College news

Dean’s list

Area students were among those named to the honors lists for the spring 2021 semester at Pennsylvania College of Health Sciences. They are listed with their hometowns.

The following students were named to the president’s list with a 3.95 GPA or higher.

Akron — Shaianna Ebersole.

Columbia — Megan Helsel.

Conestoga — Abigail Groff.

Denver — Laura Sensenig, Sophia Sinyagin, Rachael Vazquez-Colon.

Elizabethtown — Robyn Gill, Cathryn Grove, Kayla McEvoy, Laura Spahr.

Ephrata — Tara Brenner.

Gap — Andrew Ross.

Holtwood — Terri Clair, Morgan Kauffman.

Lancaster — Coby Bushong, Felicia Conway, Carleigh Denlinger, Tamra Douglas, Lorelei Ferre, Maggie Floyd, Ban Fru, Jordan Graybill, Jamilyn Groft, Janelle Grow, Danielle Heisey, Lillian Hoke, Mikayla Horst, Cate Huxtable, April Iverson, Madeline Kentner, Ajla Kladusak, Mary Lehman, Rachel Liew, Victoria Lorusso, Zachary Lukehart, Jessica Lynch, Idriss Mariam, Shannon Maulfair, Merle Oberholtzer, Debora Perez, Samantha Procter, Logan Stevenson, Kirby Strohmaier, Kendra Tishhouse, Kelsie Walborn, Lindsey Walborn, Kaela Witmer.

Leola — Kayla Beiler, Alyssa Raftovich, Eulalia Sanchez-Lutchkus, Sharon Stoltzfoos.

Lincoln University — Sarah Carr.

Lititz — Abigail Beatty, Ellie Clauss, Morgan McLucas, Sarah Popdan, Kayla Rohrbach, Ezra Wenger.

Manheim — Bailey Brubaker, Elisha Latkovich, Tenaya Metzler, Nickea Metzler.

Marietta — Mark Sadler.

Middletown — Erica Harlacher, Erin Stoner.

Millersville — Toby Griggs, Sabrina Livermore.

Morgantown — Megan Grove.

Mount Joy — Marie Albertoli, Lauren Fox, Destiny Wintermyer.

Mountville — Leah Heisey, Kristen Hollinger, Brianna Thomas.

Narvon — Jessica Swisher.

New Holland — Kianna King.

Parkesburg — Amber Donohue.

Peach Bottom — Alexis Jackson.

Quarryville — Amy Whiteford.

Robesonia — Jessica Bachman.

Stevens — Jessica Dieffenbach.

Strasburg — Claudia Baluskie, Katie Riddle.

Willow Street — Rachel Mellinger, Sarah Pick.

Wrightsville — Katrina Hinkle.

The following students were named to the dean’s list with at least a 3.5 GPA.

Adamstown — Madeline Moyer.

Akron — Jennifer Murphy, Riley Simmons, Kelsie Smith.

Bainbridge — Abigail Fosnot.

Columbia — Bailee Armold, Natalie Bourne, Rachel Knighton, Katie Ness, Kiara Reyes Melendez, Jena Skoda.

Conestoga — Maria Wright.

Denver — Ashley Good, Breanna Ingram, Brei Powers, Brooke Rathman.

Drumore — Kristin Spilker.

East Earl — Sara Eby, Adin Martin, Shannon Reiff.

East Petersburg — Kirsten Williams.

Elizabethtown — Astrid Amaya Figueroa, Bethany Balmer, Courtney Brown, Zachary Cain, Moriah Carroll, Araya Fahnestock, Lauren Hottenstein, Keith Krider, Hannah Ogilvie, Andrew Ogilvie, Ingiany Rivera, Ruth Severino Lopez.

Ephrata — David Danilyuk, Beverly Fleming, Haley Gornish, Rachel Linton, Mary Ann Martin, Rachel Nelson, Lexie Reinhold, Jasmynne Rennix, Ariel Tobias, Allison Turner, Yue Wang, Alexis Ziolkowski.

Gap — Mirtha Batista, Madison Shondelmyer.

Gordonville — Hannah Baldauf.

Honey Brook — Ellie Martin.

Kinzers — Mindy Beiler, Cheyenne Glick.

