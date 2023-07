College news

Dean’s list

Area students were among those who earned dean’s list honors for the spring 2023 semester at Kutztown University. They are listed with their hometowns. Akron — Mary Grace Long. Atglen — Livy Kehler Mcclay, Nora P. Wentz. Bainbridge — Kristin T. Geesey. Bird-in-Hand — Kierra Dawn Lapp. Columbia — Mya Black, Isabelle G. Davison. Denver — Rebekah Janae Ehrhart, Joy A. Gonzalez, Emily Grace Kelchner, Shingyin H. Kha, Elizabeth P. Nieli, Ashton Michelle Ochs. East Earl — Cameran K. Martin. Elizabethtown — Corrie Jo Baker, Katherine Bomboy, Cyrose Conteh, Rogan English, Sydney Blake Pierson, Alicia N. Underkoffler, Robert I. Weidler. Ephrata — Halee K. Deemer, Molly Katherine Kosh, Allison C. Lentz, Noah D. Powlus, Gwendolyn Danae Rearich, Claire Addison Shepro, Kia Vang. Honey Brook — Anna M. Bechtel, Kylie R. Berkheimer, Elizabeth C. Bonaduce, Caitlyn Ann Dojka. Lancaster — Ian M. Beck, Nathan Bernd Berger, Mackenzie Kathryn Berk, Sadie E. Bowser, Amadeus Marley Cigan, Ashlee Conrad, Josephine N. Ebersole, Rebecca L. Franklin, Allison Michele Hertzog, Bashae Jasmin Glory Josephs, Sophia Maria Kambouroglos, Ciara C. Long, Joseph Bernard Martin, Chloe E. Matchett, Areyana J Montanez, Jessica Snavely Newell, Leon Ngo, Emily J. Omundsen, James Joseph Pointer, Taylor N. Rogers, Rachael Warshawsky, Hailey E. Wiegand. Landisville — Brynn H. Axe. Leola — Dana L. Wentz. Lititz — Theo S. Burkholder, Cade Ryan Clancy, Amelia C. Fair, Olivia M Hartman, Lillyan Jade Hassler, Doriannon E. Hugar, Nikolai Kochel, David M. Ziegler. Manheim — Brooke B. Barnes, Cameron E. Bowser. Millersville — Abbie M. Overdorf, Rowan Richelene Sufieann. Mohnton — Lilith Arevalo, Andrea Danciu, Christian de Paulo, Ciaria Nautice Turner, Melody R. Watts. Morgantown — Jillian C. Avadanian, Gabrielle M. Calhoon, Haleigh Davis, Grant L. Rambo, Julia Annalize Sweeney, Samantha J. Weiler. Mount Joy — Kinsey E. Custer, Richard C. Fitts, Aysha J. Gibbs, Justus N. Hamm, Monica Leanne McNaughton, Sophie Morrison, Brianna N. Nolan. Mountville — Kayla Elizabeth Brooks. Narvon — William E. Johnson, Kathryn C. Powell. New Holland — Kayla Faith Jin Bradley. Oxford — Skylar H. Eshleman, Brianna M. Mazza, Louise L. Wertman. Paradise — Alexis Jean Baker. Quarryville — Desiree DeHaven. Robesonia — Lauren E. Kuennen. Stevens — Isabelle Mack. Strasburg — Abigail M. Goss. Willow Street — Colleen R. Gilbert, Jasmine Momo Thompson.

