Dean’s list

Area students were among those named to the honors lists for the spring 2022 semester at Pennsylvania College of Health Sciences. They are listed with their hometowns.

Named to the president’s list with a 3.95 GPA or higher are the following students.

Columbia — Natalie Bourne, Brad Murphy.

Denver — Breanna Burkholder, Emily Kiser, Brooke Rathman.

Elizabethtown — Davielle Brigman, Courtney Brown, Zachary Minneci, Jocelyn Shaffer, Laura Spahr.

Ephrata — Amanda Nolt.

Gap — Andrew Ross.

Lancaster — Bailee Armold, Taylor Burk, Carleigh Denlinger, Tamra Douglas, Jamilyn Groft, Danielle Heisey, Madison Higgins, April Iverson, Ellie Kready, Mary Lehman, Marissa Peticca, Claudia Smith, Karyn Starr, Kendra Tishhouse, Bethany Weber.

Leola — Kayla Martin.

Lincoln University — Rachael Baker, Sarah Carr.

Lititz — Nancy Bachelder, Abigail Beatty, Bryanna Dissinger, Caleb Musser, Michaela Shelton.

Manheim — Nickea Metzler, Tenaya Metzler.

Marietta — Maria Rosas, Mark Sadler.

Middletown — Courtney Carr.

Millersville — Ruth Hershey.

Mount Joy — Samantha Dobler, Amy Ryan.

Mountville — Kristen Hollinger.

Narvon — Adrienne Gehman.

Nottingham — Alena Testerman.

Parkesburg — Aliena Ferrante, Robin Zuba.

Peach Bottom — Alexis Jackson, Ashley Spangler.

Reinholds — Daria Kolesnik.

Willow Street — Brynne Baker.

Named to the dean’s list with a 3.5 GPA or higher are the following students.

Adamstown — Alesha Frank.

Akron — Riley Simmons.

Atglen — Mackenzie Sheeler.

Bainbridge — Morgan Miller.

Cochranville — Hope Peppernick.

Columbia — Kendall Arment, William Aviles, Lauren Brommer, Megan Helsel, Candice Webster.

Conestoga — Sydney Leakway.

Denver — Tara Brenner, Ashley Good, Margaret Hackman.

East Earl — Sara Eby.

Elizabethtown — Jenna Brantley, Araya Fahnestock, Angela Harris, Blessing John, Elisabeth Jones, Olivia McCurnin, Elijah Myers, Andrew Ogilvie, Zachary Rank, Ingiany Rivera, Matthew Smedley, Alaina Zeager.

Ephrata — Alexis Adams, Beverly Fleming, Emily Folker, Micole Hoover, Aspen Leed, Mackenzie McDonald, Kirk Modesett, Rachel Nelson, Ariel Tobias, Yue Wang, Breanna Wingenroth, Natalie Zimmerman, Taylor Zimmerman.

Holtwood — Taylor Mardis.

Honey Brook — Taylor Ober.

Kinzers — Cheyenne Glick.

Kirkwood — Julia Wade.

Lancaster — Abdullah Alshahrani, Taylor Amico, Howard Barker, Marissa Baylor, Melody Benner, Joy Bhatti, Ana Bitts, Jacqueline Castro Perez, Cyannie Coronado, Emily Cummings, Paige Denlinger, Serena Derosa, Amanda DeSanctis, Christina Dombach, Amanda Dorsey, Maggie Floyd, Glorymer Gonzalez, Erica Goppold, Kaitlyne Guest, Jessica Gustafson, Jazmin Guzman, Lori Hagen, Cody Haines, Amy Haines, Mackenzie Heiser, Charlotte Henry, Lillian Hoke, Jennifer Hooven, Cate Huxtable, Emily Ibarra, Addison Karasch, Evan Kerstetter, Ajla Kladusak, Sarah Lamb, Candace Leaman, Tyler Leber, Victoria Lorusso, Marilyn Lynas, Idriss Mariam, Adin Martin, Travis May, Carly Mcgregor, Sirenda McNece, Christina Mejia, Mena Metias, Nicole Myers, Cody Ness, Shelby Nguyen, Merle Oberholtzer, Brooke Oneal, Rose Petit, Florence Petit-ton, Josephina Pruitt, Corinne Querry, Michael Raush, Tyler Rhoades, Haley Rineer, Karissa Rusinko, Alison Stauffer, Allison Steele, Supattra Sutter, Jennifer Tepale-Gomez, Lizza Torres, Sarah Vanderwende, Kaknika Viset, Brett Walker, Paige Weaver, Bethlehem Worku, Maggie Xiong.

Landisville — Benjamin Zazo.

Leola — Dustin Bawell, Tanena Binder, Gianna Carbone, Jose Gonzalez-Villegas, Makayla Harting, Nkaujhmoob Lor, Angelle jos San Jose, Cyani Wylie.

Lincoln University — Madeline Gote, Naomi Richards.

Lititz — Olivia Bolettieri, Zavier Cuevas, Olivia Dickerson, Brittany Forsythe, Izabela Hartenstine, Madison Leakway, Taylor Maxwell, Ashley McClune, Laura Meisl, Jamecia Miller, Becca Muller, Abryana Sanchez, Braedyn Sheaffer, Catie Troutman, Samantha Vanbrookhoven, Preston Weaver, Alexis Zimmerman.

Manheim — Brandi Godshall, Brianne Heiserman, Lydia Hershberger, Heather Landis, Victoria Mendez, Jessica Shipkowski, Ann-Marie Witherspoon.

Marietta — Jessica Dombach.

Middletown — Erica Harlacher, Tiler Hurst.

Millersville — Renee Eshbach, Kristalyn Groff, Brent Rothermel.

Mohnton — Corey Lucas, Hannah Roth.

Morgantown — Kaylee Welch.

Mount Joy — Alaska Bruneau, Elisabeth Detz, Lauren Fox, Ashley Herman, Caitlin McGlinchey, Lily Redcay, Cassandra VanScyoc.

Mountville — Nicholas Globig, Brianna Kroplesky.

Narvon — Bailey Coon.

New Holland — Alyssa Davis, Florence Dini, Kirsten Shade, Jessica Stern.

Nottingham — Veronica Belmont, Christopher Colletti, Stephenie Zdrojewski.

Oxford — Hannah Bahls, Gabriela Orozco.

Peach Bottom — Emma Ebersole, Tiffany Hazelwood.

Pequea — Nikita Glass, Nguyen Metzler.

Quarryville — Emma Curtis, Kayla McCauley, Elizabeth Mowrer, Skyla Townsley, Christopher Williams.

Reinholds — Stephanie Bujno.

Strasburg — Madison Hollinger, Autumn Swope.

Washington Boro — Tristin Musser.

Willow Street — Lauren Breneman, Allyson Dull, Jaclyn Harmer, Kaylani Hernandez, Jennifer Karmann, Austin Thomas.

Wrightsville — Kirstie Armold, Christopher Deibler, Tarisa Kelly, Katherine Lehman, Taylor Shank, Jenna Worley.

