Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2021 semester at Lebanon Valley College. They are listed with their hometowns.

Akron — Victoria Bondarenko, Keegan Simmons.

Bainbridge — Adam Peifer.

Brownstown — Kali Helmick.

Columbia — Faith Roberts.

Conestoga — Gavin Neuman, Joel Stoner.

Denver — Michael Borkert, Grady Daub, Ashlyn Frederick, Alexandra Gonzalez, Olivia Sensenig, Yuliya Shepilo, Angela Strock, Lauren Walters, Erin Ziegler.

East Petersburg — Sarah Draude.

Elizabethtown — Kimberly Bailey, Ryan Dennehy, Brianna Eberly, Caleb Gaumer, Owen Hanlon, Haley Keener, Dylan Keeports, Adam Kimball, Eddie Myers.

Ephrata — Josiah Ebersole, Alyssa Matheus, Emily Regitz, Jerel Straley, Jocelyn Umana.

Gap — Jonathan Bolton.

Holtwood — Jordan Stum.

Honey Brook — Jeremy Deihm.

Kirkwood — Patrick Hodgson.

Lancaster — Eleanor Deeg, Mia Deibert, Maya Horst, Emma Houck, Amanda Keller, Carly Kleintop, Mackenzie Koller, Cole Lehman, Breana Leonard, Owen Linder, Lucy McGloshen, Brianna Mumma, Shannon Peachey, Alyssa Richards, Ardit Sekiraqa, Petra Stanavage, Anderson Velozwong, Andrew Wahba, Lauren Weaver, Alexander Wiggins, Halie Wurts, Bethany Zatto.

Landisville — Van Hostetler, Caitlyn Snavely, Megan Strodoski.

Leola — Jacquelyn McBride, Alexandra McEvoy, Kate Snader.

Lititz — Rachel Aukamp, Elise Balmer, Hope Davis, Nicholas Feddock, Olivia Gregory, Autumn Greiner, John Grisbacher, Madeline Grisbacher, Eva Hain, Louise Nicole Honrade, Tyler Hoover, Brady Knier, Sydney Lelit, Sarah Marshall, Maddox Parsons, Madeline Reider, Hannah Reitz, Kyra Rishell, Mackenzie Rohrer, Chaz Rokosz, Blair Shaffer, Lauren Sprague, Alice Thorsen, Joshua Varner, Abigail Weaver, Liliana Weidman, Lois Yeater.

Manheim — Madison Carper, Bryce Eberly, Courtney Fulk, David Graff, Tyler Hartl, Erin Hoffman, Samantha Ile, Livia Jackson, Emma Levitan, Rachel Merrill, Victoria Moreno, Eliana Shenk, Tylee Stauffer, Mary Weaver, Madeleine Wenger (Weaver).

Millersville — Allison Hege, Mikiah Sangrey.

Mohnton — Joseph Giesen, Justin Schuetz, Brooke Showalter, Tyler Vokes.

Mount Joy — Katherine Kimbark, Sarah Leidich, Maryam Volpe, Celia Yost.

Mountville — Quinn Hoffer, Reily Shelly.

Narvon — Natasha Colon, Alexander Diedrich, Alyssa Yoder.

New Holland — Ethan Horning.

Newmanstown — Sarah Simion.

Nottingham — Leah Ruby.

Oxford — Cristina Fernandez, Turner Hannon, Abigail Jordan.

Paradise — Hope Fisher, Emilie Thibeault.

Peach Bottom — Kelsie Simpkins.

Quarryville — Lauren Swisher, Bailey Willis.

Reamstown — Benjamin Tressler.

Reinholds — Kendall Halsey.

Robesonia — Bailey Thumm, Alyssa Werner.

Ronks — Isabella Calderone.

Stevens — Derek Sauder, Jennifer Anne Valent, Amy Winger, Olivia Zook.

Strasburg — Jacklyn Martin, Joseph Underwood.

Willow Street — Abigail Nagle.

