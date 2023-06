College news

Dean’s list

Area students were among those who earned dean’s list honors for the spring 2023 semester at Millersville University. They are listed with their hometowns.

Akron — Victoria L. McPeek, Brian W. Ramsey.

Atglen — Jada L. Morris.

Bainbridge — Mackenzie J. Hammaker.

Christiana — Giovanni P. DiJoseph.

Cochranville — Taryn M. Nardi.

Columbia — Riannah A. Barndt, Alexander N. Breniser, Kaitlyn B. Fischer, Aaliyah M. Jimenez, Collin P. McCarty, Courtney R. Mcclair, Amanda Rivera, Kayla M. Rivera, Alexis M. Smith, Breauna M. Strausbaugh, Olivia P. Warner.

Conestoga — Samantha R. Adelman, Colton A. Esbin, Sonja J. Mowery, Charissa M. Phillips, Lillian G. Szafran.

Denver — Zachary M. Armbruster, Olivia T. Brendle, Jeremiah Figueroa, Darian A. Hauf, Karlie N. Heft, Kaylee A. Kantner, Benjamin Wallace.

Drumore — Nicole L. Taylor.

East Petersburg — Shayla N. Denk, Emily M. Larry, Yongqiu Ou, Julissa M. Rodriguez, Madelyn E. Rohrer, Odette Wakefield.

Elizabethtown — Patrick W. Boyer, Cooper W. Bryant, John D. Cedeno, Jakob C. Gerber, David W. Good, Ian B. Hollinger, Hunter C. Lohmann, Ryan J. Moyer, Sierra R. Reed, Ana M. Santiago, Shawn M. Smith, Hannah G. Sutton, Jocelyn A. Zook.

Elverson — Morgan H. Lennon, Nathan P. Mensak.

Ephrata — Emily J. Aviles, Brayden C. Bowser, Bryan J. Brown, Brett M. Devlin, Serena J. Eberly, Victoria J. Fitzwater, Abigail R. Greenawalt, Abigail G. Hertzog, Eleana K. Hintz, Nicholas R. Hoopes, Crystal Itwaru, John R. Long, Samuel D. Mantsevich, Stephen J. Mays, Nayeli B. Morales, Justin R. Pauser, Yaneris Perez, Josue Perez-Crespo, Cory Rikli, Daysmarie Rivera, Juliana H. Schafer, Haily J. Seifert, Ariana A. Shue.

Gap — Ashley L. Posey, Hunter G. Weaver.

Honey Brook — Maura N. Lane.

Kinzers — Camryn F. Bailey, Nathan J. Heverin, Dale C. Stoltzfus.

Kirkwood — Chad P. Hayes, Amber L. Shoemaker, Andrew T. Stocker, Douglas M. Zook.

