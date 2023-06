College news

Dean’s list

Area students were among those who earned dean’s list honors for the spring 2023 semester at York College of Pennsylvania. They are listed with their hometowns. Adamstown — O’Brien Byrnes, Tyler Cloud. Atglen — Sean Foster. Bainbridge — Catherine Perry. Columbia — Jacob Ayala, Julia Jones. Conestoga — Julisa Batista, William Briegel Jr., Camryn Thorne. Denver — Julia Milligan. Elizabethtown — Chloe Bomgardner, Grace Elder, Joannis Garcia Rivera, Logan Ginder, Madison Graybill, Michael Hensel, Lara Hummer, Allison Lowell, Zoe Myers, Autumn Nyesmith. Ephrata — Anthony Gomez-Garcia, Julio Pioquinto. Gap — Allison LePrell. Honey Brook — Tate Miller, Cody Ross. Lancaster — Giovanina Bell, Emma Conner, Mihret Haile, Bailey Post-Raeburn, Cassadi Sangrey, Benjamin Steinhart, Logan Stevenson. Landisville — Matthew Drenchko. Lititz — Montana Habecker, Katherine Jeanes, Savannah Jordan, Natalie Kreider, Tate Landis, Kyleigh Muckle. Manheim — Trevor Beck, Carly Herr, Taylor Herr. Marietta — Kate Barrelle, Jaymee Hynes, Evan Stehman. Maytown — Madaline Long. Millersville — Marlee Groft. Mohnton — Nicholas Fioravante, Bethany Ruoss. Mount Joy — Logan Fry, Alexander Lewis. Mountville — Branden Goromaru. New Holland — Rebecca Cox, Kassidy Hollinger. Nottingham — Montana Lockhart. Oxford — Nathaniel Mcdowell. Paradise — Hailey Yothers. Peach Bottom — Jenna Bleacher. Quarryville — Hanna Rudick.

