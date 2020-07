The Coalition of Homeschoolers Across Lancaster County will hold its commencement Saturday, July 18.

The graduates are: Mark Aldefer, Gloria Asper, Anna Breneman, Adalie Burgard, Jordan Carvalho, Olivia Conover, Ashtyn Eaves, Olivia Ebersole, Julia Ann Eichrost, Zachary Esh, Karissa Anne Gattuso, Kara Elizabeth Gil, Miranda Gonzalez, Seth Griffitts, Ashley Groff, Charles Ray Haddon III, Elizabeth Hase, Hannah Hurst, Abigail Imchen, Bethany Kao, William Ray Keller III, Jordan Kieffer, Cameron Lauer, Noah McNece, Anissa Mohler, Malachi Munn, Maria Nguyen, Julia Osman, Bethany Schrom, Taryn Stauffer, Madelynne Walker, Savannah Walker, Vanessa Weidner, Elise Westhafer and Amanda Zook.