Lancaster — Taylor Amico, Heather Anderson, Megan Badovinac, Howard Barker, Marissa Baylor, Melody Benner, Heather Bentley, Elizabeth Bowman, Taylor Burk, Salima Chaudhry, Christopher Choo, Lexi Clark, Realina Colon, Emily Cummings, Colleen Dai, Serena Derosa, Jordan Devlin, Asia Easton, Julia Elser, Samantha Ernst, Megan George, Tewfik Ghazli, Natali Giourtis, Nikita Glass, Rangers Gonzalez, Melanie Gonzalez, Donna Good, Amy Haines, Caroline Hanna, Samantha Heindel, MacKenzie Heiser, Erin Henry, Madison Higgins, Alison Hollis, Victoria Keefer, Erin Kelly, Leah Kossove, Daiya Lambert, Michelle Laverty, Candace Leaman, Kaitlyn Lien, Lydia Liew, Marilyn Lynas, Caitlin McGlinchey, Sirenda McNece, Nishmarie Mercado, Morgan Miller, Sarah Moore, Nicole Myers, Katie Neiss, Cody Ness, Shelby Nguyen, Ashley Orlando, Rachel Osman, Kimberly Parsons, Nadine Paulson, Joarlyn Perez, Stessie Pierre, Cecily Poindexter, Ashley Quillin, Michael Raush, Billy Rivera, Nitza Rodriguez, Juliana Rotelle, Joshua Saez, Connor Schaum, Neysa Semanchick, Elysia Sola, Karyn Starr, Alison Stauffer, Banita Subedi Poudel, Jennifer Tepale-Gomez, Tobechi Thomas, Lizza Torres, Kaknika Viset, Nichole Wagner, Dana Wasiewski, Bethany Weber, Tiffany Weinsheimer, Bethlehem Worku, Maggie Xiong, Leigh-Anne Yeager, Gabrielle Zangari.

Landisville — J’aime Giaccone.

Leola — Gianna Carbone, Miriam Oberholtzer.

Lincoln University — Taylor Bennett.

Lititz — Raymond Anater, Zachary Bogner, Tina Copenhaver, Amanda Detwiler, Kimberly Gates, Katelyn Good, Robert Hamilton, Rachel Hash, Kelsea Hershey, Ezra Hoover, Jennifer Huffman, Emily Kiser, Madison Leakway, Dietrich Ndegwa, Amber Rothermel, Sabrina Rovenolt, Braedyn Sheaffer, Hali Stoeckl, Catie Troutman, Preston Weaver.

Manheim — Bridget Allen, Jonathan Kalenkoski, Chandler Kurtz, Victoria Mendez, Jessica Shipkowski.

Marietta — Danica Destine, Jessica Dombach, Jessica Duke, Brad Murphy, Sable Nye.

Middletown — Amber Albert, Courtney Carr.

Millersville — Kevin Fritz, Kristalyn Groff, Morgan Patterson.

Mohnton — Amy King, June Lor, Hannah Roth.

Mount Joy — Kelly Arnold, Olivia Crowell, Amber Fox, Ashley Herman, Elisabeth Kreider, Esther Martinez, Amanda Miller, Mary Murphy, Zoi Marie Reiner, Oksana Schademan, Erin Slattery, Savannah Williams.

Mountville — Arianna Beck, Fireweini Gebreab, Nicholas Globig, Keegan Kazokas, Brianna Kroplesky, Ashlea Minnich, Devin Wallace, Jenna Weinman.

Narvon — Bailey Coon.

New Holland — Florence Dini, Katelyn Landes, Logan Martin, Kristen Sweigart.

Newmanstown — Vivian Lattanze.

New Providence — Victoria Lawson.

Nottingham — Christopher Colletti, Joanna Smith, Alena Testerman, Rachel Trout, Stephenie Zdrojewski.

Oxford — Hannah Bahls.

Parkesburg — Aliena Ferrante.

Peach Bottom — Emma Sheets.

Pequea — Nguyen Metzler, Kristi Rineer.

Quarryville — Christy Hood, Elizabeth Mowrer, Naomi Richards, Lauryn Walton, Elizabeth Weaver.

Reinholds — Kyle Hehnly.

Ronks — Lydia Rohrer, Taylor Zimmerman.

Stevens — Kylie Kautz, Alexis Rogers.

Strasburg — Madison Hollinger, Kate Rohrer.

Washington Boro — Alison Binderup, Lauren West.

Willow Street — Lauren Breneman, Kaitlyn Fisher, Kaylani Hernandez, Haley Newton.

Wrightsville — Rosalia Amato, Katherine Lehman, Mckenna Munoz.

