College news

Dean’s list

Area students were among those who earned the dean’s list for the fall 2022 semester at York College of Pennsylvania. They are listed with their hometowns. Adamstown — O’Brien Byrnes, Tyler Cloud. Atglen — Sean Foster. Bainbridge — Brooke Geyer. Columbia — Jacob Ayala, Nyla Nell, Katie Ness. Conestoga — Camryn Thorne. Denver — Julia Milligan. Elizabethtown — Grace Elder, Jordyn Evans, Joannis Garcia Rivera, Logan Ginder, Michael Hensel, Lara Hummer, Emily Louie, Allison Lowell, Zoe Myers, Autumn Nyesmith. Ephrata — Julio Pioquinto. Honey Brook — Cody Ross. Lancaster — Reagan Ansel, Macy Bechtel, Giovanina Bell, Emma Conner, Rania De La Mar, Kirsten Geib, Jenna Groff, Mihret Haile, Pooja Kapur, Sarah Mendizabal, Mason Norris, Janna Oyola, Bailey Post-raeburn, Cassadi Sangrey, Logan Stevenson, Megan Stoltzfus, Arianna Williams-Elmer. Lititz — Lauren Drost, Katherine Jeanes, Savannah Jordan, Natalie Kreider, Alexa Landis, Kyleigh Muckle, Jasmine Weaver. Manheim — Trevor Beck, Kaitie Ciano, Taylor Herr. Marietta — Kate Barrelle, Evan Stehman. Maytown — Madaline Long. Millersville — Marlee Groft. Mohnton — Bethany Ruoss. Mount Joy — Logan Fry, Alexander Lewis, Ryan Rupp. Mountville — Branden Goromaru. New Holland — Rebecca Cox. New Providence — Georgia Ewing. Nottingham — Montana Lockhart. Oxford — Amie Malone, Nathaniel Mcdowell, Anastasia Rzucidlo. Paradise — Hailey Yothers. Peach Bottom — Jenna Bleacher. Quarryville — Hanna Rudick. Willow Street — Holly Wagner.

