Barreto, Abigail Benedick, Rebecca Bilger, Joshua Blain, Brett Blankley, Mason Boley, Destiny Bonilla, Joseph Boyd, Virginia Boyle, Dalton Brendle, Jordan Brenneman, Jeremy Brown, Trinity Brubaker, Nichole Bryson, Francesca Bucci, Thuyen Bui, Hallie Butler, Maria Cancelli, Zachary Carvalho, Elizabeth Charles, Elijah Clark, Dylan Coblentz, Brady Conroy, Deyaneira Cortes Colon, Dylan Crego, Nicholas Criss, Mark Dariychuk, Sophia Darling, Trent Delp, Ethan Devine, Sabrina Dickson, Alexander Diedrich, Natalie Donatelli, Kayla Duncan and Lauren Duncan.

Also, Elise Eberly, Ethan Eberly, Brylan Eberly, Brielle Eby, Robert Echavarria, Natalia Echavarria Parra, Mykenzie Eichelberger, Kiersten Ellsworth, Ashly Daniela Escalante Morales, Giannicola Ferrarelli, Danielle Field, Drew Finkey, Kayla Fletcher, Nolan Fletcher, James Floyd, Colby Forrester, Kylie Fox, Ruby Fox, James Frantz, Sierra Friel, Aaliyah Galarza, Anthony Garcia, Ella Gatto, Gunner Gehr, Sophia Ghee, Anastasija Gligorevic, Michael Golub, Aaron Good, Micah Good, Ethan Good, Paxton Graybill, Alexis Green, Lauren Greenawalt, Jasmin Groff, Jordan Groff, Joshua Groff, Emely Grullon, Alexis Hackel, Elle Hallquist, Kendra Halpin, Kendall Halsey, Erna Hamzic, Kelly Harpel, Karlee Hartman, Ethan Hellberg, Adam Hershey, Kate Hershey. Zane Hess, Joshua Hicks, Matthew High, Lindsey Hollinger, Cassidy Hoover, Adam Horning, Daniel Horning, Hannah Hostetler, Mataya Hostetter, Trae Hunsecker and Daniel Hurst.

Also, Cole Iddings, Parker Johns, Alona Kapuza, Emily Karreman, Shawn Kay, Jason Kearse, Ryan Keller, Westleigh Kennedy, Cameron Killinger, Samantha King, Devon King, Wayne Kramer, Rachel Krisovitch, Edbert Laboy, David Lapp, Miriam Lazcano-Camacho, Corey Leaman, Patrick Looper, Jalyza Maldonado, Ian Marquis, Amanda Martin, Blake Martin, Charles Martin, Daniel Martin, Kelly Martin, Kyle Martin, Logan Martin, Marjory Martin, Silas Martin, Thea Martin, Victoria Martin, Cody Martin, Joseph Martin, Sarah Mayers, Savannah McCollum, Mary McConaghy, Alexis McFadden, Maximus Mercado, Dalton Millard, Aaron Montoro, Duahli Moua, Jenna Muttik, Edward Myers, Mitchell Nguyen, Alexander Nieves, Dustin Olson, Baylee Palmer, Aubrielle Patton, Jarrett Pereira, Elvira Pereyaslov, Alan Perez, Deanna Phillips, Connor Plank, Tye Poehler, Dominick Pompilii, Adam Prokay and Azayah Pugh-Cook.

Also, Hannah Ravert, Damon Ream, Braden Reel, Owen Reich, Skyler Reinert, Gabriella Reyes, Richard Ricomas, Evan Rizzo, Jose Rodriguez, Juan Romero, Ivan Ruble, Laura Sauder, Payton Schmidt, Hayley Schmuck, Ryan Schnettler, Jonathan Searle, Autumn Sebastian, Brandon Sensenig, Emily Sensenig, Keegan Sensenig, Julia Sevilla, Mahnoor Shabbir, Clayton Shaffner, Robert Shoemaker, Trevor Shuffelbottom-Snow, Rebekah Sitar, Jared Slagle, Mia Sluder, Delaney Smith, David Souden, Marissa Spacht, Lauren Stillman, Karli Stoltzfus, Kyle Stoltzfus, Emma Stoltzfus, Lindsey Sweigart, Blake Swope, Olivia Taylor, Aislyn Taylor, Chance Taylor, Aaliyah Tennis, Todd Trupe, Allison Usner, Olivia Usner, Nicholas Vafeades, Mikaya Waite, Colby Walton, Vera Wang, Jadon Wardle, Joshua Way, Dwight Weaver, Sarah Weir, Gianna Williams, Rosaleen Witwer, Cassidy Yanarella, Daniel Yang, Nathan Yarnes, Sierra Yartz, Vladimir Yermolov, Domanik Young, Alexey Yudenko, Grant Zeiset and Dylan Zimmerman.