Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2022 semester at Milllersville University. They are listed with their hometowns.

Adamstown — Yu Huang.

Akron — Siobhan Cottle, Gavin Grove, Bridgette Hanna, Victoria McPeek, Benjamin Rossi, Oceane Serrano.

Atglen — Jada Morris.

Bainbridge — Mackenzie Hammaker, Gracie Mummau.

Brownstown — Alex Hoangvan.

Christiana — Giovanni DiJoseph.

Cochranville — Walter Jones, Taryn Nardi.

Columbia — Miranda Askey, Riannah Barndt, Sasha Breniser, Cassidy Cook, Alyssa Diffenderfer, Logan Gable, Jeury Garcia Cabrera, Aaliyah Jimenez, Larissa Mann, Courtney Mcclair, Kirsten Reisinger, Jonathan Rivera, Kayla Rivera, Rachel Slough, Olivia Warner, Mitch Williams, Elizabeth Winters.

Conestoga — Samantha Adelman, Zachary Banta, Colton Esbin, Katie Gingerich, Madalyn Minnich.

Denver — Olivia Brendle, Jacob Burke, Kira Denlinger, Katelyn Ebersol, Connor Field, Toby Good, Jordan Leasure, Braxton Lippold, Kayleen Martin, Shelby Robb, Tania Turner.

Drumore — Nicole Taylor.

East Petersburg — Brooke Bechtold, Shayla Denk, Megan Gockley, Emily Larry, Raynelda Mondesir, Matthew Moseman, Yongqiu Ou, Anamarie Reineberg, Madelyn Rohrer, Odette Wakefield.

Elizabethtown — Jada Brown, Emily Gerlach, Heberto Guzman Gonzalez, Jonathan Heisey, Deborah Henny, Jessica Lloyd, Sierra Reed, Ana Santiago, Shawn Smith, Malayna Van Winkle.

Elverson — Morgan Lennon.

Ephrata — Olivia Bernardini, Brady Carper, Elizabeth Duchesneau, Serena Eberly, Victoria Fitzwater, Brigette Garcia, Nicholas Hoopes, Lucia Martin, Brianna Nelson, Benjamin Newhook, Marleigh Oberholtzer, Alexander Ohline, Josue Perez-Crespo, Benjamin Rochow, Katarina Sandell, Juliana Schafer.

Gap — Joseph Kennedy, Alyssa Serianni, Hunter Weaver.

Holtwood — Jessica Smith.

Honey Brook — Julie Capato.

Kirkwood — Isaiah Eshelman, Andrew Stocker, Douglas Zook.

Lampeter — Jeffrey Reese.

Lancaster — Skyler Aldinger, Fatimah Alqudsi, Isabella Altimare, Gloria Apolinario Mallqui, Jeovana Avila Gonzalez, Michael Basile, Alia Batts, Angela Bearinger, Samuel Beauregard, Eshika Bhanot, Kyle Bonene, Aja Bookert, Parker Brown, Torian Buckwalter, Maria Bueno Marquez, Robert Bunning, Sophonie Calixte, Paul Charles, Sarah Charles, Julie Claar, Adam Clark, Ashley Coblentz, Aiyana Colon, Jonas Commero, Samantha Connelly, Nevaeh Covington, John Dehaven, Celeste Dejesus, Riely Delerna Huaman, Ivan Derenoncourt, Sierra Diem, Josephine Dombach, Thomás Augusto dos Santos Claro, Katlyn Dougherty, Claire Eberly, Thomas Eby, Kiersten Engle, Tessa Evarts, Alan Falcon, John-Michael Fallatik, Madison Ferster, Francisco Figueroa Diaz, Rhiannon Flaig, Daniel Foreacre, Cole Forte, Peter Freedman, Justine Fry, Kaelin Gable, Joseph Galante, Mari Gangl, Yohannes Geleta, Timothy Geyer, Joshua Gingrich, Alexandra Goldman, Joshua Greineder, Estir Gries, Garrett Groshong, Christopher Hamlin, Briana Harsh, Aaron Heinbaugh, Janet Hershey, Olivia Hess, Frey Hilliard, Emily Hohenwarter, Kiley Horne, Taryn Hostetter, Isabella Hurdle, Theresa Hurst, Carolyn Keen, Ashley King, Taso Kovack, Leilani Krady, Joshua Kulp, Julia Lambert, Raymond Lanas, Elizabeth Landis, Dennis Lien, Abril Lopez, Amber Lowery, Jared Martin, Marykathryn Martin, Rachel Matto, Veronica McLean, Johanna Mejia Acuna, Eden Miller, Charlotte Molitoris, Marizah Moore, Anne Morris, Gavin Morris, Karina Murcelo, Alison Murphy, Dennis Nguyen, Katherine Nichols, Erin Olson, McChesney O’Neal, Anna Marie Page, Krisn’ Parmar, Melissa Perez, Maria Perez-Camacho, Davit Petrosyan, Katherine Pheysey, Ryan Potter, Sarah Qundes, Crosby Renninger, Elina Riccardelli, Mitchell Rochester, Gabriella Rodriguez, Gabrielle Rudig, Joshua Rushlow, Mecca Scarborough, Morgan Schronce, Jack Schultz, Grant Shaika, Jasmine Shawell, Acelin Shelley, Woosman Sigue, Morgan Stauffer, Sara Stinchcomb, Jenna Stoltzfus, Sierra Stoltzfus, Nayan Sunuwar, Henok Teklu, Bunnak Therng, Jasper Trott, Isaiah Tshudy, Kayla Valentine, Richard Valverde-Gomez, Elijah Vargas, Madison Vaughen, Alexander Vega, Esperansa Vidal, Greta Vieland, Andrew Vogelbacher, Taylor Vulgaris, Miranda Waldvogel, Sophia Walters, Brenden Ward, Logan Weaver, Dakota Weber, Elizabeth Whalen, Emma Williams, Diamani Wimbish, Cooper Younger.

