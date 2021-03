College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2020 semester at the University of Delaware, Newark, Delaware. Akron — Kathryn Schwartz. Atglen — Charles Hoober, Kristen Reece. Brownstown — Sydney Bouder. Conestoga — Danielle Althouse, Nicholas Fafel. Denver — Sarah Megivern. East Petersburg — Brooke Gaenzle, Ryan Petery. Elizabethtown — Nicole Hetrick. Ephrata — Angeline Rann, Sydney Reiff. Honey Brook — Jessica Hagenow, Summer Kehl, Valerie Simmet. Lancaster — Mark Battle, Joshua Blacker, Brendan Bowen, Alexcia Bryant, Amelia Cope, Mitchell Daneker, Emily Eichenlaub, Mia Files, Luke Granbois, Chad Haiges, Colson Hunt, Tyler Kurtz, Casey Littrell, Cara Mahoney, Casey Martin, Laura Morrison, William Newkirk, Alyvia Pauzer, Suchita Ramachandra, Alexandra Schaffer, Kathryn Sigafoos, Olivia Umstead, Olivia Vranich, Maya Zagari. Lititz — Kaylie Beale, Samantha Frontz, Mickayla Harris, Marley Ketchum, Jonathan Martin, Braden Rishell, Spiro Schramm, Lauren Wolf, Katelyn Young. Manheim — Curtis Crymes, Thomas Davis, Melissa Grube, Samantha King, Melanie Krady. Mount Joy — Patrick Beaudoin, Grace Miller. New Holland — Maximus Mercado. Nottingham — Jacob Wise. Oxford — Joshua Arnold, Elizabeth Bailey, Estevan Bedolla-Lara, Joshua Bunel, Jeb Darhower, Reagan Dolinger, Jacob Hewes, Marissa Maffei, Nicole Scott, Noah Sperratore. Pequea — Margrette Gress. Reinholds — Brock Gingrich, Miguel Prysakar, Stephen Ranck. Stevens — Racquel Hackman. Strasburg — Aron Possler. Willow Street — Hanna Garber, Julianna Garber.

