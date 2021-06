College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2021 semester at Millersville University. They are listed with their hometowns.

Akron — Gavin Grove, Katelyn Wenger.

Bainbridge — Gracie Mummau.

Bowmansville — Nichole Behrenhauser.

Cochranville — Allison Martinie, Maura Shank.

Columbia — Matthew Baker, Allison Barshinger, Brittnie Betteley, Alyssa Diffenderfer, Robert Gambler, Hope Howry, Yu-Hsia Huang, John Landis, Limaida Lopez, Larissa Mann, Hannah Miller, Halle Reisinger, Kirsten Reisinger, Grace Rhine, Jonathan Rivera, Dario Santa Cruz Sanchez, Rachel Slough, Breauna Strausbaugh, Olivia Warner, Naima Winder.

Conestoga — Samantha Adelman, Katie Gingerich, Victoria Malpica, Madalyn Minnich, Charissa Phillips, Summer Stone.

Denver — Katelyn Ebersol, Connor Field, Braxton Lippold, Sheyenne McNally, Shelby Robb, Tania Turner.

Drumore — Nicole Taylor.

East Earl — Jeffrey Flynn-Bakowski, Tierra Zimmerman.

East Petersburg — Adam Bachman, Shayla Denk, Madelin Eck, Megan Gockley, Raynelda Mondesir, Nelliram Muniz-Mendez, Madison Stumpf, Odette Wakefield.

Elizabethtown — Lilith Fichtmueller, Alexandria Frantz, Emily Gerlach, Talia Grynkewicz, Jessica Lloyd, Timothy Losh, Thomas Maloney, Kevin Nix, Alyssa Olweiler, Sierra Reed, Brooke Snyder, Rachel Szivos, Malayna Van Winkle, Nicholas Weidman, Hannah Zeiset.

Elverson — Reid Anderson, Ryan Bowker, Rachel Bowman.

Ephrata — Natalia Bedoya, Natalie Beltran, Elizabeth Duchesneau, Serena Eberly, Victoria Fitzwater, Hannah Gehman, Freddie Gomez-Garcia, Abigail Greenawalt, Maria Guevara, Bridgette Hanna, Nicholas Hoopes, Julia Longenecker, Lucia Martin, Brianna Nelson, Marleigh Oberholtzer, Josue Perez-Crespo, Payton Roberts, Katarina Sandell, Kevin Singh, Jason Sostre, Emma Weirich.

Gap — Andrea Perring.

Holtwood — Jessica Smith, Sarah Sweda.

Honey Brook — Kayla Shoemaker Haywood.

Kinzers — Dale Stoltzfus.

Kirkwood — Anna Bressler.

Lancaster — Aubry Adams, Arpan Akbar, Fatimah Alqudsi, Isabella Anders, Demetrius Archer, Analiset Baldwin, Samuel Beauregard, Blaikley Behmer, Abigail Beiler, Abenezer Belamo, Ashima Bhanot, Emily Bishop, Trinity Bouman, Thea Buckwalter, Robert Bunning, Alexander Carney, Jared Chin, Amy Chura, Jonas Commero, Samantha Connelly, Katie Danz, Cecilia Dean, John Dehaven, Juliana Diehl, Thomás Augusto dos Santos Claro, Joseph Doutrich, Michael Draeger, Delanie Dugan, Thomas Eby, Nathan Erb, Angelica Fajardo, John-Michael Fallatik, Haley Fegley, Brittney Fisher, Paul Fogell, Cole Forte, Justine Fry, Mari Gangl, Timothy Geyer, Isabel Gleason, Alexandra Goldman, Estir Gries, Kendra Groff, Katherine Grohotolski, Christopher Hamlin, Jordon Harsh, Garith Hartnett, Aaron Heinbaugh, Janet Hershey, Jodi Hillard, Emily Hohenwarter, Samantha Holmes, Cameron Hukill, Sarah Hunsiker, John Hynes, Bethany Jimenez, Cecelia Jinks, Vanessa Joseph, Anjila Karki, Kevin Kelly, Chase Kinsey, Joshua Kirchner, Kiera Kirchner, Justin Koh-Swineford, Brooke Kready, Joshua Kulp, Julia Lambert, Raymond Lanas, Elizabeth Landis, Kent Landis, Madison Lawhead, Allison Leonard, Janneris Liranzo, Elias Lountzis, Kali Lucas, Max Ludewig, Ethan Ly, Angelique Mancini, Alexandria Marquart, Jasmine McClintock, Shiloh McGaha, Veronica McLean, Jhimm Mejia, Charlotte Molitoris, Anne Morris, Anya Mumma, Peter Mylonas, Danielle Newswanger, Johnny Nguyen, Katherine Nichols, Matthew North, Anna Marie Page, Heidi Patterson, Angel Pena-Pabon, Benjamin Perlis, Autumn Peters, Davit Petrosyan, Aldo Popow, Wannaree Prathumwan, Sarah Qundes, Mitchell Rankin-Wise, Jalen Ransing, Nathan Remlinger, Christopher Rettew, Olivia Roberts, Elizabeth Rohrback, Radames Roubert, Luis Sanchez, Jordan Schell, Caleb Schoettlin, Hannah Shenk, Asmita Shrestha, William Shulski, Bronte Spidaliere, Dario Stanley, Leah Stannard, Morgan Stauffer, Sara Stinchcomb, Jenna Stoltzfus, Sierra Stoltzfus, Aliyah Striver, Megan Stump, Taylor Styer, Priyanka Subedi, Nayan Sunuwar, Brianna Thompson, Trang Tran, Luke Tsoflias, Samantha Turano, Apsara Uprety, Rocio Uruchima, Greta Van Arman, Nyasia Vasquez, Madison Vaughen, Esperansa Vidal, Taylor Vulgaris, Jennifer Vuong, Sophia Walters, Amber Warren, Lauren Weaver, Tyler Wegert, Emma Williams, Nina Williamson, Anna Wilton, Kritsada Wongsa, Daniel Xentaras.

