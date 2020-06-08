Elizabethtown Area High School held its virtual comencement June 2.
The graduates are:
Arabella Louisa Albino, Leon Allen, Jr., Kellyn Elyse Althouse, Jared Salvador Alvarez, Karina Irene Anderson, Tia Marie Anderson, Thomas R. Arendt, Mackenzie Alexis Atticks, Talia Giuseppina Aversano, Kyle David Bachman, Abigail L. Barnes, Brianna Elizabeth Barnes, Jesse Bangert, Katrina Rose Barrett, Brandon Bartch, Erin Vanessa Barton, Brody J. Beach, Samuel Sung-Joon Becker, Amber Lee Bender, Sophia Jane Bernhart, Cameron Bevel, Devan Alexander Bickhart, Landen P. Bitner, Amber Lynn Bostdorf, Zelda M. Brooks, Samuel H. Broomell, Lance Brosey, Gabriella C. Brown, Sierra Rae Bucks, Olivia Paige Buller, Blake Ryan Burkey, Madison Paige Elizabeth Burwell, Cameron James Bush, Mikaela Joy Butscher, Hayden Brooke Calaman, Haylee Bree Calaman, Andrew Thomas Carotto, Morgan T. Chalk, Shelby Lynn Chalk, Vicky Chan, Alexandra Michelle Collman, Frank Xavier Colon, Leah Elizabeth Covaleski, Cyrus Alan Craig, Makenzie Lee Cummings, McKenna Irene Dare, Benjamin Thomas Davis, Nathan Davis, Lauren Elyse De Stefano, Anna Xiao Wan DeGoede, Abigail Marie Dehmey, Zachery Aaron Deibler, Steven M. Dixon, Camille Elizabeth Donahue, Krimson Autumn Dougherty, Ashley Paris Driesbach, Lauren Joy Duffitt and Catherine Amelia Duncan.
Also, Madisyn Jane Ealy, Elijah Jeffrey Eberly, Tanisha Elsie Eckerd, Rogan Ardri Steele English, Emily Epps, Dalton Andrew Ethriedge, Adam Cedar Evans, Hannah Rose Fahey, Araya Lynn Fahnestock, Jacob Charles Falcon, Joshua Robert Falcon, Tyler John Faulkner, Alexis Maria Fink, Jonas Michael Fisher, Thomas James W. Fisher, Dayne Christopher Flynn, Cory D. Fox, Susan Jasmine Frank, Kyriana Joy Frantz, Claire Elizabeth Fritz, Michael A. Fry, Katie Marie Funk, Cameron Charles Gable, Autumn H. Gadoua, Daniel Scott Gallaher, Jasmine Celeste Garcia, Vanessa Marie Gardner, Mason David Garman, Camryn Faith George, Samuel R. Gerace, Caleb Dennis Gerber, Molly B. Gerhart, Eric Samuel Gilbert, Gavin Ronan Gilhool, Logan Todd Ginder, Adaline L. Gish, Denilson J. Godinez, Dominic Leo Gomez, Kevin Dylan Gonsalves, Collin Gregory Good, Matthew Goodling, Hanna Grace Gramm, Madison Nicole Graybill, Kamryn Lindsey Greiner, Collin Alexander Groff, Sydney Grace Gunther, Kaiya Noy Haas, Kathryn I. Hackenberg, Logan Thomas Halbleib, Tyler James Adam Halbleib, Robert James Haldeman, Alyssa Marie Hamilton, Mackenzie Jean Hammaker, Kirklin David Hammill-Torres, Rachel R. Handshew, Angela Marie Hanley, Liam James Hanley, Kaeli Brianna Harry, Alexander James Hartman, Sybl Adina Hayes, Kaidyn Heaps, Erin Elizabeth Heffleger, Derek Stefan Heisey, Austin John Helton, Michael Thomas Hensel, Elise Rose Hershey, Ian Philip Hess, Kierra Elizabeth Hinkle, Cole W. Hitz, Haley Rebekah Hoffman, Todd Carl Hooper, Jr., Alicia Christine Hoover, Cayden Patrick Horne, Ryan Francis Horst and Aryanna Angel Hughes.
