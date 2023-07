College news

Dean’s list

Area students were among those named to the honors lists for the spring 2023 semester at Pennsylvania College of Health Sciences.

Student’s earning a spot on the president’s list with a 3.95 GPA or higher are listed with their hometowns.

Akron — Jasmine Howard.

Atglen — Mackenzie Sheeler.

Blue Ball — Alyssa Dosch.

Cochranville — Leah Skrabak-Martin.

Columbia — Mackenzie Burke.

Denver — Rachael Vazquez-Colon.

Elizabethtown — Stephanie Irvine, Kayla McEvoy, Zachary Minneci.

Ephrata — Michelle Cundiff, Emily Folker, Aspen Leed, Amanda Nolt, Taylor Zimmerman.

Honey Brook — Taylor Ober.

Landisville — Benjamin Zazo.

Lancaster — Cyannie Coronado, Serena Derosa, Gabrielle Fuertes, Deyanira Gonzalez, Danielle Heisey, Drew Hikes, Caitlin Huxtable, Sophia Kilby, Ajla Kladusak, Lydia Liew, Shiloh Mcgaha, Carly Mcgregor, Nicole Myers, Lauren Polhemus, Michael Raush, Brianna Reidel, Karissa Rusinko.

Leola — Jose Gonzalez-Villegas.

Lincoln University — Sarah Carr, Angela Fidanza, Naomi Richards.

Lititz — Olivia Bolettieri, Jamecia Miller, Sabrina Rovenolt, Melissa Rowe, Braedyn Sheaffer, Brian Struck, Preston Weaver, Melissa Welch.

Manheim — Heather Landis, Nickea Metzler, Tenaya Metzler, Abigail Ritter, Jessica Shipkowski.

Marietta — Abigail Brady.

Middletown — Sierra Packard.

Millersville — Ruth Hershey.

Mount Joy — Daria Kolesnik.

New Holland — Maria Turney.

New Providence — Jarid Tanguy.

Nottingham — Alena Testerman.

Oxford — Hannah Bahls, Idalis Coleman.

Parkesburg — Victoria Angelo.

Peach Bottom — Kara Cundiff.

Reinholds — Abigail Weaver.

Ronks — Allison Carbo, Lydia Rohrer.

Willow Street — Brynne Baker, Jennifer Brown, Allyson Dull, Carolyn Musser, Victoria Thomas.

Wrightsville — Christopher Deibler, Jenna Worley.

Students earning dean’s list honors with a 3.5 GPA or higher are listed with their hometowns.

Adamstown — Anthony Ziolkowski.

Akron — Janelle Bradford, Schwartz Claire.

Columbia — Lauren Brommer, Taylor Rome.

Denver — Autumn Fritz, Margaret Hackman, Alexis Heft, Brooke Henne, Brooke Rathman.

East Earl — Andrea Echavarria, Madalyn Hurst, Kyleigh Spilker.

Elizabethtown — Cayla Barlett, Ava Bell, Davielle Brigman, Megan Fisher, Diana Florez Cajiao, Caitlyn Floyd, Nicole Glaus, Grace Hooper, Corie Hynicker, Blessing John, Ingiany Johnson, Camryn Leitzell, Madhu Prasai, Heather Secord, Jocelyn Shaffer, David Shank, Matthew Smedley, Laura Spahr, Chloe Tollaksen.

Ephrata — Emma Grande, Kristen Homan, Melissa Hornberger, Dakota Hurd, Dilcia Ortiz-Almonte, Lexie Reinhold, Jacob Welsh.

Honey Brook — Alexis Benner, Deana Gorgone.

Kinzers — Lynn Colyer, Cheyenne Glick.

