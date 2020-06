Donegal High School held its virtual commencement June 2. The commencement video can be viewed at donegalsd.org.

The graduates are: Gabriel Antonio Alberto, Jeremy Allen Algoe, Jeremy Alexis Alicea Figueroa, Brayton Jay Alkinburgh, Chiara Rita Amato, Maximus Bruce Angeles, Allaura Dawn Arroyo, Emily Mae Ashley, Gage Ceaser Ayala-Ortiz, Rachel Elaine Baham, Logan James Barnes, Kira Joan Barrett, Taylor Mackenzie Barton, Grace Linda Baszner, Kiera Shae Baughman, Drew Thomas Bechtold, Abbigail Lynn Beck, Andrew David Bedwell, Denise Anne Behrens, Zackary C Bleacher, Eryka Kathleen Ann Boahene, Katiana Niome Bonhomme, Elizabeth Anne Bonitz, Conner Avery Brackbill, Khloe Ninashaka Brotzman, Zachary Aiden Brown, Nathan Beau Brubaker, Ian Grant Buchmoyer, Brandon James Buckius, Aaliyah Marie Burkhart, Austin Jay Bury, Blake Andrew Butt, Robert Francis Carroll, Jennifer Diane Chobanoff, Marika Ann Cleveland, Jadin Austyn Joseph Cochran, William Anthony Coco III, Diana Isabel Contreras, Thomas Eugene Cook, Makayla Catherine Cox, Christopher Michael Cretella, Adam Zane Dagostino, AbbyRose Dannecker, Dale Jordan Davis, Jose Antonio De La Cruz, Ryan Howard Dearborn, Ella Margaret DeBruin, Lydia Beth DeBruin, Joseph Nicholas Slava deVitry, Brooke MaKenzie Diehm, Mason Kiel Dodds and Sarah Elizabeth Dukeman.

Also, Kimberlyn Rayn Ebersole, Kathryn Grace Eckman, Zackery William Emswiler, Leea Nicole Enck, Emily Grace Eshleman, Brionna Michelle Fackler, Dylan Scott Farmer, Marissa Ashtyn Michelle Farmer, Jansen Edward Flohr, Connor Matthew Flory, Avery Lloyd Ford, Jaliya Terese Ford, Joseph Michael Fox, Peyton Douglas Frederick, Kailey Hope Frownfelter, Hailey Jo Fry, Rachel Elizabeth Fuhrman, Ariana Lynn Garcia, Oliver Alexis Garcia, David Jeremy Garner, Kaylee Marie Geesey, Aubrey Alyssa George, Lorelai Paige Getz, Noah Oden Gilbert, Marina Hany Gindy, Kevin Giron, Olivia Mackenzie Giron, Tanner Scott Gohn, Gabriel Alejandro Gonzalez, Jaden Alexandria Gonzalez, Nicholas Emanuel Grady, Megan Nicole Grasser, Betty Grillo, Jacob Robert Groff, Isaac Breneman James Gruber, Grace Marie Haas, Kaci Nicole Halbleib, Makayla Marie Halbleib, Sydney Nicole Hamm, Hannah Grace Harner, Moses Elijah Hawley, Jessica Lynn Hebbe, Madelyn Anne Heidlauf, Austin Michael Heim, Elizabeth Rose Herr, Philip Clarence Guy Herzog,

Carrie Mae Hess, Austin James Hollinger, Zoe Renee Horst, Dylan Lee Hottenstein, Jacob Alan Houck, Sarah Nicole Hougasian and Jaymee Elizamarie Hynes.

Also, Matthew Tyler Jackson, Eileen Anais Javier, Eve Angel Jeffries, Nathanael Caleb Jenney, Gabrielle Elizabeth Jones, Ta'Aliyah Onyae Jones-Roberts, Filipp-Remy Kanegene, Noah Charles Karichner, Caleb James Keath, Hunter Van Kehr, Corey Vincent Kendig, Kieran Gerad Kramer, Zachary David Kridler, Kylee Ann LaChapelle, Blake Robert Leed, David Ryan Leed, Zachary Kent Leid, Sarah Abigail Leidich, Gianna Michelle Lewis, Vicky Liu, Kelsey Renee Long, Jessica Lynn Louv, David Young Luttman, Ian Noll Marcelo, Harley Dakota Martinez, Alan James McCarty, James William McKean, Meghan Sarah McLaughlin, Monica Leanne McNaughton, Wyatt Jeffery Meserole, Cassidy Mae Messick, Aydan Nicholas Miller, Lydia Carolyn Miller, Megan Jennifer Myers, Julia Ann Mylin, Paige Rebecca Nein, Sierra Lorraine Neiss, Anthony Robert Clark Noble, Nathan Francis O’Donnell, Owen Cooper Ollar, Omar Armando Ortiz, Byron Rene Osorio-Juarez, Timothy William Overmeyer, McKenna Isabella Palmer, Nupoor Parag Patel, Gabriella Noel Peiffer, Joshua Miguel Perez, Kenneth Picart Jr. and

Xavier Robert Prudhomme.

Also, Pearl Raven Hailey Ramos, Noah Edward Read, Lexington Rose Reed, Stephanie Renee Reider, Zachary Eric Reisinger, Brianna Alexsandra Rodriguez, Isiah Antonio Rosado, Connor Austin Ruhl, Marina Nasim Saad, Hayden Nathaniel Sanchez, Benjamin Wayne Sanders, Juan Carlos Santiago-Cruz, Gage Hunter Sauder, Morgan Alyssa Saunders, Darrian Parker Schaeffer, Kayla Nicole Schatz, Kristen Nicole Scheuing, Hunter James Schlaybach, Katelyn Skye Renae Schwab, Mitchell Ryan Scordo, Morgan Alexandra Sheaffer, Emma Louise Shelly, Tara Bernice Moran Shelton, McKenzie Paige Shenigo, Olivia Ann Yingst Shenk, Jacob Thomas Shoemaker, Erica Noel Shonk, Emily Mary Shreve, Matthew Philip Sillitti, Alexis Marie Slimak, Emily Ann Sload, William Michael Small, Ryan Patrick Smith, Storm Tiana Spackman, Jaina Nicole Spatola, Talya Renee Spenla, Ryan Michael Stalnecker, Sarah Elizabeth Stapf, Peter Clark Steinkamp, Claire Louise Stoviak, Logan Michael Stynes, Patrick Corbett Summers, Skyye Simone Sumpter, Mason Slade Swisher, Jace Marin Taylor, Isabella Lynn Thom, Olivia Carolyn Tomlinson, Azriel Dorothy Troutman, Olivia Christine Umholtz, Nikolas Giovanni Vinelli, Devin Christopher Wagner, Matthew Jonathan Wallace, Korbin Avery Walmer, Gavyn Andrew Robert Waltemyer, Abby Nicole Weber, David Lewis Weems, Hannah Nicole Werner, Aedan Michael Wilkinson, Sky Jessica Williams, Mitchell Joseph Wilson, William Van Wissler,

Kayla Morgan Witmer, Angela Christine Wood, Amaya Nichole Woods, Jaden Mathew Zellers, Michael Ikaika Zettlemoyer and Ryan Timothy Zuch.