Lancaster — Aida Abesine, Skyler D. Aldinger, Leah N. Amico, Joshua E. Amoro, Gloria E. Apolinario Mallqui, Yesenmarie Baez, Stuart W. Barton, Michael L. Basile, Benjamin A. Beattie, Samuel E. Beauregard, Albert J. Beyer, Eshika Bhanot, Megan E. Bixler, Kyle S. Bonene, Kamron J. Brown, Maria I. Bueno Marquez, Bailey A. Casey, Krystina M. Caudill, Sarah L. Charles, Jared R. Chin, Catherine L. Clarke, Kaitlyn M. Colosi, Jonas R. Commero, Katelyn L. Compton, Nevaeh N. Covington, Jerason K. Cruz, Elizabeth M. Deardorff, Nathaniel L. Dick, Anya M. Ditzler, Claire E. Eberly, Thomas E. Eby, Kiersten A. Engle, Sierra M. Englehart, Zachary C. Erb, Tessa F. Evarts, Madison Ferster, Rhiannon M. Flaig, Roudenie Francklin, Kaelin I. Gable, Joseph S. Galvan-Ayala, Mari J. Gangl, Abigail Y. Garcia, Maxwell F. Gaston, Yohannes S. Geleta, Joshua A. Gingrich, Brody P. Glick, Alexandra N. Goldman, Philip D. Gomba, Nyomi Gonzalez-Evans, Garrett F. Groshong, Noah B. Grossman, Ryan C. Hahn, Sean A. Harris, Briana N. Harsh, Olivia J. Hess, Janna Hilliard, Kiley Horne, Taryn N. Hostetter, James B. Hughes, Isabella J. Hurdle, Ozlem Ilgaz, Bethlyne Jean-Louis, Jordan T. Jones, Anastasios Kovack, Leilani I. Krady, Cassandra E. Kreider, Elizabeth A. Landis, Leyshmarie Lizasuain, Elizabeth J. Lobeck, Christopher Lopez-delaCruz, Amber E. Lowery, Kathryn A. Lundberg, Evan P. Magill, Rohan Maharjan, Jared P. Martin, Rachel R. Matto, Christian F. Medina, Scott A. Miller, Punam Moktan, Evelyn G. Morales, Anne C. Morris, Dennis Nguyen, Tommy Nguyen, Heinsel Olivares, Jordan R. Oliver, Erin M. Olson, McChesney O’Neal, Krisn’ R. Parmar, Angel L. Pena-Pabon, Daica M. Perez, Melissa M. Perez, Kyle T. Perreault, Essance Peters, Hailie O. Price, Crosby D. Renninger, Nicolas E. Rivera, Gabriella M. Rodriguez Izquierdo, Guadalupe Rojas, Joshua C. Rushlow, Yamiles Sanchez, Mecca S. Scarborough, Sydney R. Schopf, Jesmary N. Seda, Acelin E. Shelley, Jacob D. Smith, Rebekah Solis, Morgan P. Stauffer, Alexis H. Stengel, Grace A. Stillman, Abagail V. Stone, David A. Stutzman, Oakley S. Swartz, Barok Tekele, Henok Teklu, Bunnak Therng, Richard M. Valverde-Gomez, Destiny A. Vidal, Taylor M. Vulgaris, Sitawa S. Wafula, Andrew S. Wahba, Dakota R. Weber, Mary I. Weiss, Rebekah H. Whiteman, Emma K. Williams, Nicholas G. Wilson, Lauren Yeagle, Cooper W. Younger, Genesis J. Zayas-Garcia, Olivia Y. Zerebilov.

Landisville — Lidya T. Belamo, Caitlin E. Cazad, Aayushma Dulal, Jackson D. Fogel, Anthony P. Rodriguez, Zoe G. Warfel.

Leola — Melissa R. Cabanas, Delanie M. Ouk, Ethan S. Robinson, Clark Strubhar, Julia L. Yetman.

Lincoln University — Matthew P. Daveler, Madison R. Gill, Nyckoli X. Green, Sarah J. Hessler, Tyler N. Keenan.

Lititz — Melanie A. Bess, Rachel Bonner, Julia K. Downs, Breanna H. Enright, Austin Ferguson, Adam H. Glick-Lynch, Kaden J. Griffiths, Sara M. Heavner, Abigail R. Hostetter, Emily R. Huber, Alexis E. Kellogg, Kayla M. Ketchum, Megan E. Kurtz, Morgan K. Leakway, Dane K. Leong, Anthony R. Lutz, Savana R. Martin, Anastasia J. Master, Trinity F. McFarlane, Megan A. Quandt, Olivia R. Quirion, Eric A. Reinhart, Evan J. Scholes, John D. Seibert, Jonah B. Taylor, Brooke A. Thomson, Marissa R. Treibley, Ashley L. Tshudy, Luke F. Wealand, Marenthia L. Wentzel, Elizabeth M. Wicht, Huda Zaman.

