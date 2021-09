College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2021 semester at Kutztown University. They are listed with their hometowns.

Akron — Mary Grace Long.

Bainbridge — Mackenzie J. Hammaker.

Bird-in-Hand — Kierra Dawn Lapp.

Brownstown — Onanong Keldelline Phetsavan.

Columbia — Luz Elizabeth Agosto, Courtney Renee McClair, Janeah T. Neal, Connor Redcay.

Denver — Braden M. Reel, Zebulon R. Rineer, Abigail R. Smaltz.

East Earl — Elizabeth Rheanna Dorsheimer, Savannah V. Merolillo.

Elizabethtown — Corrie Jo Baker, Nicole Marie Baker, Rogan English, Molly E. Hill, Emily Oyler, Sydney Blake Pierson, Malina Nicole Quarry, Erin Sarah Shifflet, Seth J. Shoemaker, Alicia N. Underkoffler, Robert I. Weidler.

Ephrata — Bridgette E. Bussler, Loghan R. McFalls, Brandon Roth.

Honey Brook — Anna M. Bechtel, Kylie R. Berkheimer, Elizabeth C. Bonaduce, Jessica Kane, John R. Marchese.

Lancaster — Juliesse M. Alcazar, Nina S. Aungst, Sadie E. Bowser, Ashlee Conrad, Cheyenne R. Eckman, Miles Preston Froehlich, Madelyn K. Hight, Devon Parker Hurst, Benjamin Thomas Jones, Ciara C. Long, Aaron C. MacNamara, Chloe E. Matchett, Areyana J. Montanez, Sophia Lane Russo, Holly R. Sagrestano, Michaela L. Shorter, Rosemirflore M. Sigue, Marleny Torres, Rachael Warshawsky, Hailey E. Wiegand.

Leola — Dana L. Wentz.

Lititz — Tyler C. Borg, Madison Mackenzie Dailey, Rylee Ann Derr, Amelia C. Fair, Emily Judith Fisher, Adrienne M. Haines, Doriannon E. Hugar, Collin Kauffman, Jamie Lynn Kolp, Hannah Jo Moyer, Matthew Joseph Needelman, Zach Peters, Ella L. Schnoor, David M. Ziegler.

Manheim — Brooke B. Barnes, Tanner Westyn Moyer, Paul Jacob Novak, Tyler I. Shull.

Mohnton — Milah R. Allison, Derek Domsicz, Kaitlyn N. Fry, Kou E. Kue, Noah G. Pegler, Cassidy Alexis Pompei, Cecelia E. Weiler.

Morgantown — Ryenne Juli Carroll, Rielie Linea Sawyer.

Mount Joy — Ariah Mae Bucks, Kalei Elice Custer, Sydney N. Hamm, Douglas Arthur McCaskey, Sophie Morrison.

New Holland — Lillie E. Risser, Charles William Ulrich.

Newmanstown — Kaitlynn Ashley Groff.

Oxford — Caroline Casey, Anthony Guzman.

Quarryville — Desiree Dehaven.

Reinholds — Keaton Schott, Baobai K. Yang, Eric A. Young.

Robesonia — Sarah Elizabeth Miller.

Stevens — Rachel Lynn Hackman.

Strasburg — Abigail M. Goss.

Willow Street — Lindsey C. Brown, Colleen R. Gilbert, Trevor E. King, Mackenzie L. Lewis.