Also, Kaitlyn B. Jack, Jessica Marie Johnson, MaKenna Lila Keener, Hunter Reiley Keller, James Duncan Keller, Maya Anne Kenley, Lauren Mae Kerr, Dalton Lee Kerstetter, Alyssa Le’Ann Knowles, Max Trever Koehler, Zackery James Kolsovsky, Kadey Autumn Kreider, Marley Ann Kreiser, Jacob S. Larison, Cody Scott Lashley, Logan William Lauver, Nicole Elizabeth Lee, Camryn Michelle Leitzell, Kierstan Alyssa Lentz, Crislynn Mae Lewis, Katelyn Mae Locker, Alexander Jacob Long, Dean Arthur Long III, Caleb Josiah Lord, Ethan M. Lown, Ivy Caroline Loy, Casey Patrick Lyons, Tristan Lee Mabee, Jacoby Keegan Mahone, Lauren Marie Maines, Zachary H. Malone, Aidan Charles Martens, Isaiah Graham Martin, Lauren Mackenzie Masser, Alexis H. Mast, Samuel William Mauray III, Veronica Lyn Mautner, Coleman Nathan McBride, Brianna A. McCaulley, Lakken Mae McConnell, Matthew Thomas McCorkle, Aileen D. McElhenny, Kristen Mae McEvoy, Randy M. McNaughton, JoshuaA. McNitt, Sarah Grace Mehesy, Leighann Marie Melvin, Avery Ryan Merlo, Alexander Johnn Miller, Brittany Elaine Miller, Elayna Leigh Miller, Morgan R. Miller, Sierra Rose Miller, Charles Henry Mitchell IV, Tyler Allen Moats, Reese L. Montgomery, Krystal Myranda Kay Morales, Jacques Noubadoum Mortha, Lydia Joy Moynihan, Emma Marie Musser, Jesse Allen Myers, Joshua Robert Myers, Collin E. Nace, Alyssa Zaylee Nees, Julia Anne Neideigh, Joshua Michael Neidig, Aalijah Gabriella Nelsen, Seth Michael Nelson, Mitchell George Nelson, Alexander Nicholas Nye, Ashley Jo NyeSmith, Elizabeth Reneé Nyveldt, Alex Michael O’Shea, Katelyn O'Toole, Jeffrey Allen Oberholtzer Jr., Brooke Lee Orendorff, James Brian Overmoyer, Matthew Christopher Oviatt and Benjamin William Oyler.
Also, Justice M. Packard, Anthony Joel Pagan, Ryan Gregory Parise, Claire E. Parsons, El Lay Paw, Ray Perez Jr., Michael J. Perrin, Alexander J-O Peterson, Joshua Scott Phillips, Jacob Lee Porter, Joshua Thomas Potteiger, Dustin Blaine Powell, Bwet Psaw, Madison Ann Rae, Matthew Gabriel Ramsey, Jason T. Range Jr., Dylan Alexander Rank, Julia Claire Raybold, Olivia Theresa Reardon, Noah B. Rebert, William Blake Reider, Taylor Nicole Reigle, Dugan Claude Reiman, Madison Taylor Rhoads, Cole Michael Rice, Megan Elizabeth Rider,
Alexis Joel Rosario, Jolynn Renee Rosenberry, Zachary Vaughan Russell, Chance Johnathon Samo, Paulina Sánchez Reyes, Jason Sandoval, Dustin Michael Sauder, William F. Schaffer, Clay Gregory Schatz, Alexander W. Scheetz, Ellen Ruth Schlosser, Colton Daniel Schmidt, Connor Joseph Schramm, Kirstyn Marie Schulze, Sydney Ann Scott, Nathan G. Seeger, Trinity Kay Seigman, Jacob Matthew Sevcik, Drew Jacob Shaffer, Aaliyah Jacquelyn Sharpe, Kaelynn Noel Sheetz, Lauren Elizabeth Shelley, Anastasia Renee Shickley, Kristina Marie Shifflett, Seth James Shoemaker, Jaelynne Kae Shopf, Olivia Grace Shuck, Joseph David Sikora, William Alexander Simmons, Sydney Elizbeth Sloat, Gabriella Grace Smith, Mackenzie Jo Smith, Nicholas Gabriel Smith, Dakota Quinn Snyder, Alexander M. Sowers, Hannah Emilyn Splain, Elijah Earl Stackhouse, Haley J. Stahl, Cameron Donovan Steinhart, Kaylynn Brooke Swanger.
Also, Andrew Jacob Telenko, Kapinga Tema, Emalee Raeshell Templin, Salinna Chu Thach, Ayden Scott Thomas, Liana F. Thomas, James Thompson, Kylie Noelle Tollaksen, Adnan-Mussa Traore, William Messiah Troutman, Aislynn Tweed, Thomas Stephen Uhl, Alicia N. Underkoffler, Malayna Sue Van Winkle, Jacob L. VanderMey, Camir Nichelle Vélez Vargas, Giovanni Mathew Verghese, Anna Rose Wagner, Nicholas Jordan Walton, Aiden Scott Weaver, Katelyn Elizabeth Weissend, Cody Douglas Williams, Madison Lynne Williams, Winston Samuel Williams, Luke Alexander Wilson, Brandon Eugene Witman, Benjamin Richard Wohlbowne, Jordan Douglas Wolf, Gage Levi Woolsey, Ryan J. Yencha, Trevin Charles Ulery Yoder and Hannah Marie Ziegler.