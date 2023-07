College news

Dean’s list

Area students were among those who earned dean’s list honors for the spring 2023 semester at Lebanon Valley College, Annville. They are listed with their hometowns. Adamstown — Jamie Sweigart. Akron — Victoria Bondarenko. Annville — Matthew Weinstock-Collins. Brownstown — Kali Helmick. Columbia — Adam Acker, Brian Tran. Conestoga — Gavin Neuman, Joel Stoner. Denver — Kayla Brown, Alexandra Gonzalez, Olivia Sensenig, Kathryn Shanaman, Cody Shay, Yuliya Shepilo. Elizabethtown — Kimberly Bailey, Jonathan Benton, Owen Hanlon, Carley Herndon, Sierra Kapcsos, Dylan Keeports, Rebecca Lane, James Taylor, Athena Vinson. Ephrata — Taylor Cassidy, Ashley Duchnowski, Parker Heberlig, Meg McCracken, Emily Regitz, Keegan Simmons, Jocelyn Umana. Gap — Jonathan Bolton. Holtwood — Jordan Stum. Lancaster — Pablo Beltran, Peter Campagna, Julia Chau, Mia Deibert, Hannah Eckerd, Ethan Groff, Maya Horst, Amanda Keller, MacKenzie Koller, Cole Lehman, Owen Linder, Madelyn Onuschak, Emma Saylor, Ardit Sekiraqa, Travis Specht, Lauren Weaver, Madison Wissler, Halie Wurts. Landisville — Megan Strodoski. Leola — Marina Gerges, Jacquelyn McBride, Alexandra McEvoy, Kate Snader. Lititz — Rachel Aukamp, Elise Balmer, Karis Briguglio, John Clawson, Hope Davis, Hunter Deibler, Olivia Delgiacco, Nicholas Feddock, Julia Forsythe, Autumn Greiner, Madeline Grisbacher, Eva Hain, Tyler Hoover, Sarah Marshall, Travis Martin, Jasmine Minnich, My On, Maddox Parsons, Margaret Parsons, Hannah Reitz, Kyra Rishell, MacKenzie Rohrer, Chaz Rokosz, Blair Shaffer, Lauren Sprague, Joshua Varner, Abigail Weaver, Liliana Weidman. Manheim — Laura Good, David Graff, Mason Haldeman, Tyler Hartl, Erin Hoffman, Livia Jackson, Haley Keener, Victoria Moreno, Zachary Reed, Isaiah Reiner, Eliana Shenk, Tylee Stauffer. Millersville — Aidan Smith. Mohnton — Brooke Showalter. Mount Joy — Rylan Brooks, Jazmine Carter, Jacob Erb, Brooke Henry, Sarah Leidich, Samuel Rothstein, Tyler Snavely, Joseph Turbedsky, Ellen Zern. Narvon — Natasha Colon, Tyler Sutton. Newmanstown — Hayley Krill, Oluwagbemi Ogunwusi, Isabel Ortega. Oxford — Cristina Fernandez, Turner Hannon, Abigail Jordan, Matthew Shelley. Paradise — Hope Fisher, Emilie Thibeault. Pequea — Kyle Echterling. Quarryville — Bailey Willis. Reamstown — Benjamin Tressler. Reinholds — Kendall Halsey, Aaron Weitzel. Robesonia — Kayla Border, Alyssa Werner. Ronks — Isabella Calderone. Stevens — Shawn Fester, Olivia Zook. Strasburg — Jacklyn Martin. Willow Street — Abigail Nagle, Jillian Stief.

