Area students were among those named to the honors lists for the fall 2022 semester at Pennsylvania College of Health Sciences. Students who earned the president’s list with a 3.95 GPA or higher are listed with their hometowns.

Blue Ball — Alyssa Dosch.

Denver — Emily Kiser, Brooke Rathman, Rachael Vazquez-Colon.

Elizabethtown — Brody Beach, Stephanie Irvine, Zachary Minneci, Chloe Tollaksen.

Ephrata — Jacob Welsh.

Lancaster — Halle Burk, Carleigh Denlinger, Jamilyn Groft, Drew Hikes, Sophia Kilby, Ajla Kladusak, Shiloh Mcgaha, Carly Mcgregor, Victoria Popielarski, Daniel Rembish.

Leola — Jose Gonzalez-Villegas.

Lititz — Jamecia Miller, Alyssa Peters, Melissa Rowe, Brian Struck, Catie Troutman, Melissa Welch.

Manheim — Nickea Metzler, Tenaya Metzler, Abigail Ritter.

Millersville — Jada Dow.

Mohnton — Sarah Mortimer.

New Holland — Alyssa Davis.

New Providence — Jarid Tanguy.

Nottingham — Alena Testerman.

Parkesburg — Victoria Angelo.

Willow Street — Victoria Thomas.

Wrightsville — Jenna Worley.

Students who earned the dean’s list with a 3.5-3.9 GPA are listed with their hometowns.

Adamstown — Anthony Ziolkowski.

Akron — Claire Schwartz.

Atglen — Mackenzie Sheeler.

Brownstown — Milani Morales.

Columbia — Lauren Brommer, Emmanuel Karpathios, Brad Murphy.

Conestoga — Carly Groff, Maria Wright.

Denver — Ashley Good, Gabrielle Hagy, Alexis Heft.

East Earl — Sara Eby, Madalyn Hurst, Tiffany Mendenhall.

Elizabethtown — Davielle Brigman, Mckenna Dare, Megan Fisher, Nicole Glaus, Cathryn Grove, Blessing John, Elisabeth Jones, Hannah Miller, Camille Piper, Madhu Prasai, Ingiany Rivera, Heather Secord, David Shank, Matthew Smedley, Timothy Spears.

Ephrata — Dana Battle, Naishka Duvert, Beverly Fleming, Emily Folker, Melissa Hornberger, Dakota Hurd, Aspen Leed, Christina Martin, Kirk Modesett, Rachel Nelson, Amanda Nolt, Andrea Tilahun, Sam Tlumach.

Honey Brook — Taylor Ober.

Lancaster — Lizbeth Abreo, Megan Badovinac, Ana Bitts, Taylor Burk, Jacqueline Castro Perez, Max Castrosqui, Cyannie Coronado, Nicole Damino, Paige Denlinger, Serena Derosa, Yodalis Diaz, Rhodnadgie Este, Morgan Fahey, Ban Fru, Deyanira Gonzalez, Deanna Gosling, Jazmin Guzman, Cody Haines, Alyssa Harrell, Kylie Hauenstein, Mackenzie Heiser, Danielle Heisey, Jennifer Hooven, Johnny Huynh, Lynda Huynh, Emily Ibarra, Blessing John, Melita Johnson, Susan Kangethe, Anel Kokic, Emma Lawson, Lydia Liew, Anne Loose, Aaron Macnamara, Joshua Macnamara, Joseph Marschka, Kate Meise, Christina Mejia, Mena Metias, Masengu Mpunga, Sarah Murphy, Nicole Myers, Ariana Naugle, Merle Oberholtzer, Ashley Orlando, Cole Paulin, Jonathan Pipitone, Lauren Polhemus, Michael Raush, Melvin Rayford, Raquel Rivera, Karissa Rusinko, Jennifer Salvador, Aubrey Smith, Pamela Smith, Kersten Stefanick, Brielle Stoltzfus, Tobechi Thomas, Lizza Torres, Morgan Valle, Brittney Vazquez.

Landisville — Pierrine Tebie, Alexis Verden, Benjamin Zazo.

Leola — Tanena Binder, Gianna Carbone, Micole Hoover, Nkaujhmoob Lor, Angelle jos San Jose.

Lincoln University — Naomi Richards.

Lititz — Bryan Armstrong, Abigail Beatty, Olivia Bolettieri, Honey Dew, Brittany Forsythe, Nicole Martin, Laura Meisl, Sabrina Rovenolt, Jessica Rutter, Abryana Sanchez, Amie Vazquez.

Manheim — Bridget Allen, Emma Brosey, Tameassa Eckert, Brandi Godshall, Brianne Heiserman, Juanita Herrera, Lydia Hershberger, Elisha Latkovich, Jessica Shipkowski, Brittany Stoll, Heidi Walker.

Marietta — Abigail Brady, Haley Bream, Jaclyn Brocious, Brian Moore, Nupoor Patel.

Middletown — Erica Harlacher.

Millersville — Madison Ditzler, Ruth Hershey, Baraka Milonde.

Mohnton — Elizabeth Ciceron.

Morgantown — Savannah Madonna.

Mount Joy — Alaska Bruneau, Daria Kolesnik, Hannah Murphy, Amy Ryan, Haley Shaub, Meg Zell.

Mountville — Thomas Eckman, Concetta Huslin, Jasmin Schlossman.

Narvon — Adrienne Gehman.

New Holland — Nkauj Pha, Kirsten Shade.

Oxford — Hannah Bahls, Nancy Orozco, Gabriela Orozco, Holly Rasmussen, Kevin Torres-Garcia.

Paradise — Kriscel Wright-Marrero.

Parkesburg — Aliena Ferrante, Daniela Lopez, Maura Parker.

Peach Bottom — Emma Ebersole, Tiffany Hazelwood.

Quarryville — Emma Curtis, Kendal Janssen, Kayla McCauley.

Ronks — Allison Carbo, Lydia Rohrer.

Stevens — Theresa Lintner.

Strasburg — Ashley Firestone, Autumn Swope.

Willow Street — Brynne Baker, Lauren Breneman, Jennifer Brown, Allyson Dull, Kaylani Hernandez, Austin Thomas.

Wrightsville — Christopher Deibler, Taryn Kelly, Katherine Lehman.