Landisville — Brooke Bowman, Caitlin Cazad, Jackson Fogel, Jordan Groff, James McKinney, Isabella Merced, Frederick Scheel.

Leola — Nichole Behrenhauser, Melissa Cabanas, Ashly Dodd, Melany Escobar, Delanie Ouk, Kayleigh Ragland, Ethan Robinson, Clark Strubhar, Jennie Yang, Julia Yetman.

Lincoln University — Tyler Keenan, Gina Salerni.

Lititz — Conor Adams, Madison Behn, Carolyn Bertrand, Rachel Bonner, Molly Bushong, Lindsey Cammauf, Julia Downs, Breonna Dull, Alyssa Ehrhart, Breanna Enright, Natalie Flory, Sara Heavner, Abigail Hostetter, Alexis Kellogg, Kayla Ketchum, John Knecht, Jett Lauer, Dane Leong, Nanga Lin, Margot Long, Zachary Lucia, Emily MacNair, Savana Martin, Anastasia Master, Caitlin Meehan, Connor Nissley, Megan Quandt, Hannah Reinhart, Camille Rohr, Michael Ruchalski, John Seibert, Alan Snavely, Brooke Thomson, Marissa Treibley, Luke Wealand, Marenthia Wentzel, Wyatt Wingenroth, Hannah Wood.

Manheim — Nina Bonanno, Jennifer Dowell, Kailyn Gebhard, Hanna Ingold, Allysen Leber, Joshua Longenecker, Abigail Miller, Kamryn Miller, Alexis Nauman, Malia Nauman, Rayne Nevins, Amanda Richardson, Annisa Saengdara, Nina Saengdara, Stephanie Sauder, Logan Sensenig, Cole Simpson, Alex Stone, Rolynn Trissler, Paige Weaver.

Marietta — Morgan Biesecker, Kasey Buchmoyer, Elliott Cushey, TJ Delich, Marissa Farmer, Benjamin Fritz, Hailey Hess, Dale Houser, Madison Reisinger.

Maytown — Autumn Schmoel.

Middletown — Maeve Corrigan, Sierra Slentz, Caleb Springer, Kendall Stiffler.

Millersville — Brianne Beiler, Grace Bibus, Michael Carew, Lianny De Oleo Ogando, Dekk Dekker, Claire DeVinney, Emma Elwell, Devon Fair, Elva Hoover, Taylor Hudak, Taylor Lefever, Maxwell Levine, Brenna McDevitt, Oscar McDonah, Qhayiya Nogoduka, Brianna Reitnauer, Caitlin Renshaw, Rebecca Ressel, Nichole Stanley, Matthew Strosser, Hannah Sweda, Grace Weaver, Amanda Wolf, Anthony Yacovetti, Jacob Yatsko, Daniel Yost.

Mohnton — Stefania Fonte, Sarah Pacharis, Alissa Wenrich.

Morgantown — Emily Angelo, Steven Armstrong.

Mount Joy — Rachel Fernald, Gabriela Turner, Owen Weber, Desire'e Whitcraft, Luke Yunginger.

Mountville — Ariana Cuba Rivera, Betel Erkalo, Amir Fahim, Shady Fahim, Sanela Gunic, Rachel Jimenez, Ethan Kauffman, Stephanie Landis, Samantha Metzler, Matthew Van Ingen, Janelle Williams, Lyric Williams.

Narvon — Amber Stuart.

New Holland — Leeah Figueroa, Hailey Illes, Allison Krantz, Amanda Weaver, Stephanie Weaver.

New Providence — Skyler Bemesderfer, Dekklan Clark, Samantha Glackin, Kara Moyer, Makensy Pletcher, Kylie Stoltzfus.

Nottingham — Alexander Buitron-Zavala, Morgan Chapman.

Oxford — Samira Barimani, Cassandra Boesenhofer, Elizabeth Henderson, Rodrigo Olvera.

Paradise — Natalie Beltran, Robert Murphy, Lily Owens-Patterson, Luke Purcell.

Parkesburg — Claire Badman, Luke Misciagna, Leonel Salinas, Simren Shah, Elizabeth Sweet, Lee Tarter.

Peach Bottom — Jenna Brown, Jonathan Kraynak.

Pequea — Daniel Bowman.

Quarryville — Andra Beiler, Nathan Butler, Christina Cylc, Kyle Johnson, Nicole Kudia, Dylan O’Neill, Anne Russell, Gregory Sinclair, Aidan Ward.

Reinholds — Victoria Stief.

Robesonia — Kaitlyn Leister.

Ronks — Quinn Beitzel.

Stevens — Samantha Dutch, Kaitlyn Myer, Austin Sauder, Nathaniel Young.

Strasburg — Aidan Geiger, Allyson Lindsley, Molly Patches, Rebecca Patches, Kristofer Pirozzi.

Washington Boro — Madison Henry.

Willow Street — Alayna Brown, Jacob Long, Abigael Martin, Emily McComsey, Bryan McKim, Zachary Shelley, Landon Teeter, Braeden Weaver.

Wrightsville — Jessica Beaghan, Katelyn Benjamin, Kira Heaps, Ashley Krueger, Jalise Lopez, Christian Shepperson, Sarah Tarbert.