Lancaster — Lizbeth Abreo, Mariam Adoum, Elizabeth Asante, Ibsitu Asbaa, Megan Badovinac, Mackenzie Bechtold, Heather Bentley, Madeleine Bua, Nicole Calderon, Jacqueline Castro Perez, Max Castrosqui, Realina Colon, Alexandria Connors, Kaylyn Cuff, Nicole Damino, Paige Denlinger, Yodalis Diaz, Ebba Dinka, Dora Dorcelin, Maggie Floyd, Lauren Forte, Ban Fru, Deanna Gosling, Jamilyn Groft, Jazmin Guzman, Mesay Hailu, Emma Hatch, Mackenzie Heiser, Carolyn Hollister, Jennifer Hooven, Sarah Horst, Nedjine Jean, Blessing John, Melita Johnson, Susan Kangethe, Ellie Kready, Linda Lane, Tiffany Ly, Aaron Macnamara, Joshua Macnamara, Joseph Marschka, Savannah Masker, Travis May, Kate Meise, Mena Metias, Kolyanna Mimnall, Alyssa Molloy, Masengu Mpunga, Sarah Murphy, Ginette Mutombo, Ariana Naugle, An Nguyen, Shelby Nguyen, Alexandria OConnell, Jandiel Ortiz, Sydney Palmquist, Cole Paulin, Florence Petit-ton, Jonathan Pipitone, Victoria Popielarski, Josephina Pruitt, Corinne Querry, Melvin Rayford, Tiffany Redden, Raquel Rivera, Lisbel Rodriguez, Samantha Seidle, Hayden Shertzer, Pamela Smith, Brielle Stoltzfus, Supattra Sutter, Jennifer Tepale-Gomez, Morgan Valle, Sarah Vanderwende, Kaknika Viset.

Landisville — Theresa Louie, Pierrine Tebie.

Leola — Sarah Alqudsi, Tanena Binder, Paige Boyd, Gianna Carbone, Maureen Everwine, Micole Hoover, Nkaujhmoob Lor, Angelle San Jose.

Lititz — Erin Battaglia, Honey Dew, Olivia Dickerson, Brittany Forsythe, Izabela Hartenstine, Laura Meisl, Alyssa Peters, Kristen Stauffer, Catie Troutman, Amie Vazquez.

Manheim — Bridget Allen, Brandi Godshall, Lydia Hershberger, Brianna Kaczor, Elisha Latkovich, Autumn Swope, Alexis Wakefield, Heidi Walker.

Marietta — Haley Bream, Jaclyn Brocious, Courtney Geary, Renee Jackson-Rodriguez, Sable Nye, Nupoor Patel, Lauren Yoder.

Maytown — Rose Morgan.

Middletown — Erica Harlacher, Tiler Hurst.

Millersville — Madison Ditzler, Jada Dow, Renee Eshbach, Kristalyn Groff, Baraka Milonde, Brent Rothermel.

Morgantown — Olivia Clayton.

Mount Joy — Emily Barr, Alaska Bruneau, Brooke Denlinger, Ashley Hauck, Rachel Pierce, Alaina Zeager, Meg Zell.

Mountville — Thomas Eckman, Catherine Frick, Concetta Huslin, Kerry Nguyen.

Narvon — Adrienne Gehman.

New Holland — Florence Dini, Alyssa Miller, Kirsten Shade, Bryan Stern.

Oxford — Jeana Calibey, Abigail Cummiskey, Gabriela Orozco, Nancy Orozco , Holly Rasmussen, Kevin Torres-Garcia.

Parkesburg — Daniela Lopez, Maura Parker.

Peach Bottom — Emma Ebersole, Tiffany Hazelwood.

Pequea — Alayna Kauffman.

Quarryville — Emma Curtis, Brittany Lewis, Kayla McCauley.

Reinholds — Jennifer Martin.

Stevens — Joanna Tso.

Strasburg — Ashley Firestone, Madison Hollinger.

Terre Hill — Diana Redcay.

Willow Street — Lauren Breneman, Kaylani Hernandez, Austin Thomas.

Wrightsville — Taryn Kelly.

