Dayspring Christian Academy will hold its commencement Saturday, July 11, at the school.

The graduates are: Anne Balmer, Lititz; Seth Bednar, Denver; Ross Cochran, Atglen; Joseph Engle, Lititz; Richard Erk, Mount Joy; Carly Groff, Conestoga; Stephanie Horst, Lancaster; Goldfinger Johnsons, Lancaster; Gwyneth Knolle, Columbia; Alyssa Longenecker, Conestoga; Emma Lukowski, Columbia; Kate Myers, Lancaster; Zachary Rabold, Refton; Alyssa Shuman, Ephrata; Luke Slabach, New Providence; Bryanna Still, Talmage; Daniel Stoltzfus, Lancaster; David Stoner, Lancaster; and Victoria Straub, Millersville.