Landisville — Jackson Fogel, Zachary Gehman, Jordan Groff, Rachel Hess, Isabella Merced, Makaila Rehkugler, Abigail Savicky, Jennifer Voshell.

Leola — Fabian Arias, Ashly Dodd, Anna Haldeman, Nicholas Loser, Ian Miller, Kayla Parkhouse, Kayleigh Ragland, Andrew Tuckey, Nicholas Zollner, Noah Zollner.

Lincoln University — Tyler Keenan, Evan Miller, Gina Salerni, Chloe Snader, Kristen Sweet, Sean Wolk.

Lititz — Olivia Bernardini, Carolyn Bertrand, Melanie Bess, Hermenegildo Blanco, Justin Bradley, Christina Campbell, Courtney Cook, Hunter Dillman, Alyssa Ehrhart, Breanna Enright, Natalie Flory, Kylie Funk, Kaylee Garman, Ryan Haas, Alyssa Hassler, John Knecht, Peter Krimmel, Megan Kurtz, Morgan Leakway, Zachary Lucia, Anthony Lutz, Emily MacNair, Caitlin Meehan, Mary Miller, Emily Moody, Danielle Myers, Connor Nissley, Benjamin Pennypacker, Camille Rohr, Michael Ruchalski, Alan Snavely, Marissa Treibley, Luke Vance, Luke Wealand, Kierstin Weaver, Natile Wilczak, Chloe Wood, Hannah Wood.

Manheim — Rebecca Breinich, Madison Cherubin, Miranda Costello, Tomas Faulkner, Trevor Fink, Timothy Garner, Olivia Oxenrider, Gabrielle Rudig, Nina Saengdara, Stephanie Sauder, Marjorie Shaffer, Ashley Smith, Anthony Stoltzfus, Megan Stoltzfus, Alex Stone, Rolynn Trissler, Paige Weaver, Alexis Weit.

Marietta — Sierra Bedwell, Jason Farmer, Marissa Farmer, Emily Shreve, Michael Zettlemoyer.

Maytown — Autumn Schmoel.

Middletown — Maeve Corrigan, Kathleen Fitzpatrick, Deborah Gantz, Bethany Keyser, Caleb Springer, Kendall Stiffler, Rebecca Yeager.

Millersville — Katelyn Bader, Tyler Bennett, Hannah Brown, Emelia Butler, Sarah Chang, Emily Dalessandro, Lindsey Diamond, Allan Edgarton, Devon Fair, Lindsey Fair, Callie Fisher, Gabrielle Frey, David Jachimowicz, Malcolm Jones, Devon Keene, Kataryn LaBar, Mya Lefever, Taylor Lefever, Oscar McDonah, Richard Mehrenberg, Kirsten Mervine, Karina Morales, Amanda Peters, Santiago Ramos, Brianna Reitnauer, Brooke Shimer, Matthew Strosser, Hannah Sweda, Wanli Wang, Daniel Yost, Fei Yu.

Mohnton — Stefania Fonte, Samuel Hazlett, Alissa Wenrich.

Morgantown — Emily Angelo, Holly Rutherford.

Mount Joy — Bryan Buckius, Jacqueline Flick, Alicia Hill, Julia Keiser, Cara Miller, Nasser Nasser, Emily Patton, Pearl Ramos, Trinity Young.

Mountville — Michele Bollinger, Betel Erkalo, Austen Goodling, Sanela Gunic, Ethan Howell, Rachel Jimenez, Stephanie Landis, Samantha Metzler, Maria Riggi, Juan Lucas Rizo-Patron, Briana Shyver, Lyric Williams.

Narvon — Jonathan Wilkins.

New Holland — Daulson Creswell, Stefan Gligorevic, Allison Krantz, Kelly Trego, Amanda Weaver, Daniel Yang, Catherine Yorgey, Cody Zook.

New Providence — Autumn Aukamp, Skyler Bemesderfer, Kaitlyn Duncan.

Nottingham — Alexander Buitron-Zavala, Morgan Chapman.

Oxford — Jose Corona Mata, Avery Dworek.

Paradise — Caroline Bragg, Stephen Frank, Robert Murphy.

Parkesburg — Luke Misciagna, Lee Tarter.

Peach Bottom — Jonathan Kraynak.

Pequea — Micah Francis, Dana Rankin, Luke Richardson, Nathaniel Shenk, Nolan Shenk.

Quarryville — Kendra Behm, Jenna Coleman, Christina Cylc, Kyle Johnson, Dylan O'Neill, Ilynd Rapant, Gregory Sinclair, Aidan Ward, Rachel Ward.

Reinholds — Emma Miller.

Robesonia — Kaitlyn Leister.

Ronks — Aubrey Garman, Alexis Spencer.

Salunga — Marlene Saunders.

Stevens — Kaitlyn Myer, Austin Sauder, Sierra Wilcox, Abagail Winger.

Strasburg — Logan Callithen, Colin Fry, Allyson Lindsley, Kristofer Pirozzi.

Washington Boro — Madison Henry, Hannah Mader.

Willow Street — Nicholas Blair, Sean Burke, Nicholas Jensen, Robert Kiesel, Desiree Landis, Nicolas Lopez Erazo, John Manion, Abigael Martin, Emily McComsey, Braeden Weaver.

Wrightsville — Jessica Beaghan, Amber Bowman, Rebecca Brommer, Nicholas Diggins, Kira Heaps, Ashley Krueger, Halee Shick, Madison Shimmel, Sarah Tarbert.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.