Manheim — Habeba M. Bekhit, Nina A. Bonanno, Jennifer L. Dowell, Carrie M. Fitzkee, Kailyn M. Gebhard, Syra Greider, Madison M. Kreider, Emma N. Levitan, Clarke D. Longenecker, Abigail G. Miller, Angelin Nasser, Malia G. Nauman, Rayne T. Nevins, Kathryn C. Passarelli, Abigail R. Smith, Brianna P. Thompson, Rolynn M. Trissler.

Marietta — Shyanne M. Binder, Elliot Q. Cushey, Marissa A. Farmer, Hailey Hess, Dale W. Houser, Ethan M. Kauffman, Kiersten Schuler, Emily M. Shreve.

Maytown — Anne E. Hollinger, Kaylee R. Pfeiffer.

Middletown — Sierra J. Slentz, Caleb B. Springer, Kendall R. Stiffler, Rebecca E. Yeager.

Millersville — Donovan J. August, Steven Barnes, Michael L. Bertoni, Grace E. Bibus, Derrick M. Boyer, Emelia Butler, Allison C. Cook, Claire E. DeVinney, Alexis T. Diehm, Whitney A. Eichelberger, Emma G. Elwell, Marshall D. Feng, Zoe N. Folcarelli, Gabrielle R. Frey, Maeve C. Haines, Tyler J. Heiney, Anna R. Hogsett, Elva M. Hoover, Morgan P. Huber, Devon A. Keene, Ripley A. Lefever, Nanga Lin, Andres M. Lopez, Oscar L. McDonah, Qhayiya Nogoduka, Brianna J. Reitnauer, Delaney C. Reitnauer, Kyle A. Smith, Hannah E. Sweda, Gabriela A. Turner, Peyton E. Wanger, Amanda N. Wolf.

Mohnton — Sarah E. Pacharis, Cassidy L. Quinn.

Morgantown — Steven A. Armstrong, Jane E. Lambert, Dylan Wiest.

Mount Joy — Julie P. Cremins, Brendan J. Donough, Spencer A. Houser, Kamryn E. Miller, Katelyn M. Musselman, Sydney H. Norgaard, Emily J. Patton, Owen V. Weber, Hannah N. Werner, Desire’e S. Whitcraft.

Mountville — Cayla M. Adams, Angeliz M. Diaz, Carrington J. Frick, Ethan Kauffman, Briana N. Shyver, Alexis R. Stanek.

New Holland — Maxwell H. Chapin, Lindsey N. Finkey, Hailey Illes, Jalise S. Lopez, Kayla M. Scritchfield, Annie C. Sensenig, Jack Stoltzfus.

New Providence — Kara J. Armstrong, Dekklan P. Clark.

Nottingham — Alexander Buitron-Zavala, Morgan C. Chapman.

Oxford — Cassandra N. Boesenhofer.

Paradise — Caroline G. Bragg

Paradise — Sydney C. Maier.

Parkesburg — Jenna L. Rutledge.

Peach Bottom — Jenna E. Brown, Jonathan T. Kraynak, Eric J. Moyer, Grace Weaver.

Pequea — Daniel R. Bowman.

Quarryville — Christina R. Cylc, Nicole E. Kudia, Ilynd N. Rapant, Anne G. Russell, James C. Sprout, Hannah E. Walters, Aidan Q. Ward.

Reinholds — Victoria J. Stief, Micaiah N. Weaver.

Robesonia — Charles M. Dobb.

Ronks — Toby O. Good.

Stevens — Kaitlyn R. Myer, Austin M. Sauder, Morgan M. Wilcox.

Strasburg — Colin N. Fry, Alexis Kepley, Taya L. Puffenberger, Grace M. Remollino.

Willow Street — Elena L. Elia, Edward W. Fry, Jacob Immanuel G. Garcia, Sarah J. Johnson, Jacob M. Long, Zachary C. Shelley, Landon B. Teeter.

Wrightsville — Isabella R. Bailey, Jessica L. Beaghan, Carly T. Heindel, Patrick S. Moody, Kayla S. Ross, Haidyn R. Shaffer, Faith M. Strausbaugh.

