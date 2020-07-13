Conestoga Christian School will hold its commencement July 17.
The graduates are:
Evan Beebe, Matthew Brantzeg, Joshua Camac, Hongwei “Kevin" Chen, Olivia Cicali, Spencer Colón, Morgan Englerth, Emmalyn Adela-Dorie Foxx, Zachary Thomas Fulton, Olivia Faith Gavin, Jonathan Christian Hansel, Alexander Paul Italiano, Zachary David Johnson, Sieun Kim, Haley Ann Lebermann, Eliza Ann March, Evan Nathaniel McFarland, Westin Scott Moore, Samantha Lynn Nace, Kalyn Rose Nyce, Nathan William Paff, Luke Alexander Provenson, Bailey Marie Reiff, Montana Amara Schwinn, Aaron Jacob Shirk, Taemin Um, Ethan MatthewWayman, Lindsey Annette Weaver, Xiang "Will” Wem, Emily Ruth Wenger and Adrianna Jayne Zook.